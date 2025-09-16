Meta, ekranlı akıllı gözlüğünü yanlışlıkla paylaştı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Meta, yarın gerçekleştireceği Connect etkinliğinde tanıtmayı planladığı iki yeni akıllı gözlüğü yanlışlıkla paylaştı. Şirketin hazırladığı ancak kısa süre sonra kaldırdığı bir tanıtım videosu, hem Ray-Ban markalı bir model hem de Oakley imzalı yeni bir tasarımı gözler önüne serdi.

Ekranlı akıllı gözlük geliyor

Sızan videoda, “Meta | Ray-Ban Display” ibaresi dikkat çekiyor. Bu modelin en önemli farkı, sağ camında yer alan entegre ekran. Kullanıcılar bu ekran üzerinden Meta AI’a sorular sorabilecek, harita üzerinden yön bulabilecek, tabelaları anlık olarak çevirebilecek ve bileğe takılan kontrol bandıyla sohbetlere yazılı yanıt verebilecek.

Bu kontrol bandının, Meta'nın dahili olarak "Hypernova" kod adıyla geliştirdiği ve sEMG teknolojisini kullandığı biliniyor. Bu teknoloji, kas hareketlerinden gelen sinyalleri algılayarak kullanıcının el hareketlerini komutlara dönüştürüyor.

Videoda görülen bir diğer cihaz ise Oakley imzalı “Sphaera” modeli. Bu gözlük, burun hizasına yerleştirilmiş kamerasıyla dikkat çekiyor. Bu model daha çok sporcuları hedefliyor. Meta CEO’su Mark Zuckerberg, Connect açılış konuşmasında bu gözlükleri sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Şirketin istemeden yaptığı bu sızıntı, etkinlik öncesinde en büyük sürprizlerden birini şimdiden açığa çıkarmış olsa da cihazların yetenekleri ve fiyatları belirsizliğini koruyor.

