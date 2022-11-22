iCloud kullananlar şokta: Başkalarının fotoğrafları çıkıyor!

Başkalarının özel fotoğrafları çıkıyor

Windows için iCloud programı, iPhone kullanıcılarının fotoğraflarına, videolarına, dosyalarına ve diğer önemli bilgilerine bilgisayarlarından erişmesini sağlıyor. Apple’ın ara ara güncellediği yazılımı kullananlar şu anda ciddi bir sorunla karşı karşıya. iPhone’a kaydedilen, ardından iCloud programıyla senkronize edilen videolar siyaha dönüyor, işlenen videolar izlenemiyor. Daha da kötüsü, kullanıcılar bu bozuk videoları izlemeye çalıştıklarında kitaplıklarında kendilerine ait olmayan garip fotoğraflar ve videolar görüyorlar.

Apple'dan açıklama bekleniyor

Şu an için iPhone 13 ve 14 Pro kullanıcılarından bazıları bu sorunu yaşadıklarını bildirdi. Bilinmeyen kaynaklardan gelen bozuk videolar, insanların aileleriyle çekildiği özel fotoğrafları da içeriyor. iCloud Windows programının yeniden yüklenmesi sorunu çözmüyor, sorun muhtemelen sunucu tarafında. Apple’dan henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

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iCloud programında ciddi sorun: Başkalarının fotoğrafları çıkıyor