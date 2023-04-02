Türkiye'ye gelmesi için çalışılan yeni MG7'nin Çin'deki fiyatı ve özellikleri neler?

Tam Boyutta Gör MG Türkiye, kısa süre önce yenilenen ZS EV'yi satışa sundu. MG4'ün lansmanı da Nisan ayı içerisinde gerçekleştirilecek. Markanın Çin'de bir de MG7 isimli sedan modeli bulunuyor. Tasarımıyla dikkat çeken MG7'yi de ilerleyen süreçte Türkiye pazarında görebiliriz.

MG'nin Türkiye'deki temsilcisi olan Doğan Trend Otomotiv'in CEO'su Kağan Dağtekin, MG7'nin Avrupa planlarına dahil edilmiş bir model olmadığını ancak Türkiye için gerekli adımları attıklarını ve merkeze yapacakları baskıyı artıracaklarını dile getirdi. Peki markanın en büyük sedan modeli olan MG7'nin özellikleri nasıl gelin hep birlikte bakalım:

MG7, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tam Boyutta Gör MG7, genç müşterileri odağına alan dinamik ve kaslı bir tasarıma sahip fastback stili gövdesiyle dikkat çekiyor. Dinamik gövdenin yanı sıra; ön kaput üzerindeki çizgiler, ince ön-arka LED aydınlatmalar, beş kollu jantlar, geniş çamurluklar ve dörtlü egzoz çıkışıyla sportif bir görünüm sunuluyor. Ayrıca MG7'de aktif arka spoyler da bulunuyor.

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MG7; 4884 mm uzunluğa, 1889 mm genişliğe, 1447 mm yüksekliğe ve 2778 mm aks mesafesine sahip bir otomobil. Söz konusu model, 225/50 R18 veya 245/40 R19 çaplı jantlarla tercih edilebiliyor. İç mekânda ise 10.25 inç dijital gösterge ve 12.3 inç multimedya ekranlarından oluşan panel göze çarpıyor. Merkez ekranın hemen altında dokunmatik klima kontrolleri yer alıyor.

Oldukça sade bir yaşam alanına sahip olan MG7'nin orta konsolunda motor start/stop düğmesi, vites seçici, kablosuz cep telefonu şarj ünitesi ve iki adet bardaklık göze çarpıyor. Kol dayamanın altında ise iki adet USB C çıkışına sahip büyük bir depolama alanı yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Entegre başlıklara ve büyük yanal desteklere sahip olan ön koltukların bulunduğu alanda siyah, yeşil ve kırmızı olmak üzere üç farklı renk teması sunuluyor. MG7'de tercih edilebilen diğer donanımlar ise 14 hoparlörlü BOSE ses sistemi, head-up display ve otomatik park sistemi olarak sıralanabilir.

MG7'de hangi motor var?

MG7'nin kaputu altında iki farklı turbo benzinli motor seçeneği bulunuyor. Bizi daha asıl ilgilendiren 1.5 litrelik 15FDE motor 188 hp güç ve 300 Nm tork üretirken 7 ileri DCT ile kombine ediliyor. 261 hp güç ve 405 Nm tork üreten 2.0 litre 2A4E motor ise 9 ileri otomatik şanzımanla tercih edilebiliyor.

MG7 fiyatı ne kadar?

MG7'nin Çin'deki fiyatları 119.800 Yuan'dan (~335 bin TL) başlayıp 169.800 Yuan'a (474 bin TL) kadar yükseliyor. Ancak giriş seviyesinde 360 derece kamera, adaptif hız sabitleyici ve ön koltuk ısıtma gibi birçok özellik opsiyon.

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Türkiye'ye gelmesi için çalışılan yeni MG7'nin özellikleri