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    iCloud kullananlar şokta: Başkalarının fotoğrafları çıkıyor!

    Windows için iCloud programında ciddi güvenlik açığı olabilir. iPhone kullanıcıları, bozuk videolar ve kendilerine ait olmayan görüntülerle karşı karşıya.       
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    windows için icloud bozuk videolar ve fotoğraflar Tam Boyutta Gör
    Apple’ın Windows için iCloud programında inanılmaz sorun! iPhone kullanıcıları, fotoğraf kitaplığında kendilerine ait olmayan fotoğraflarla karşılaştı.

    Başkalarının özel fotoğrafları çıkıyor

    Windows için iCloud programı, iPhone kullanıcılarının fotoğraflarına, videolarına, dosyalarına ve diğer önemli bilgilerine bilgisayarlarından erişmesini sağlıyor. Apple’ın ara ara güncellediği yazılımı kullananlar şu anda ciddi bir sorunla karşı karşıya. iPhone’a kaydedilen, ardından iCloud programıyla senkronize edilen videolar siyaha dönüyor, işlenen videolar izlenemiyor. Daha da kötüsü, kullanıcılar bu bozuk videoları izlemeye çalıştıklarında kitaplıklarında kendilerine ait olmayan garip fotoğraflar ve videolar görüyorlar.

    Apple'dan açıklama bekleniyor

    Şu an için iPhone 13 ve 14 Pro kullanıcılarından bazıları bu sorunu yaşadıklarını bildirdi. Bilinmeyen kaynaklardan gelen bozuk videolar, insanların aileleriyle çekildiği özel fotoğrafları da içeriyor. iCloud Windows programının yeniden yüklenmesi sorunu çözmüyor, sorun muhtemelen sunucu tarafında. Apple’dan henüz konuyla ilgili açıklama gelmedi.

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