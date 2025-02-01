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    Google Pixel 9a beklenenden daha erken gelebilir

    Akıllı telefon pazarındaki payını arttırabilmenin yollarını arayan Google, bu maksatla yakın zamanda yeni cihazını satışa sunacak. Peki Google Pixel 9a ne zaman çıkacak?

    Google Pixel 9a beklenenden daha erken gelebilir Tam Boyutta Gör

    Google’ın yeni bütçe dostu akıllı telefonu Pixel 9a’nın piyasaya sürülmesi beklenenden daha erken gerçekleşebilir. Son sızıntılar, cihazın Mart ayı içinde tanıtılabileceğini ve ay sonuna kadar satışa çıkabileceğini gösteriyor. Google’ın yeni modeli, Pixel 9 serisinin ardından çıkış yapacak ve kutusundan Android 15 işletim sistemi ile gelecek.

    Pixel 9a’nın donanım özellikleri dikkat çekici görünüyor. Cihazın, 6.285 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğe sahip bir OLED ekranla gelmesi bekleniyor. Ekranın maksimum parlaklığının 2.700 nit seviyesine ulaşacağı söyleniyor. Kamera tarafında ise 48 megapiksel çözünürlüğünde optik görüntü sabitleme (OIS) destekli bir ana kameraya yer verileceği belirtiliyor. Buna ek olarak, 13 megapiksellik ultra geniş açılı bir kamera ile desteklenmesi ve ön tarafta Sony IMX712 sensörlü 13 megapiksellik bir selfie kamerası bulunması bekleniyor.

    Pixel 9a’nın kalbinde, Google’ın kendi üretimi olan Tensor G4 işlemcisinin bulunacağı konuşuluyor. Cihazın, LPDDR5x RAM bellek ve UFS 3.1 depolama teknolojisiyle donatılacağı belirtiliyor. Pil kapasitesinin ise 5.100 mAh seviyesinde olacağı ve 23W kablolu, 7.5W kablosuz şarj desteği sunacağı ifade ediliyor. Güvenlik tarafında Titan M2 çipiyle güçlendirilmiş olan cihazın, ekran altına entegre bir parmak izi okuyucusuna sahip olması ve IP68 sertifikasıyla suya ve toza karşı dayanıklılık sunması bekleniyor.

    Cihazın başlangıç fiyatının 128GB depolama alanına sahip model için 499 dolar olacağı tahmin ediliyor. Bu fiyatlandırma, selefiyle aynı seviyede kalacağını gösteriyor. Google’ın uygun fiyatlı Pixel serisini devam ettirdiği bu yeni modelin, güçlü donanımı ve gelişmiş yazılım desteği ile kullanıcılar için cazip bir seçenek sunacağı düşünülüyor.

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