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    Apple devrimsel sanal gerçeklik gözlüğünü tanıttı! İşte karşınızda Apple Vision Pro

    Apple, one more thing dedi ve Vision Pro sanal gerçeklik gözlüğünü duyurdu. Akıllı VR gözlük Apple Vision Pro fiyatı ve özellikleri ile burada!                  
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    Apple VR gözlük Vision Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2023 "one more thing" dedi ve etkinliğinde uzunca bir süredir beklenen karma gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Apple’ın yeni “iPhone anı” olarak görülen bu cihazın adı ise Vision Pro olarak açıklandı. Vision Pro, Apple'ın ilk karma gerçeklik cihazı olma özelliğini taşırken tamamen yeni visionOS adlı işletim sistemine sahip ve Spatial Audio gibi özelliklerle birlikte geliyor. Gelin detaylara birlikte göz atalım.

    Karşınızda

    Apple VR gözlük Vision Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vision Pro öncelikle bir AR cihazı olarak konumlandırıldı, ancak bir kadran kullanarak artırılmış ve tam sanal gerçeklik arasında geçiş yapabiliyor. Cihaz kumandasız bir yapıya sahip ve uygulamaları açmak için onlara bakmak yeterli. Seçmek için dokunabilir ve kaydırmak için hafifçe vurabilirsiniz ve ayrıca sesli komutlar da verebilmek mümkün. Açıkçası Vision Pro ile kullanıcının ihtiyacı olan tek şeyin bir oda olduğunu söyleyebiliriz. 
    Apple VR gözlük Vision Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    İnsanlarla uzaktan konuşurken, FaceTime katılımcılarını odanın etrafında "video karoları" olarak düzenlemek gibi şeyler yapmak için uzamsal ses kullanılıyor. Ayrıca, Apple'ın vaat ettiği gibi, etrafınızdaki insanlardan izole olmayacaksınız. Başlık, EyeSight adı verilen bir sistemle gözlerinizi görüntüleyecek ve tam VR'daysanız, parlayan bir ekran onları gizleyerek müsait olmadığınızı gösterecek.

    Apple VR gözlük Vision Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Disney+ ilk günden geliyor

    Apple VR gözlük Vision Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Cihaz, gerçek dünyayı tam renkli olarak görmenizi sağlayan doğrudan geçişli video kullanıyor. Apple, cihaz ile nesneleri bir mesaj dizisinden gerçek dünyaya çekmek de dahil olmak üzere 3D nesneleri gerçek alana yansıtılabileceğini söylüyor. Apple ayrıca başlık sayesinde Disney'in premium içerikleri de dahil olmak üzere TV ve Arcade içeriklerini de sergiledi. Disney, Apple'ınVision Probaşlığı ile spor, Star Wars, Marvel, National Geographic ve daha fazlası için temalı deneyimleri tanıttı. Disney+, cihaz piyasaya sürüldüğünde kulaklık için kullanılabilir olacak. Vision Pro , ekranı odanızın boyutlarının ötesine ölçeklendirmek için sinematik bir video izleme deneyimi de sunuyor. Vision Pro aynı zamanda "Apple'ın ilk 3D kamerası" ve Spatial Audio ile videoda derinlik gösteriyor. 
    Apple VR gözlük Vision Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vision Pro ayrıca kullanıcıların Mac'lerine bağlanmasına ve Vision Pro'nun kendisinde çalışan uygulamalar da dahil olmak üzere ekranını sanal bir alanda genişletmesine olanak tanıyor. 

    Kulaklığın tüm ön kısmı, hafif bir alüminyum çerçeveyle bezenmiş camdan yapılmış durumda. Cihazın iç tarafları ise beş sensör, 12 kamera, ekran ve görünüşe göre bir fanla soğutulan bir yonga içeriyor. Kulaklığın üst kısmında bir düğme ve Digital Crown bulunuyor. Optimum uyum sağlamak için modüler bir sisteme sahip olan Vision Pro, yan taraflarında audiopodlar barındırıyor. Başlığın pili ayrı olup manyetik bir bağlantıyla kulaklığın yan tarafına bağlanıyor.

    Apple VR gözlük Vision Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Vision Pro'da microOLED Apple silikon arka panel bulunuyor ve iki ekran panelinde 23 milyon piksele sahip. 4K video tam çözünürlükte işlenebiliyor. Vision Pro, ortam sesi sağlayan yeni bir Spatial Audio sistemine sahip. Vision Pro, ses ışını izleme özelliğini kullanarak sesi ortamla eşleştirebiliyor. Cihaz, gerçek zamanlı sensör işlemeye adanmış yeni bir "R1" çipi ile eşleştirilmiş M2 çipini barındırıyor.

    iPhone ve iPad uygulamaları, cihazın piyasaya sürülmesinin ardından çok sayıda uygulama sağlamak için visionOS'ta çalışabilecek. Uyumlu iPhone ve iPad uygulamalarının yanı sıra visionOS için geliştirilmiş uygulamaları keşfetmek için yepyeni bir App Store'a sahip olunacak. Güvenlik tarafındaysa Vision Pro, Optic ID özelliğine sahip olacak. İsimden de anlaşılacağı üzere, cihaz takıldığında kullanıcısını iris tarama ile tanıyacak.

    Apple Vision Pro fiyatı ne kadar?

    Apple VR gözlük Vision Pro tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple Vision Pro fiyatı 3.499 dolar olarak açıklandı. Vision Pro, önümüzdeki yılın başlarından itibaren satışa sunulacak. Üzücü bir şekilde Vision Pro, yalnızca ABD'deki Apple perakende mağazalarında satışa sunulacak.

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    Dünyanın ilk ekransız dizüstü bilgisayarı: Spacetop

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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    sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik ve
    4 etiket daha karma gerçeklik Apple Vision Pro Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
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