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    Microsoft akıllı kumaş pazarına girmeye hazırlanıyor

    Yazılım devi Microsoft, rakipleri Google, Apple ve Samsung'un izinden giderek akıllı kumaş pazarına giriş yapmaya hazırlanıyor. İşte şirketin bu sektöre yönelik aldığı ilk patent.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Microsoft akıllı kumaş pazarına girmeye hazırlanıyor
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    Akıllı kumaş pazarının önümüzdeki birkaç yıl içinde inanılmaz bir şekilde büyümesi beklenirken, dünyanın önde gelen teknoloji devlerinin de bu sektöre ilgisi aynı doğrultuda yükseliyor. Bunların sonuncusu ise yazılım devi Microsoft oldu.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft'un yeni Edge tarayıcısının logosu ortaya çıktı"

    Birçok sektörde kullanılabilir

    Gelecekte birçok sektörde kullanılması planlanan akıllı kumaşlarla ilgili araştırma ve geliştirme çalışmaları devam ederken, Microsoft'un aldığı yeni bir patent ise şirketin bu alanda da ilerlemek istediğini gösteriyor. Google, Apple ve Samsung'un izinden gelen Microsoft'un, Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi tarafından yayınlanan bir patentte "Elektronik İşlevsel İplik" olarak adlandırılan bir teknoloji üzerinde çalıştığı görülüyor.

    Basitçe söylemek gerekirse, Microsoft, bilgisayar tabanlı teknolojiye dokunmuş modern bir kumaş parçası tasarlamış durumda ve bu patent akıllı kumaş teknolojisi barındıran bir tişört gibi görünüyor. Sektöre yakın kaynaklar akıllı kumaş teknolojisinin, spor, fitness, sağlık, otomotiv, güvenlik, moda, eğlence ve askeri endüstri de dahil olmak üzere birçok alanda kullanılabileceğini öngörüyorlar. Microsoft'un planları şimdilik kağıt üzerinde ve ileride hayata geçip geçmeyeceğini ise zaman gösterecek.



    https://www.patentlymobile.com/2019/11/as-smart-fabric-products-from-google-begin-to-take-off-a-microsoft-patent-shows-their-growing-interest-in-this-market.html Yorum Yaz
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