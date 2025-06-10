Samsung Galaxy Watch 8 canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Galaxy Watch 8 Classic canlı olarak görüntülendi
Galaxy Watch8 Classic, daha önce söylentilerde dile getirildiği gibi, Galaxy Watch Ultra'yı andıran "squircle" yani yuvarlatılmış köşelere sahip karemsi bir kasa tasarımıyla geliyor. Ancak en dikkat çeken detay, klasik döner çerçevenin geri dönüşü. Galaxy Watch 7 serisinde yer verilmeyen özellik, yeni modelle birlikte daha rafine bir biçimde tekrar kullanıcıya sunulacak.
Detaylara gelirsek, saatin aağ tarafında üç fiziksel tuş yer alırken, sol kısımda bir hoparlör ızgarası bulunuyor. Ancak belki de en radikal değişim kayış sisteminde yapılmış. Prototipte, önceki Galaxy Watch modellerinde yer alan standart kayış bağlantılarının yerini farklı bir sistem almış gibi görünüyor. Dolayısıyla eski kayışlar yeni saatle uyumsuz olabilir.
üÖte yandan işlemci tarafında bir değişiklik olmayabilir. Galaxy Watch 8 Classic''n, tıpkı Watch7 ve Watch Ultra modellerinde olduğu gibi Exynos W1000 ile çalışacağı gündemde. Galaxy Watch8 Classic’in Galaxy Watch8 ile birlikte Temmuz ayının ilk haftasında tanıtılması bekleniyor. Ayrıca aynı etkinlikte Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7 modellerinin de duyurulacağını hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.