Apple CEO’su Tim Cook, AR/VR'ın geleceği hakkında konuştu

Tam Boyutta Gör Apple’ın bir süredir AR/VR karma gerçeklik başlığı üzerinde çalıştığını biliyoruz. Öyle kii kısa süre önce paylaşılan sızıntılar, gözlüğün 2023 yılında piyasaya çıkacağını bizlere gösterdi. Bu bağlamda heyecanlı bekleyiş sürerken Apple CEO’su Tim Cook, AR/VR teknolojisi ve geleceği hakkında konuştu.

Tim Cook, AR/VR hakkında konuştu

GQ’ya verdiği röportaj kapsamında Apple CEO'su Tim Cook, ''VR'a kıyasla AR teknolojisine daha fazla ilgi duyduğunu'' ifade etti. Bununla birlikte ''kulaklıkların insanları izole ettiği ve iletişim potansiyellerini engelledi'' fikrine karşı çıkan Cook, AR'nin fiziksel yüzeylerde sanal sanat eserlerini görüntülemek, çalışma ortamında bilgi ve görsel paylaşımı gibi fırsatlara olanak tanıyacağını düşünüyor.

Tim Cook'un açıklamaları, Apple AR/VR başlığının daha çok karma gerçekliğe odaklanacağına dair söylentileri doğruluyor diyebiliriz. Ayrıca yetili isim, Apple'ın farklı alanlardaki başarılarına dikkat çekerek “Düşüncelerim her zaman gelişir ve değişir. Steve Jobs bana şunu öğretti: Asla dünkü inançlarınıza aşırı bağlanmayın. Yanıldığınızı gösteren yeni bir şeyle karşılaşırsanız bunu kabul edin ve neden haklı olduğunuzu söylemeye devam etmek yerine ilerleyin.” sözlerini dile getirdi. Dolayısıyla Cook'un Apple AR/VR başlığı için iyimser olduğunu belirtelim.

Tam Boyutta Gör Mevcut iddialar 2023 yılına işaret etse de, Apple AR/VR başlığın kesin piyasaya çıkış tarihi bilinmiyor. Geçen ay paylaşılan raporlar, Cook'un Haziran ayı tarihli WWDC'de yeni bir duyuru planladığını öne sürdü. Ancak Apple içinde kulaklığın başarısız olacağına dair endişelerin de arttığı belirtiliyor.

Apple karma gerçeklik başlığının seri üretimini erteledi 4 gün önce eklendi

Buna yönelik güvenilir sızıntı kaynağı Ming-Chi Kuo, kulaklığın montaj aşamasının 2023'ün üçüncü çeyreğinin ortalarına veya sonlarına ertelendiğini bildirdi. Kuo'nun söylediklerine bakılırsa cihazın seri üretimi Ağustos ya da Eylül ayında başlayacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.