Apple'dan yeni hamle: Bir AR başlık girişimini satın aldı

Tam Boyutta Gör Apple, yakın zamanda artırılmış gerçeklik donanımı konusunda uzmanlaşmış bir teknoloji girişimi olan Mira'yı satın aldı. Haber ilk olarak Mira CEO'sunun özel Instagram hesabından ve Apple'ın şirketi satın aldığını resmen doğrulamasından önce görüldü.

Amacımızı veya planlarımızı tartışmıyoruz

Apple'ın yaptığı açıklamada, "Apple zaman zaman küçük teknoloji şirketleri satın alıyor ve genellikle amacımızı veya planlarımızı tartışmıyoruz." denildi.

Mira, Los Angeles merkezli ve ABD ordusu ile çeşitli sözleşmeleri var. Apple'ın satın alımından sonra Mira'nın askeri sözleşmelerine devam edip etmeyeceği belli değil. Ancak şirketin nasıl çalıştığını göz önünde bulundurursak, bu işin devam etmesi pek olası değil. Ayrıca Mira, bir tema parkındaki artırılmış gerçeklik ile oynanan Mario Kart sürüşü için kullanılan AR başlığı da yapmış.

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Bu satın alma, Apple'ın WWDC 2023 açılış konuşmasında şirketin artırılmış ve sanal gerçeklik sunan yeni karma gerçeklik başlığı Vision Pro'yu duyurmasından sadece bir gün sonra gerçekleşti.

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Apple bir AR başlık girişimini satın aldı