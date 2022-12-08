Apple, iCloud için beklenen özelliği tanıttı: Daha güvenli olacak!

iCloud artık daha güvenli!
Günümüzde Apple, iCloud için 14 veri kategorisinde uçtan uca şifreleme desteği sunuyor. Yeni tanıtılan Gelişmiş Veri Koruması ise bu sayının 23’e çıkarılmasını sağlayacak. Böylece platform, Cihaz yedeklemeleri, Notlar, Fotoğraflar ve birçok bölümde daha fazla güvenlik sunacak diyebiliriz. Ayrıca Apple’ın şifreli bir yedeğin içeriğini kolluk kuvvetlerine sunmasını da imkansız hale getirecek.
Bilindiği üzere Apple, standart veri koruması kapsamında şifrelenen verilerin anahtarlarını elinde bulunduruyor. Ancak uçtan uca şifrelenmiş verilerin yalnızca "Apple kimliğiyle oturum açılan cihazlarda şifrelenebilir'' olacağını belirten yazılım devi, iCloud hesabına yapılacak saldırılara karşı verilerin korunmasını hedefliyor. İşte uçtan uca şifreleme desteğine kavuşan yeni kategoriler:
- Cihaz Yedeklemeleri
- Mesaj Yedekleri
- iCloud Drive
- Notlar
- Fotoğraflar
- Hatırlatmalar
- Safari Yer İmleri
- Siri Kısayolları
- Sesli Notlar
- Cüzdan Kartları
Yapılan basın açıklamasında Apple, Gelişmiş Veri Koruması özelliğine dahil edilmeyen tek "ana" kategorilerin iCloud Mail, Kişiler ve Takvim olduğunu, ve bu uygulamaların "küresel e-posta, kişiler ve takvim sistemlerine gereksinim'' duyduğunu belirtti. iCloud Gelişmiş Veri Koruması özelliği an itibariyle ABD'de bulunan Apple beta programı kullanıcılarının erişimine açıldı. Özelliğin yıl sonuna kadar geniş çapta hizmete açılması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım