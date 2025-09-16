Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Meta, ekranlı akıllı gözlüğünü yanlışlıkla paylaştı

    Meta, Connect etkinliği öncesinde paylaşıp kaldırdığı videoda iki yeni akıllı gözlüğünü yanlışlıkla ifşa etti. Özellikle entegre ekranı olan Meta Ray-Ban Display modeli dikkat çekti.

    Meta, ekranlı akıllı gözlüğünü yanlışlıkla paylaştı Tam Boyutta Gör

    Meta, yarın gerçekleştireceği Connect etkinliğinde tanıtmayı planladığı iki yeni akıllı gözlüğü yanlışlıkla paylaştı. Şirketin hazırladığı ancak kısa süre sonra kaldırdığı bir tanıtım videosu, hem Ray-Ban markalı bir model hem de Oakley imzalı yeni bir tasarımı gözler önüne serdi.

    Ekranlı akıllı gözlük geliyor

    Sızan videoda, “Meta | Ray-Ban Display” ibaresi dikkat çekiyor. Bu modelin en önemli farkı, sağ camında yer alan entegre ekran. Kullanıcılar bu ekran üzerinden Meta AI’a sorular sorabilecek, harita üzerinden yön bulabilecek, tabelaları anlık olarak çevirebilecek ve bileğe takılan kontrol bandıyla sohbetlere yazılı yanıt verebilecek.

    Meta, ekranlı akıllı gözlüğünü yanlışlıkla paylaştı Tam Boyutta Gör
    Bu kontrol bandının, Meta’nın dahili olarak “Hypernova” kod adıyla geliştirdiği ve sEMG teknolojisini kullandığı biliniyor. Bu teknoloji, kas hareketlerinden gelen sinyalleri algılayarak kullanıcının el hareketlerini komutlara dönüştürüyor.

    Videoda görülen bir diğer cihaz ise Oakley imzalı “Sphaera” modeli. Bu gözlük, burun hizasına yerleştirilmiş kamerasıyla dikkat çekiyor. Bu model daha çok sporcuları hedefliyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Connect açılış konuşmasında bu gözlükleri sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin istemeden yaptığı bu sızıntı, etkinlik öncesinde en büyük sürprizlerden birini şimdiden açığa çıkarmış olsa da cihazların yetenekleri ve fiyatları belirsizliğini koruyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 4 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    mercedes cgi nedir dominos pizza boyutları skoda scala hangi segment mafia 1 türkçe yama benzin filtresi ne zaman değişir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum