Milyarlar kaybeden metaverse artık daha iyi görünecek

İçerik oluşturma kolaylaştı
Meta’nın Reality Labs birimi altında şekillenen metaverse vizyonu, şirkete büyük maliyetler getirse de CEO Zuckerberg’in rüya projesi olmaya ve yeni yatırımlar almaya devam ediyor. Bu yatırımlardan birisi olan Meta Horizon Studio, içerik üreticilerinin sanal dünyalar oluşturmasını sağlayan bir editör olarak öne çıkıyor. Şu anda üreticiler, platform üzerinde doku ve ses tasarımı gibi öğeleri üretken yapay zeka araçlarıyla oluşturabiliyor.
Grafikler iyileşiyor
Yeni metaverse ortamlarının gücünü sağlayan Horizon Engine, Meta’ya göre daha iyi grafikler, daha hızlı performans ve daha gelişmiş VR dünyaları sunuyor. Ayrıca, aynı anda daha fazla kullanıcının etkileşimde bulunmasına olanak tanıyan yüksek eşzamanlılık kapasitesi ile dikkat çekiyor. Artık tek bir alanda 100'den fazla kişiyi desteklenebiliyor; bu, önceki motorun kaldırabileceğinden 5 kat daha fazla.
Her ne kadar Horizon Worlds, VR’dan mobil platformlara genişlemiş olsa da bu genişlemeyi kullanıcı kitlesinde görmekte zorlanıyor. Meta, metaverse içerik üretimini teşvik etmek için bu yılın başında 50 milyon dolarlık bir fon da açmıştı. Şirketin amacı, daha fazla yaratıcının metaverse ekosistemine katkıda bulunmasını sağlamak ve böylece kitleyi büyütmek.
Henüz bunda başarılı olamadılar ama yatırımlar sürüyor. Dediğimiz gibi, şirketin metaverse vizyonu Reality Labs birimi bünyesinde ilerliyor. Bu birim akıllı gözlük ve VR/AR başlıkları da içeriyor. Şirketin bu iki üründen memnun olduğu bilinen bir gerçek. Ancak 2020'nin son çeyreğinden bu yana Reality Labs birimi hiçbir zaman kar elde edemedi. Kümülatif zarar ise 70 milyar doları bulmuş durumda.
