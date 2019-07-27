Apple Card önümüzdeki ay kullanıma sunuluyor

Teknoloji Editörü
Mart ayında duyurulan Apple Card'ın özellikle geleneksel ödemeleri daha kolay hale getirmesi bekleniyor. Kart, iPhone'daki Cüzdan uygulamasıyla entegre bir şekilde çalışacak ve iOS 12.4 sürümünü gerektirecek.
Ücretsiz dağıtılacak
Cupertino merkezli teknoloji devi, Apple Card'ı pazara sunmak için Goldman Sachs ve Mastercard ile bir ortaklık imzalamıştı. Bloomberg'in haberine göre, Apple Card'ın ilk müşterileri önümüzdeki birkaç hafta içinde kredi kartlarına kavuşacaklar. Apple Card, Apple alımlarında yüzde 3 para iadesi (cashback) ve Apple Pay işlemlerinde yüzde 2 para iadesi dahil olmak üzere bir dizi avantajla geliyor.Apple Card, şirketin daha önceden duyurduğu üzere hiçbir ücret ödemeden dağıtılacağı gibi, yıllık, gecikme veya limit aşımı ücretleri de olmayacak. Tamamen gizlilik odaklı üretilen Titanyum Apple Card'ın üzerinde kart numarası, CVV güvenlik kodu, son kullanma tarihi veya imza yok. Kabartmalı olan tek şey ise kart sahibinin adı ve soyadı olacak. Ağustos ayı içerisinde başlatılacak olan kredi kartının tam olarak hangi tarihte piyasaya sürüleceği ise henüz açıklanmadı.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-07-26/apple-goldman-sachs-credit-card-targeting-august-release-date?srnd=technology-vp Yorum Yaz Paylaş Tweetle