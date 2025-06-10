Xiaomi'den iş seyahatlerine özel yeni valiz: Pratik tasarım, uygun fiyat

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Xiaomi, kısa süreli iş seyahatlerine hitap eden yeni valiz modeliyle kullanıcıların karşısına çıktı. 18 inç boyutundaki Mijia Ön Açılır Seyahat Bavulu, 16 Haziran itibarıyla yaklaşık 51 dolarlık fiyatla fonlamaya açılıyor.

Valizin en dikkat çeken özelliği, ön yüzünden bağımsız olarak açılabilen özel bölmesi. Bu tasarım sayesinde dizüstü bilgisayar, tablet ve şarj cihazı gibi sık kullanılan eşyalar, ana bölmeyi açmaya gerek kalmadan kolayca erişilebiliyor. Üç katmanlı düzenlemeyle donatılan bu alan, 15.6 inç’e kadar laptop desteği sunuyor.

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Ana bölme, kısa süreli yolculuklar için yeterli alan sağlarken, antibakteriyel iç kaplamasıyla hijyen konusunda da iddialı. İç kısımda yer alan U biçimli cepler ve sabitleme kayışları, eşyaların seyahat boyunca düzenli kalmasını kolaylaştırıyor.

Dış yüzeyde ise dayanıklılığı artırmak için Covestro’nun kompozit polikarbon malzemesi kullanılmış. Valiz, hem darbelere karşı güçlü hem de hafif yapısıyla dikkat çekiyor. Uçak tekeri sınıfında sessiz ve büyük çaplı tekerlekleriyle taşınması oldukça konforlu. Yüksekliği ayarlanabilir üç kademeli sapı da kullanım kolaylığı sağlıyor.

Güvenlik için TSA onaylı kilit sistemiyle gelen bavul, havalimanı kontrollerinde zarar görmeden açılabiliyor. Xiaomi’nin bu yeni modeli, hem işlevsellik hem de şıklık arayan kullanıcılar için cazip bir alternatif sunuyor.

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Xiaomi'den iş seyahatlerine özel uygun fiyatlı yeni valiz

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