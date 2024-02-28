Apple Car projesi iptal edildi: Bir rüya sona erdi

Tam Boyutta Gör Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı elektrikli otomobil projesi "Project Titan"ı durdurdu. Şirketin haberi Salı günü çalışanlarına duyurduğu ve ekipteki 2000 kişinin üretken yapay zeka çalışmalarına katılacağı belirtiliyor.

Bloomberg'in haberine göre, Apple'ın baş işletme sorumlusu Jeff Williams ve projeden sorumlu başkan yardımcısı Kevin Lynch, çalışanları projenin durdurulması konusunda bilgilendirdi. Projenin sonlandırılması sonucu işten çıkarmaların da olacağı belirtiliyor ancak sayı henüz belli değil.

Apple'ın kendi elektrikli otomobilini geliştirdiği uzun zamandır biliniyor. Projede sorunlar ve belirsizlikler olsa da son gelen raporlar, Apple'ın hâlâ proje üzerinde çalıştığını öne sürüyordu. Bu ayın başlarında Wired, Apple'ın geliştirdiği otonom sürüş teknolojisini kullanarak 2023'te 70 bin kilometreden fazla yol kat ettiğini bildirdi. Bloomberg ise Ocak ayında Apple Car'ın 2028'e ertelediğini söylemişti.

Apple Car neden iptal edildi?

Apple'ın Project Titan isimli gizli otomobil projesi hakkındaki söylentiler ilk olarak 2015'te ortaya çıktı. Apple, projede çalışmak üzere Tesla'nın eski Autopilot yazılım direktörü ve zor durumdaki EV girişimi Canoo'nun eski CEO'su da dahil olmak üzere bir dizi önemli ismi işe aldı. Ancak proje, yıllar içinde Apple otomobil şefi Doug Field'ın 2021'de ayrılması da dahil olmak üzere bir dizi engelle karşılaşmış gibi görünüyor.

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2022'de The Information'ın haberinde, sürekli çalışanların değişmesi, sürekli değişen planlar ve şirket içinde otomobil projesine şüpheyle yaklaşılması gibi sorunlar dile getirilmişti. Diğer bir raporda ise, 100 bin dolar eşiğinin altında kalacağı söylenen otomobilin, şirketin başlangıçta umut ettiği gelişmiş otonom sürüş yetenekleriyle gelmeyeceğini ortaya koymuştu.

Görünüşe göre projeninin çıkmaza girdiğini gören Apple, kaynaklarını ve odağını yapay zekaya yönlendirmeye karar verdi. Şirketin Ajax isimli kendi yapay zeka modelini eğitmek için günde milyonlarca dolar harcadığı bildiriliyor. Apple'ın CEO'su Tim Cook, yakın zamanda Apple'ın üretken yapay zeka modelini bu yılın sonlarında piyasaya süreceğini doğruladı.

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Apple Car projesi iptal edildi: Bir rüya sona erdi