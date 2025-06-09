Apple’dan Vision Pro’ya dev güncelleme: visionOS 26 ile yepyeni bir deneyim başlıyor

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Apple, WWDC 2025’te karma gerçeklik başlığı Vision Pro için bugüne kadarki en kapsamlı yazılım güncellemesini duyurdu. visionOS 26, kullanıcıların dijital dünyayla etkileşimini tamamen dönüştüren uzamsal deneyimlere odaklanıyor. Yeni işletim sistemi; kişiselleştirilebilir uzamsal widget’lardan gerçekçi Persona avatarlarına, PlayStation VR2 kontrolcü desteğinden uzamsal sahnelere kadar birçok yenilikle geliyor.

Vision Pro için yepyeni deneyim

Apple ekosisteminin vazgeçilmez öğelerinden biri olan widget’lar, visionOS 26 ile birlikte artık uzamsal öğelere dönüşüyor. Kullanıcılar saat, hava durumu, müzik ve fotoğraflar gibi uygulamalara ait widget’ları kendi fiziksel ortamlarına sabitleyebiliyor. Bu widget’lar; genişlik, renk ve derinlik gibi unsurlar açısından özelleştirilebiliyor ve Vision Pro her takıldığında otomatik olarak belirlenen konumlarında tekrar görüntüleniyor.

Yeni “Widget’lar” uygulaması, iOS ve iPadOS uygulamalarından uyumlu widget’ları bulmayı kolaylaştırırken, geliştiriciler de WidgetKit ile kendi uzamsal widget’larını tasarlayabilecek.

Apple, üretken yapay zeka ve hesaplamalı derinlik teknolojileri sayesinde fotoğraflara benzersiz bir boyut da katıyor. Kullanıcılar artık “uzamsal sahneler” sayesinde panoramik fotoğraflara farklı açılardan bakabiliyor, adeta içerisine girip dolaşıyormuş hissi yaşıyor. Bu deneyim, Fotoğraflar, Uzamsal Galeri ve Safari uygulamaları üzerinden erişilebilirken, geliştiriciler yeni Spatial Scene API ile kendi uygulamalarına da entegre edebilecek.

Paylaşılan uzamsal deneyimler

visionOS 26 ile birden fazla Vision Pro kullanıcısı aynı fiziksel ortamda uzamsal deneyimleri birlikte paylaşabiliyor. Örneğin bir 3D film izlenebilir, uzamsal oyun oynanabilir ya da birlikte iş birliği yapılabilir. Apple, FaceTime üzerinden uzaktaki katılımcıların da bu ortamlara dahil edilebileceğini belirtiyor. Dassault Systemes gibi şirketler, bu özelliği mühendislik ve 3D tasarım yazılımlarına entegre ederek iş akışlarını zenginleştiriyor.

Persona avatarları artık daha canlı ve tanıdık

Apple’ın Vision Pro ile sunduğu dijital avatarlar, visionOS 26 ile çok daha doğal ve gerçekçi hale geliyor. Yeni nesil Persona’lar; yüz profili, saç, kirpik ve ten dokusu gibi detaylarda çarpıcı gelişmeler sunarken, cihaz üzerindeki hızlı kurulum süreci korunuyor. Kullanıcılar artık uzamsal ön izleme alabiliyor ve 1000’den fazla gözlük seçeneği arasından dijital görünümleri için tercih yapabiliyor.

Yeni “Look to Scroll” özelliği, uygulamalarda ve web sitelerinde yalnızca göz hareketleriyle gezinmeyi mümkün kılıyor. Kullanıcılar kaydırma hızını kendilerine göre ayarlayabiliyor. Geliştiriciler için sunulan API desteği sayesinde bu özellik üçüncü taraf uygulamalara da entegre edilebilecek.

PSVR2 Sense desteği

Apple Vision Pro, artık PlayStation VR2 Sense kontrolcüleriyle uyumlu. Bu gelişme, Apple’ın Vision Pro için oyun ekosistemine verdiği önemin bir göstergesi. 6 serbestlik derecesine sahip hareket takibi, dokunsal geri bildirim ve parmak teması algılama gibi gelişmiş özellikler sayesinde daha sürükleyici VR oyun deneyimleri mümkün hale geliyor.

Yeni güncellemeyle Vision Pro, Insta360, GoPro ve Canon gibi markalardan gelen 180 derece, 360 derece ve geniş görüş açılı içerikleri yerel olarak oynatabiliyor. Web geliştiricileri ise artık Safari’ye doğrudan 3D modeller yerleştirebilecek. Bu da alışveriş ve gezinme deneyiminde büyük bir sıçrama anlamına geliyor.

Diğer önemli yenilikler:

iPhone entegrasyonu güçlendi: Artık Vision Pro takılıyken iPhone’un kilidi açılabiliyor ve telefon görüşmeleri başlıktan cevaplanabiliyor.

Kontrol Merkezi yenilendi: Misafir Kullanıcı, Odak Modu ve Seyahat Modu gibi özellikler tek bir ekranda birleştirildi.

Uygulama klasörleri: Ana ekran artık uygulama klasörlerini destekliyor.

Yeni dil destekleri: Fransızca, Almanca, İtalyanca, Japonca, Korece ve İspanyolca’nın yanı sıra, Avustralya, Kanada, Hindistan, Singapur ve Birleşik Krallık için İngilizce yerelleştirmeleri de geldi.

Geliştiricilere açık beta başladı

visionOS 26’daki tüm bu yeni özellikler, bugünden itibaren Apple Developer Programı aracılığıyla test edilebiliyor. Kararlı sürümün ise sonbaharda tüm kullanıcılara sunulması bekleniyor.

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