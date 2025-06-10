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    Xiaomi'den iş seyahatlerine özel yeni valiz: Pratik tasarım, uygun fiyat

    Xiaomi, kısa ve yoğun iş seyahatlerini hedefleyen yeni bir valiz modeliyle sahnede. Ön yüzünden erişim imkânı sunan 18 inçlik bavul, hem fonksiyonel yapısı hem de uygun fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Xiaomi'den iş seyahatlerine özel uygun fiyatlı yeni valiz Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, kısa süreli iş seyahatlerine hitap eden yeni valiz modeliyle kullanıcıların karşısına çıktı. 18 inç boyutundaki Mijia Ön Açılır Seyahat Bavulu, 16 Haziran itibarıyla yaklaşık 51 dolarlık fiyatla fonlamaya açılıyor.

    Valizin en dikkat çeken özelliği, ön yüzünden bağımsız olarak açılabilen özel bölmesi. Bu tasarım sayesinde dizüstü bilgisayar, tablet ve şarj cihazı gibi sık kullanılan eşyalar, ana bölmeyi açmaya gerek kalmadan kolayca erişilebiliyor. Üç katmanlı düzenlemeyle donatılan bu alan, 15.6 inç’e kadar laptop desteği sunuyor.

    Ana bölme, kısa süreli yolculuklar için yeterli alan sağlarken, antibakteriyel iç kaplamasıyla hijyen konusunda da iddialı. İç kısımda yer alan U biçimli cepler ve sabitleme kayışları, eşyaların seyahat boyunca düzenli kalmasını kolaylaştırıyor.

    Dış yüzeyde ise dayanıklılığı artırmak için Covestro’nun kompozit polikarbon malzemesi kullanılmış. Valiz, hem darbelere karşı güçlü hem de hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Uçak tekeri sınıfında sessiz ve büyük çaplı tekerlekleriyle taşınması oldukça konforlu. Yüksekliği ayarlanabilir üç kademeli sapı da kullanım kolaylığı sağlıyor.

    Güvenlik için TSA onaylı kilit sistemiyle gelen bavul, havalimanı kontrollerinde zarar görmeden açılabiliyor. Xiaomi’nin bu yeni modeli, hem işlevsellik hem de şıklık arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif sunuyor.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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