Apple CEO’su Tim Cook, AR/VR'ın geleceği hakkında konuştu

Tim Cook, AR/VR hakkında konuştu
GQ’ya verdiği röportaj kapsamında Apple CEO'su Tim Cook, ''VR'a kıyasla AR teknolojisine daha fazla ilgi duyduğunu'' ifade etti. Bununla birlikte ''kulaklıkların insanları izole ettiği ve iletişim potansiyellerini engelledi'' fikrine karşı çıkan Cook, AR'nin fiziksel yüzeylerde sanal sanat eserlerini görüntülemek, çalışma ortamında bilgi ve görsel paylaşımı gibi fırsatlara olanak tanıyacağını düşünüyor.
Tim Cook'un açıklamaları, Apple AR/VR başlığının daha çok karma gerçekliğe odaklanacağına dair söylentileri doğruluyor diyebiliriz. Ayrıca yetili isim, Apple'ın farklı alanlardaki başarılarına dikkat çekerek “Düşüncelerim her zaman gelişir ve değişir. Steve Jobs bana şunu öğretti: Asla dünkü inançlarınıza aşırı bağlanmayın. Yanıldığınızı gösteren yeni bir şeyle karşılaşırsanız bunu kabul edin ve neden haklı olduğunuzu söylemeye devam etmek yerine ilerleyin.” sözlerini dile getirdi. Dolayısıyla Cook'un Apple AR/VR başlığı için iyimser olduğunu belirtelim.
Buna yönelik güvenilir sızıntı kaynağı Ming-Chi Kuo, kulaklığın montaj aşamasının 2023'ün üçüncü çeyreğinin ortalarına veya sonlarına ertelendiğini bildirdi. Kuo'nun söylediklerine bakılırsa cihazın seri üretimi Ağustos ya da Eylül ayında başlayacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı