Apple beş yılda 25 yapay zeka şirketi satın aldı

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Apple, yapay zekaya büyük yatırım yapıyor. GlobalData tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre Cupertinolu şirket 2016 ila 2020 yılları arasında yapay zeka ve makine öğrenimi geliştiren 25 girişimi satın aldı.

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Ortaya çıkan sonuçlara göre Apple rakiplerinin önünde. Yapay zekaya (AI) en çok para harcayan şirketler şu şekilde sıralanıyor:

Apple: 25 Accenture: 17 Google: 14 Microsoft: 12 Facebook: 9

Apple, Google, Microsoft ve Facebook gibi ABD'li teknoloji devleri söz konusu tarihler arasında toplam 60 yapay zeka ve makine öğrenimi şirketini satın aldı. Apple genellikle Siri'nin gelişimine katkıda bulunacak girişimleri bünyesine katıyor.

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GlobalData araştırma ekibinde yer alan kıdemli analist Nicklas Nilsson şu yorumu yaptı:

"Apple, Siri'yi geliştirmek ve iPhone'larda yeni özellikler sunmak amacıyla yapay zeka şirketlerini satın alma sürecini hızlandırıyor. Makine öğrenimi girişimi Inductiv, Siri'nin veri işleme yeteneklerini daha iyi hale getirmek için satın alındı. İrlandalı Voysis şirketi Siri'nin doğal dil anlayışını geliştirmek için satın alındı. PullString ise iOS geliştiricilerinin Siri'yi kullanmasını daha kolay hale getirecek."

Teknoloji şirketleri bu satın alımların dışında yapay zeka ile ilgilenen çalışanları da aktif olarak işe alıyor. Yapılan araştırma listedeki beş şirketin 2020 yılı boyunca yapay zeka alanında 14.000'den fazla iş ilanı verdiğini ortaya koydu.

https://www.globaldata.com/apple-top-acquirer-ai-companies-us-tech-giants-also-among-forerunners-says-globaldata/

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