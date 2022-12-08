Apple, güvenlik için harekete geçti: Kullanıcı verileri daha iyi korunacak!

Tam Boyutta Gör Apple, iCloud skandalının ardından harekete geçti. iCloud verilerinin uçtan uca şifreleme ile korunmasına ek olarak, iMessage ve Apple ID için yeni güvenlik özellikleri geliyor.

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Apple, iMessage için İletişim Anahtarı Doğrulaması, Apple ID için Güvenlik Anahtarları özelliğinin 2023’te tüm iPhone ve diğer cihazlara getirileceğini duyurdu.

iMessage Kişi Anahtarı Doğrulaması

Tam Boyutta Gör iMessage İletişim Anahtarı Doğrulaması, gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve devlet yetkilileri gibi olağanüstü dijital tehditlerle karşı karşıya kalan kullanıcıların, yalnızca belirledikleri kişilerle mesajlaştıklarını doğrulamalarını olanak tanıyacak.

iMessage Kişi Anahtarı Doğrulaması açıldığında, konuşmalar için izinsiz dinleme girişimi olduğunda kullanıcı uyarılacak. Ek güvenlik katmanı olarak, kullanıcılar FaceTime veya başka güvenli arama uygulaması aracılığıyla kişi doğrulama kodunu karşılaştırarak güvenli bir kişiyle iletişimde olduğunu doğrulayabilecek.

Apple ID için Güvenlik Anahtarları

Tam Boyutta Gör Apple Kimliği için Güvenlik Anahtarları, kullanıcıların üçüncü parti fiziksel güvenlik anahtarları aracılığıyla hesaplarını daha iyi korumalarını sağlayacak.

Bu özellik Apple’ın iki faktörlü kimlik doğrulamasını güçlendirecek; kimlik doğrulama kodu yerine donanım güvenlik anahtarı gerekecek.

Apple’ın Yazılım Mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, kullanıcıların en hassas verilerini ve iletişimlerini güvende tutmak için çok sıkı çalıştıklarını söylüyor.

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