    Meta, Ray-Ban akıllı gözlüklerinin 2. neslini tanıttı

    Meta, Ray-Ban akıllı gözlüklerinin 2. neslini tanıttı. 8 saat pil ömrü, 3K video kaydı ve ses odaklı yeni özelliklerle teknoloji meraklılarının ilgisini çekiyor.

    Meta, Ray-Ban akıllı gözlüklerinin 2. neslini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Meta, Connect etkinliğinde Ray-Ban akıllı gözlüklerinin ikinci neslini duyurdu. “Ray-Ban Meta Gen 2” olarak adlandırılan bu yeni nesil gözlükler, geliştirilmiş pil ömrü ve 3K video kayıt kapasitesi ile dikkat çekiyor.

    Ray-Ban Meta Gen 2 iyileştirmelerle geldi

    Ray-Ban akıllı gözlüklerinin en büyük zayıf karnı pil performansıydı. Yeni versiyon ile tek şar ile 8 saate kadar kullanım sunan Gen 2 gözlükler, önceki neslin dört saatlik kapasitesini ikiye katlıyor. Şarj kutusu da gözlükleri 20 dakikada %50 oranında doldurabiliyor. Ayrıca, kutu üzerinden ek 48 saatlik pil ömrü sağlanabiliyor, önceki nesilde 32 saatlik ek pil ömrü alınabiliyordu.

    Kamera tarafında ise kullanıcılar 3K çözünürlükte 30 fps, 1440p 30 fps ve 1200p 60 fps video kaydı yapabilecek, her kayıt üç dakikayla sınırlı olacak. Meta, bu sonbahar itibarıyla tüm AI destekli gözlüklerine hyperlapse ve ağır çekim video özelliğini de eklemeyi planlıyor.

    Yeni gözlükler, “conversation focus” adlı ses odaklı bir özellikle geliyor. Bu özellik, konuştuğunuz kişinin sesini gözlük hoparlörleri üzerinden ön plana çıkarıyor. Canlı çeviri özelliği de geliştirilmiş durumda. Artık Almanca ve Portekizce dilleri destekleniyor. İkinci nesil Ray-Ban Meta, 32 GB depolama alanına ve IPX-4 su geçirmezlik sertifikasına sahip.

    Ray-Ban Meta Gen 2 çıkış tarihi ve fiyatı

    Meta, Ray-Ban akıllı gözlüklerinin 2. neslini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Yeni model, Wayfarer, Skyler ve Headliner stillerinde satışa çıkacak. Her üçü de normal, polarize, transition ve reçeteli camlar dahil olmak üzere çeşitli camlarla sunulacak. Halihazırda yeni gözlükler 379 dolardan siparişe açılmış durumda.

    İkinci nesil Ray-Ban Meta gözlükleri şu anda ABD, Kanada, İngiltere, İrlanda, Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, Belçika, Avustralya, BAE, Almanya, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, İsviçre ve Hollanda'da satışa sunuluyor. Meksika, Hindistan ve Brezilya da yeni gözlüklere "yakında" erişebilecek.

    İlk nesil Ray-Ban gözlükler de 299 dolardan satışa devam edecek.

    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 20 saat önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

