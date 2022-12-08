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    Apple, iCloud için beklenen özelliği tanıttı: Daha güvenli olacak!

    Yazılım devi Apple, dün gerçekleştirilen duyuruda iCloud için Gelişmiş Veri Koruması özelliğini duyurdu. iPhone kullanıcılarının veri güvenliğini hedefleyen özellik neler sunacak? İşte detaylar
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    Apple duyurdu: iCloud beklenen özelliğe kavuşuyor! Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone kullanıcılarının iCloud güvenliğini arttıracak Gelişmiş Veri Koruması özelliğini duyurdu. Yazılım devi, yakın zamanda tanıtılan gelişmelere ek olarak nihayet iCloud yedeklemelerine uçtan uca şifreleme ekliyor. İşte yeni özelliğin detayları

    iCloud artık daha güvenli!

    Günümüzde Apple, iCloud için 14 veri kategorisinde uçtan uca şifreleme desteği sunuyor. Yeni tanıtılan Gelişmiş Veri Koruması ise bu sayının 23’e çıkarılmasını sağlayacak. Böylece platform, Cihaz yedeklemeleri, Notlar, Fotoğraflar ve birçok bölümde daha fazla güvenlik sunacak diyebiliriz. Ayrıca Apple’ın şifreli bir yedeğin içeriğini kolluk kuvvetlerine sunmasını da imkansız hale getirecek.

    Bilindiği üzere Apple, standart veri koruması kapsamında şifrelenen verilerin anahtarlarını elinde bulunduruyor. Ancak uçtan uca şifrelenmiş verilerin yalnızca "Apple kimliğiyle oturum açılan cihazlarda şifrelenebilir'' olacağını belirten yazılım devi, iCloud hesabına yapılacak saldırılara karşı verilerin korunmasını hedefliyor. İşte uçtan uca şifreleme desteğine kavuşan yeni kategoriler:

    • Cihaz Yedeklemeleri
    • Mesaj Yedekleri
    • iCloud Drive
    • Notlar
    • Fotoğraflar
    • Hatırlatmalar
    • Safari Yer İmleri
    • Siri Kısayolları
    • Sesli Notlar
    • Cüzdan Kartları

    Yapılan basın açıklamasında Apple, Gelişmiş Veri Koruması özelliğine dahil edilmeyen tek "ana" kategorilerin iCloud Mail, Kişiler ve Takvim olduğunu, ve bu uygulamaların "küresel e-posta, kişiler ve takvim sistemlerine gereksinim'' duyduğunu belirtti. iCloud Gelişmiş Veri Koruması özelliği an itibariyle ABD'de bulunan Apple beta programı kullanıcılarının erişimine açıldı. Özelliğin yıl sonuna kadar geniş çapta hizmete açılması bekleniyor.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 2 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 2 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 3 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 3 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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