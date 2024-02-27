Renault’dan Çinli araçlar için “ittifak” çağrısı

Tam Boyutta Gör Avrupalı otomobil üreticileri Çin’den gelen uygun fiyatlı elektrikli otomobiller hakkında ciddi şekilde endişeleniyor. Rekabeti altüst eden Çinli üreticiler, hızlı bir yükseliş içerisindeyken aynı zamanda küreselleşme adımlarını da sıklaştırmış durumdalar. Çinli üreticilerle rekabet etmek için önemli bir çağrı ise Renault CEO’su Luca de Meo’dan geliyor. Renault CEO’su, Avrupalı otomobil üreticilerini Airbus tarzı bir holding kurmaya çağırdı.

Renault’dan birleşme çağrısı

Bilindiği üzere Airbus, 2000 yılında Avrupalı havacılık ve uzay şirketleri arasında bir ortak girişim olarak Boeing gibi büyük Amerikan şirketlerine karşı rekabet edebilmek için bir araya gelmişti. De Meo'ya göre Avrupalı otomobil üreticileri Çin'den gelen uygun fiyatlı elektrikli araçlarla rekabet edebilmek için benzer bir şey yapmaları gerekiyor.

CEO bu hafta Cenevre Otomobil Fuarı'nda "bir çözüm bulmak için yaratıcı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanırken "Ortaklar yatırımı paylaşabilir ve yeni araçların üretim maliyetlerini düşürebilir" dedi. Öte yandan aslında böyle bir ortaklık hiç görülmemiş bir şey de değil. 1980’li yıllarda Alfa Romeo Fiat, Lancia ve Saab, Type 4" platformu özelinde benzer bir işbirliği yapmıştı.

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De Meo'ya göre ortak girişimin amacı her şeyi Avrupa'da rekabetçi bir fiyatla tedarik edebilmek. De Meo aynı zamanda araç üretim hızlarının da bu sayede düşebileceğini öngörüyor. Bununla birlikte daha dün tanıtılan yeni Renault 5 için firma, geliştirme süresini dört yıldan üç yıla indirmiş durumda. Firmanın ucuz elektriklisi yeni Twingo ise bu süreyi iki yıla indirecek.

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