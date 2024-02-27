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    Anlık Bildirim

    Renault’dan Çinli araçlar için “ittifak” çağrısı

    Avrupalı otomobil üreticilerinin Airbus tarzı bir birleşim oluşturarak Çinli otomobil üreticileriyle rekabet etmesi gündemde. Bu fikir ise Renault CEO’su Luca de Meo’dan geliyor.
    Renault’dan Çinli araçlar için “ittifak” çağrısı Tam Boyutta Gör
    Avrupalı otomobil üreticileri Çin’den gelen uygun fiyatlı elektrikli otomobiller hakkında ciddi şekilde endişeleniyor. Rekabeti altüst eden Çinli üreticiler, hızlı bir yükseliş içerisindeyken aynı zamanda küreselleşme adımlarını da sıklaştırmış durumdalar. Çinli üreticilerle rekabet etmek için önemli bir çağrı ise Renault CEO’su Luca de Meo’dan geliyor. Renault CEO’su, Avrupalı otomobil üreticilerini Airbus tarzı bir holding kurmaya çağırdı.

    Renault’dan birleşme çağrısı

    Bilindiği üzere Airbus, 2000 yılında Avrupalı havacılık ve uzay şirketleri arasında bir ortak girişim olarak Boeing gibi büyük Amerikan şirketlerine karşı rekabet edebilmek için bir araya gelmişti. De Meo'ya göre Avrupalı otomobil üreticileri Çin'den gelen uygun fiyatlı elektrikli araçlarla rekabet edebilmek için benzer bir şey yapmaları gerekiyor.

    CEO bu hafta Cenevre Otomobil Fuarı'nda "bir çözüm bulmak için yaratıcı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullanırken "Ortaklar yatırımı paylaşabilir ve yeni araçların üretim maliyetlerini düşürebilir" dedi. Öte yandan aslında böyle bir ortaklık hiç görülmemiş bir şey de değil. 1980’li yıllarda Alfa Romeo Fiat, Lancia ve Saab, Type 4" platformu özelinde benzer bir işbirliği yapmıştı.

    De Meo'ya göre ortak girişimin amacı her şeyi Avrupa'da rekabetçi bir fiyatla tedarik edebilmek. De Meo aynı zamanda araç üretim hızlarının da bu sayede düşebileceğini öngörüyor. Bununla birlikte daha dün tanıtılan yeni Renault 5 için firma, geliştirme süresini dört yıldan üç yıla indirmiş durumda. Firmanın ucuz elektriklisi yeni Twingo ise bu süreyi iki yıla indirecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 5 gün önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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