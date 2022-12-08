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    Apple, güvenlik için harekete geçti: Kullanıcı verileri daha iyi korunacak!

    Apple, mesajlaşma uygulaması iMessage ve Apple ID için 2023'te eklenmesi planlanan güvenlik özelliklerini duyurdu. Buluttaki kullanıcı verileri daha iyi korunacak.
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    apple güvenlik özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, iCloud skandalının ardından harekete geçti. iCloud verilerinin uçtan uca şifreleme ile korunmasına ek olarak, iMessage ve Apple ID için yeni güvenlik özellikleri geliyor.

    Apple, iMessage için İletişim Anahtarı Doğrulaması, Apple ID için Güvenlik Anahtarları özelliğinin 2023’te tüm iPhone ve diğer cihazlara getirileceğini duyurdu.

    iMessage Kişi Anahtarı Doğrulaması

    iMessage Kişi Anahtarı Doğrulaması Tam Boyutta Gör
    iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması, gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve devlet yetkilileri gibi olağanüstü dijital tehditlerle karşı karşıya kalan kullanıcıların, yalnızca belirledikleri kişilerle mesajlaştıklarını doğrulamalarını olanak tanıyacak.

    iMessage Kişi Anahtarı Doğrulaması açıldığında, konuşmalar için izinsiz dinleme girişimi olduğunda kullanıcı uyarılacak. Ek güvenlik katmanı olarak, kullanıcılar FaceTime veya başka güvenli arama uygulaması aracılığıyla kişi doğrulama kodunu karşılaştırarak güvenli bir kişiyle iletişimde olduğunu doğrulayabilecek.

    Apple ID için Güvenlik Anahtarları

    Apple ID Güvenlik Anahtarları Tam Boyutta Gör
    Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları, kullanıcıların üçüncü parti fiziksel güvenlik anahtarları aracılığıyla hesaplarını daha iyi korumalarını sağlayacak.

    Bu özellik Apple’ın iki faktörlü kimlik doğrulamasını güçlendirecek; kimlik doğrulama kodu yerine donanım güvenlik anahtarı gerekecek.

    Apple’ın Yazılım Mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, kullanıcıların en hassas verilerini ve iletişimlerini güvende tutmak için çok sıkı çalıştıklarını söylüyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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