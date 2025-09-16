Meta, ekranlı akıllı gözlüğünü yanlışlıkla paylaştı

Meta, yarın gerçekleştireceği Connect etkinliğinde tanıtmayı planladığı iki yeni akıllı gözlüğü yanlışlıkla paylaştı. Şirketin hazırladığı ancak kısa süre sonra kaldırdığı bir tanıtım videosu, hem Ray-Ban markalı bir model hem de Oakley imzalı yeni bir tasarımı gözler önüne serdi.
Ekranlı akıllı gözlük geliyor
Sızan videoda, “Meta | Ray-Ban Display” ibaresi dikkat çekiyor. Bu modelin en önemli farkı, sağ camında yer alan entegre ekran. Kullanıcılar bu ekran üzerinden Meta AI’a sorular sorabilecek, harita üzerinden yön bulabilecek, tabelaları anlık olarak çevirebilecek ve bileğe takılan kontrol bandıyla sohbetlere yazılı yanıt verebilecek.
Videoda görülen bir diğer cihaz ise Oakley imzalı "Sphaera" modeli. Bu gözlük, burun hizasına yerleştirilmiş kamerasıyla dikkat çekiyor. Bu model daha çok sporcuları hedefliyor. Meta CEO'su Mark Zuckerberg, Connect açılış konuşmasında bu gözlükleri sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin istemeden yaptığı bu sızıntı, etkinlik öncesinde en büyük sürprizlerden birini şimdiden açığa çıkarmış olsa da cihazların yetenekleri ve fiyatları belirsizliğini koruyor.
