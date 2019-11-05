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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple artırılmış gerçeklik başlığı için Valve ile ortak çalışacak

    Teknoloji devi Apple'ın AR teknolojisine olan ilgisi gittikçe somut bir hale geliyor. Şirket yakın zamanda piyasaya süreceği artırılmış gerçeklik başlığı için Valve ile ortaklık yapacak.
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    Cep Tel Aksesuarları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple artırılmış gerçeklik başlığı için Valve ile ortak çalışacak
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    Uzunca bir süredir Apple'ın artırılmış gerçeklik teknolojisi içeren ürünler üzerinde çalışmalar yaptığına dair söylentiler mevcuttu. Yayınlanan yeni raporlara göre şirket 2020 yılında bir artırılmış gerçeklik başlığını piyasaya sürmeye kararlı.

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    Apple'ın AR rüyası gerçek oluyor

    Teknoloji konusunda güvenilir kaynaklardan biri olan DigiTimes’ın yeni bir raporuna göre Apple, artırılmış gerçeklik başlığı geliştirmek için Valve şirketi ile ortaklık kurdu. İşin ilginç tarafı ise Valve'ın böyle bir teknoloji konusunda ilk çalışacağı şirketin Apple olmaması. Zira birkaç yıl önce Valve, HTC Vive VR başlığı geliştirmek için HTC ile birlikte çalışmıştı.

    Apple artırılmış gerçeklik başlığı için Valve ile ortak çalışacak
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    Bu bağlamda Valve'ın Apple'a artırılmış gerçeklik başlığı için yardımcı olacak olmasını, tam bir sürpriz olarak nitelendiremeyiz. Ayrıca Valve ve Apple'ın ortak çalışacakları ilk proje de bu olmayacak. Birkaç yıl önce Valve'ın, MacOS'a VR desteği sağlamak için Apple'la birlikte çalıştığını belirtmekte de fayda var. Apple tarafından konuyla ilgili bir açıklama gelmemiş olsa da, önümüzdeki haftalarda bu ortaklığın resmi olarak duyurulması bekleniyor.



    https://www.macrumors.com/2019/11/04/apple-has-partnered-with-valve-ar-headset/ Yorum Yaz
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