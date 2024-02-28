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    Anlık Bildirim

    Apple Car projesi iptal edildi: Bir rüya sona erdi

    Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı elektrikli otomobil projesi "Project Titan"ı durdurdu. Bloomberg'in haberine şirket üretken yapay zeka çalışmalarına odaklanacak.
    Apple Car projesi iptal edildi: Bir rüya sona erdi Tam Boyutta Gör
    Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı elektrikli otomobil projesi "Project Titan"ı durdurdu. Şirketin haberi Salı günü çalışanlarına duyurduğu ve ekipteki 2000 kişinin üretken yapay zeka çalışmalarına katılacağı belirtiliyor.

    Bloomberg'in haberine göre, Apple'ın baş işletme sorumlusu Jeff Williams ve projeden sorumlu başkan yardımcısı Kevin Lynch, çalışanları projenin durdurulması konusunda bilgilendirdi. Projenin sonlandırılması sonucu işten çıkarmaların da olacağı belirtiliyor ancak sayı henüz belli değil.

    Apple'ın kendi elektrikli otomobilini geliştirdiği uzun zamandır biliniyor. Projede sorunlar ve belirsizlikler olsa da son gelen raporlar, Apple'ın hâlâ proje üzerinde çalıştığını öne sürüyordu. Bu ayın başlarında Wired, Apple'ın geliştirdiği otonom sürüş teknolojisini kullanarak 2023'te 70 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini bildirdi. Bloomberg ise Ocak ayında Apple Car'ın 2028'e ertelediğini söylemişti.

    Apple Car neden iptal edildi?

    Apple'ın Project Titan isimli gizli otomobil projesi hakkındaki söylentiler ilk olarak 2015'te ortaya çıktı. Apple, projede çalışmak üzere Tesla'nın eski Autopilot yazılım direktörü ve zor durumdaki EV girişimi Canoo'nun eski CEO'su da dahil olmak üzere bir dizi önemli ismi işe aldı. Ancak proje, yıllar içinde Apple otomobil şefi Doug Field'ın 2021'de ayrılması da dahil olmak üzere bir dizi engelle karşılaşmış gibi görünüyor.

    2022'de The Information'ın haberinde, sürekli çalışanların değişmesi, sürekli değişen planlar ve şirket içinde otomobil projesine şüpheyle yaklaşılması gibi sorunlar dile getirilmişti. Diğer bir raporda ise, 100 bin dolar eşiğinin altında kalacağı söylenen otomobilin, şirketin başlangıçta umut ettiği gelişmiş otonom sürüş yetenekleriyle gelmeyeceğini ortaya koymuştu.

    Görünüşe göre projeninin çıkmaza girdiğini gören Apple, kaynaklarını ve odağını yapay zekaya yönlendirmeye karar verdi. Şirketin Ajax isimli kendi yapay zeka modelini eğitmek için günde milyonlarca dolar harcadığı bildiriliyor. Apple'ın CEO'su Tim Cook, yakın zamanda Apple'ın üretken yapay zeka modelini bu yılın sonlarında piyasaya süreceğini doğruladı.

    Kaynakça https://www.theverge.com/2024/2/27/24084907/apple-electric-car-project-titan-shuts-down https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-27/apple-cancels-work-on-electric-car-shifts-team-to-generative-ai
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 6 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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