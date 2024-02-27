Renault’dan Çinli araçlar için “ittifak” çağrısı

Renault’dan birleşme çağrısı
Bilindiği üzere Airbus, 2000 yılında Avrupalı havacılık ve uzay şirketleri arasında bir ortak girişim olarak Boeing gibi büyük Amerikan şirketlerine karşı rekabet edebilmek için bir araya gelmişti. De Meo'ya göre Avrupalı otomobil üreticileri Çin'den gelen uygun fiyatlı elektrikli araçlarla rekabet edebilmek için benzer bir şey yapmaları gerekiyor.
CEO bu hafta Cenevre Otomobil Fuarı'nda "bir çözüm bulmak için yaratıcı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanırken "Ortaklar yatırımı paylaşabilir ve yeni araçların üretim maliyetlerini düşürebilir" dedi. Öte yandan aslında böyle bir ortaklık hiç görülmemiş bir şey de değil. 1980’li yıllarda Alfa Romeo Fiat, Lancia ve Saab, Type 4" platformu özelinde benzer bir işbirliği yapmıştı.
De Meo'ya göre ortak girişimin amacı her şeyi Avrupa'da rekabetçi bir fiyatla tedarik edebilmek. De Meo aynı zamanda araç üretim hızlarının da bu sayede düşebileceğini öngörüyor. Bununla birlikte daha dün tanıtılan yeni Renault 5 için firma, geliştirme süresini dört yıldan üç yıla indirmiş durumda. Firmanın ucuz elektriklisi yeni Twingo ise bu süreyi iki yıla indirecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.