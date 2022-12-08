Apple, iCloud için beklenen özelliği tanıttı: Daha güvenli olacak!

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone kullanıcılarının iCloud güvenliğini arttıracak Gelişmiş Veri Koruması özelliğini duyurdu. Yazılım devi, yakın zamanda tanıtılan gelişmelere ek olarak nihayet iCloud yedeklemelerine uçtan uca şifreleme ekliyor. İşte yeni özelliğin detayları

iCloud artık daha güvenli!

Günümüzde Apple, iCloud için 14 veri kategorisinde uçtan uca şifreleme desteği sunuyor. Yeni tanıtılan Gelişmiş Veri Koruması ise bu sayının 23’e çıkarılmasını sağlayacak. Böylece platform, Cihaz yedeklemeleri, Notlar, Fotoğraflar ve birçok bölümde daha fazla güvenlik sunacak diyebiliriz. Ayrıca Apple’ın şifreli bir yedeğin içeriğini kolluk kuvvetlerine sunmasını da imkansız hale getirecek.

Apple, buluttaki kullanıcı verileri için güvenliği artırıyor 5 sa. önce eklendi

Bilindiği üzere Apple, standart veri koruması kapsamında şifrelenen verilerin anahtarlarını elinde bulunduruyor. Ancak uçtan uca şifrelenmiş verilerin yalnızca "Apple kimliğiyle oturum açılan cihazlarda şifrelenebilir'' olacağını belirten yazılım devi, iCloud hesabına yapılacak saldırılara karşı verilerin korunmasını hedefliyor. İşte uçtan uca şifreleme desteğine kavuşan yeni kategoriler:

Cihaz Yedeklemeleri

Mesaj Yedekleri

iCloud Drive

Notlar

Fotoğraflar

Hatırlatmalar

Safari Yer İmleri

Siri Kısayolları

Sesli Notlar

Cüzdan Kartları

Yapılan basın açıklamasında Apple, Gelişmiş Veri Koruması özelliğine dahil edilmeyen tek "ana" kategorilerin iCloud Mail, Kişiler ve Takvim olduğunu, ve bu uygulamaların "küresel e-posta, kişiler ve takvim sistemlerine gereksinim'' duyduğunu belirtti. iCloud Gelişmiş Veri Koruması özelliği an itibariyle ABD'de bulunan Apple beta programı kullanıcılarının erişimine açıldı. Özelliğin yıl sonuna kadar geniş çapta hizmete açılması bekleniyor.

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Apple duyurdu: iCloud beklenen özelliğe kavuşuyor!