Meta, ilk ekranlı artırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıttı: Ray-Ban Display

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Meta, uzun süredir beklenen ilk ekranlı artırılmış gerçeklik gözlüğünü tanıttı. Ray-Ban Display adıyla duyurulan yeni model, bu ay içinde satışa sunulacak. İlk etapta sınırlı bir lansman planlanıyor olsa da önümüzdeki yılın başlarından itibaren Meta, yeni gözlüğünü daha fazla ülke ve kullanıcıya ulaştıracak.

Akıllı gözlük böyle olmalı

Tam Boyutta Gör Ray-Ban Display, klasik gözlük tasarımına ek olarak şeffaf bir baş üstü ekran (HUD) içeriyor. Sağ gözlük camında bulunan bu ekran sayesinde kullanıcılar mesajlara yanıt verebiliyor, yapay zeka yönlendirmelerini görebiliyor, video görüşmeleri yapabiliyor, fotoğraf görüntüleyebiliyor ve navigasyon alabiliyor. Bu ekran ve daha doğrusu gözlük telefonunuz ile eşleştiği için esasında telefonunuzun açılır uzantısı gibi çalışıyor.

Etkileşimler için ise gözlüğe eşlik eden Meta Neural Band isimli özel bir EMG bileklik kullanılıyor. Bu bileklik sayesinde kullanıcılar, parmak hareketleriyle yazı yazma veya menülerde gezinme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyor. Bant, elektromiyografi adı verilen bir teknolojiyi kullanarak kaslarınızdan gelen sinyalleri okuyor ve böylece ekranı hareketlerle kontrol edebiliyorsunuz. Ancak iyi olan şey şu; kontrolleri sağlamak veya yazı yazmak için elinizi istediğiniz konumda tutabilirsiniz. Yani Apple Vision Pro’da olduğu gibi elinizi kaldırıp uzatmanız gerekmiyor.

Canlı tanıtımda gözlükler her özelliği sorunsuz çalıştırmasa da Meta CEO’su Mark Zuckerberg sahnede Spotify üzerinden müzik açtı, fotoğraf çekip görüntüledi ve gerçek zamanlı altyazı özelliğini başarılı bir şekilde gösterdi. Özellikle canlı çeviri ve altyazı desteği, gözlüğün günlük kullanım için en dikkat çeken yönlerinden oldu. Cihazda ok yönlü mikrofon dizisi olduğu için etrafınızda konuşan birden fazla kişi olsa bile baktığınız kişinin konuşmaları altyazıya dökülüyor. Dolayısıyla işitme engelli kişiler için bu cihazın artıları muazzam olabilir.

Gözlükler bir aksesuar olduğu için tasarım tercihi elbette kişiden kişiye değişecektir ancak Ray-Ban Display, bir akıllı gözlüğün neler sunması gerektiğini ve nasıl olması gerektiğini gösteriyor diyebiliriz.

Meta Ray-Ban Display teknik özellikleri

Teknik özellikler tarafında gözlükler, yüksek çözünürlüklü tam renkli ekran ile geliyor. Görüş alanının her derecesinde 42 piksel sunan ekran, bu açıdan Quest 3S’in sunduğu 20 pikseli neredeyse ikiye katlıyor. 600x600 piksel çözünürlük sunan ekranın parlaklığı ise 5.000 nit’e kadar çıkabiliyor. Bu yüksek parlaklığa rağmen ışık sızıntısı ise sadece yüzde 2. Yani etrafınızdakiler gözlüğünüzde bir ekranın olduğunu fark etmesi oldukça zor.

watchOS 26, Apple Watch yavaş şarj olduğunda uyaracak 1 gün önce eklendi

Gözlüklerin pil ömrü karma kullanımda 6 saat, toplamda ise 30 saate kadar çıkabiliyor. Ağırlık ise 69 gram. Bileklik ise 18 saatlik kullanım süresi ve IPX7 suya dayanıklılık sertifikası ile öne çıkıyor.

Gözlüklerde yer alan kamera ise 12 MP çözünürlüğünde ve 3x zoom sunabiliyor. 30 fps 1080p çözünürlükte de videolar kaydetmek mümkün.

Ürün, siyah ve kum rengi seçeneklerinin yanı sıra standart ve büyük boyut olmak üzere iki farklı ölçüyle sunulacak. Tüm modellerde ışık koşullarına göre kendini ayarlayan Transitions camlar yer alıyor.

Ekran : 600 x 600 piksel çözünürlük, 20 derecelik görüş alanı, 90Hz yenileme hızı (içerik için 30Hz), 30–5.000 nit parlaklık

: 600 x 600 piksel çözünürlük, 20 derecelik görüş alanı, 90Hz yenileme hızı (içerik için 30Hz), 30–5.000 nit parlaklık Pil ömrü : Gözlüklerde karma kullanımda 6 saat, Neural Band için 18 saat. Şarj kutusu 4 ek şarj depolayabiliyor.

: Gözlüklerde karma kullanımda 6 saat, Neural Band için 18 saat. Şarj kutusu 4 ek şarj depolayabiliyor. Camlar : -4.00 ile +4.00 arası numaralı cam desteği sunan Transitions camlar

: -4.00 ile +4.00 arası numaralı cam desteği sunan Transitions camlar Kamera : 12 MP, 3x zoom; 3024 x 4032 piksel fotoğraf çözünürlüğü, 1080p 30fps video kaydı

: 12 MP, 3x zoom; 3024 x 4032 piksel fotoğraf çözünürlüğü, 1080p 30fps video kaydı Ağırlık : 69 gram

: 69 gram Suya dayanıklılık : Gözlüklerde IPX4, Neural Band’de IPX7 sertifikası

: Gözlüklerde IPX4, Neural Band’de IPX7 sertifikası Depolama: 32 GB kapasite; 1.000 fotoğraf ve 100 adet 30 saniyelik video saklama

Meta Ray-Ban Display fiyatı ve çıkış tarihi

Meta Ray-Ban Display, 799 dolar fiyat etiketiyle 30 Eylül’de ABD’de sınırlı sayıda mağazada satışa çıkacak. Öncelikli olarak Best Buy, LensCrafters, Ray-Ban ve Verizon üzerinden satışa sunulacak. 2026 yılının başlarında ise Kanada, Fransa, İtalya ve Birleşik Krallık’ta satışa çıkacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: