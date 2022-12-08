Apple, güvenlik için harekete geçti: Kullanıcı verileri daha iyi korunacak!

Apple, iMessage için İletişim Anahtarı Doğrulaması, Apple ID için Güvenlik Anahtarları özelliğinin 2023’te tüm iPhone ve diğer cihazlara getirileceğini duyurdu.
iMessage Kişi Anahtarı Doğrulaması
iMessage Kişi Anahtarı Doğrulaması açıldığında, konuşmalar için izinsiz dinleme girişimi olduğunda kullanıcı uyarılacak. Ek güvenlik katmanı olarak, kullanıcılar FaceTime veya başka güvenli arama uygulaması aracılığıyla kişi doğrulama kodunu karşılaştırarak güvenli bir kişiyle iletişimde olduğunu doğrulayabilecek.
Apple ID için Güvenlik Anahtarları
Bu özellik Apple’ın iki faktörlü kimlik doğrulamasını güçlendirecek; kimlik doğrulama kodu yerine donanım güvenlik anahtarı gerekecek.
Apple’ın Yazılım Mühendisliği kıdemli başkan yardımcısı Craig Federighi, kullanıcıların en hassas verilerini ve iletişimlerini güvende tutmak için çok sıkı çalıştıklarını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım