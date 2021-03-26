Xiaomi Mi 11 Lite'ın kutu açılış ve inceleme videosu ortaya çıktı

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Xiaomi henüz Mi 11 Lite akıllı telefonunu tanıtmadı ancak cihaz güvenilir sızıntılarıyla tanıdığımız Roland Quandt'ın eline ulaşmış bile. Alman duyumcu merakla beklenen cihazın kutu açılış ve inceleme videosunu yayınladı.

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Quandt iki parça halinde yayınladığı videoda yepyeni Xiaomi Mi11 Lite'ı kutusundan çıkarıyor. Gördüğünüz üzere akıllı telefon görünüm olarak standart Mi 11'e çok benziyor. Sdece düz ekran ve daha kalın çerçeveleri var.

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Teknik özellikleri

Cihazın arka tarafında aynı şekilde üçlü kamera ünitesi görev yapıyor. Videoda yer alan bilgilere göre akıllı telefonda 90 Hz tazeleme oranına sahip 10 bit OLED ekran, Snapdragon 732G işlemci ve 64 megapiksel kamera mevcut.

Roland Quandt kutudan çıkardığı Mi 11 Lite'ın ilk kurulum sürecini ve çalışmasını da gösterdi. Akıllı telefon çeşitli oyunlar, TikTok, eBay, Facebook ve Opera gibi çok sayıda üçüncü parti uygulama yüklü şekilde gelecek.

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Xiaomi Mi 11 Lite'ın 29 Mart'ta resmiyet kazanması bekleniyor. Çinli şirket önümüzdeki hafta düzenleyeceği lansman etkinliğinde birçok yeni ürün tanıtacak.

https://twitter.com/rquandt/status/1375052260372283393

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