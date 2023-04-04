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    Apple CEO’su Tim Cook, AR/VR'ın geleceği hakkında konuştu

    Apple'ın yaklaşmakta olan 3.000 dolarlık karma gerçeklik başlığı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bugün Apple CEO’su Tim Cook AR/VR'ın geleceği hakkında konuştu.
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    Apple CEO’su Tim Cook, AR/VR'ın geleceği hakkında konuştu Tam Boyutta Gör
    Apple’ın bir süredir AR/VR karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığını biliyoruz. Öyle kii kısa süre önce paylaşılan sızıntılar, gözlüğün 2023 yılında piyasaya çıkacağını bizlere gösterdi. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken Apple CEO’su Tim Cook,  AR/VR teknolojisi ve geleceği hakkında konuştu.

    Tim Cook, AR/VR hakkında konuştu

    GQ’ya verdiği röportaj kapsamında Apple CEO'su Tim Cook, ''VR'a kıyasla AR teknolojisine daha fazla ilgi duyduğunu'' ifade etti. Bununla birlikte ''kulaklıkların insanları izole ettiği ve iletişim potansiyellerini engelledi'' fikrine karşı çıkan Cook, AR'nin fiziksel yüzeylerde sanal sanat eserlerini görüntülemek, çalışma ortamında bilgi ve görsel paylaşımı gibi fırsatlara olanak tanıyacağını düşünüyor. 

    Tim Cook'un açıklamaları, Apple AR/VR başlığının daha çok karma gerçekliğe odaklanacağına dair söylentileri doğruluyor diyebiliriz. Ayrıca yetili isim, Apple'ın farklı alanlardaki başarılarına dikkat çekerek “Düşüncelerim her zaman gelişir ve değişir. Steve Jobs bana şunu öğretti: Asla dünkü inançlarınıza aşırı bağlanmayın. Yanıldığınızı gösteren yeni bir şeyle karşılaşırsanız bunu kabul edin ve neden haklı olduğunuzu söylemeye devam etmek yerine ilerleyin.” sözlerini dile getirdi. Dolayısıyla Cook'un Apple AR/VR başlığı için iyimser olduğunu belirtelim.

    Apple CEO’su Tim Cook, AR/VR'ın geleceği hakkında konuştu Tam Boyutta Gör
    Mevcut iddialar 2023 yılına işaret etse de, Apple AR/VR başlığın kesin piyasaya çıkış tarihi bilinmiyor. Geçen ay paylaşılan raporlar, Cook'un Haziran ayı tarihli WWDC'de yeni bir duyuru planladığını öne sürdü. Ancak Apple içinde kulaklığın başarısız olacağına dair endişelerin de arttığı belirtiliyor.

    Buna yönelik güvenilir sızıntı kaynağı Ming-Chi Kuo, kulaklığın montaj aşamasının 2023'ün üçüncü çeyreğinin ortalarına veya sonlarına ertelendiğini bildirdi. Kuo'nun söylediklerine bakılırsa cihazın seri üretimi Ağustos ya da Eylül ayında başlayacak.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 2 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 3 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 5 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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