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    Samsung Galaxy Watch 8 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

    Samsung, döner çerçeveli Galaxy Watch serisini resmen geri getiriyor. Bir süredir sızdırılan Galaxy Watch 8 ilk kez canlı olarak görüntülendi. İşte tasarımı...  

    Samsung Galaxy Watch 8 canlı olarak görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Samsung'un temmuz ayında duyurması beklenen Galaxy Watch 8 Classic modeli, lansman öncesinde canlı olarak görüntülendi. Daha önce sertifikalarla varlığı doğrulanan model, Samsung’un klasik tasarımını geri getiriyor. İşte detaylar...

    Galaxy Watch 8 Classic canlı olarak görüntülendi

    Galaxy Watch8 Classic, daha önce söylentilerde dile getirildiği gibi, Galaxy Watch Ultra'yı andıran "squircle" yani yuvarlatılmış köşelere sahip karemsi bir kasa tasarımıyla geliyor. Ancak en dikkat çeken detay, klasik döner çerçevenin geri dönüşü. Galaxy Watch 7 serisinde yer verilmeyen özellik, yeni modelle birlikte daha rafine bir biçimde tekrar kullanıcıya sunulacak.

    Detaylara gelirsek, saatin aağ tarafında üç fiziksel tuş yer alırken, sol kısımda bir hoparlör ızgarası bulunuyor. Ancak belki de en radikal değişim kayış sisteminde yapılmış. Prototipte, önceki Galaxy Watch modellerinde yer alan standart kayış bağlantılarının yerini farklı bir sistem almış gibi görünüyor. Dolayısıyla eski kayışlar yeni saatle uyumsuz olabilir.

    Samsung Galaxy Watch 8 canlı olarak görüntülendi! İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Şu an için sızıntılar, Galaxy Watch 8 Classic'in 46mm'lik tek kasa boyutu ile sunulacağı yönünde. Ayrıca cihazda 64GB dahili depolama alanı yer alıyor ki bu, önceki modellere göre ciddi bir artış olacak. Yazılım tarafında ise Galaxy Watch8 Classic'in Wear OS 6 ve One UI 8 Watch ile çalışacağını söyleyelim.

    üÖte yandan işlemci tarafında bir değişiklik olmayabilir. Galaxy Watch 8 Classic''n, tıpkı Watch7 ve Watch Ultra modellerinde olduğu gibi Exynos W1000 ile çalışacağı gündemde. Galaxy Watch8 Classic’in Galaxy Watch8 ile birlikte Temmuz ayının ilk haftasında tanıtılması bekleniyor. Ayrıca aynı etkinlikte Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 modellerinin de duyurulacağını hatırlatalım.

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    Bayraktar TB3, gemide 100 sortiyi tamamladı

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    turkelvis 3 gün önce

    Bize de tebrik etmek düşer.Bravo

    Y
    YouRæk 4 gün önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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