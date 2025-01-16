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    Apple CarPlay 2.0 tasarımı belli oldu: Nasıl görünecek?

    Apple'ın ilk olarak 2022'de duyurduğu yeni nesil CarPlay, halen kullanıma sunulmuş değil. Geçtiğimiz saatlerde ise, yeni CarPlay 2'ye ait görüntüler ortaya çıktı. 
    Apple CarPlay 2.0 tasarımı belli oldu: Nasıl görünecek? Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni nesil araç içi eğlence sistemi CarPlay 2.0, önemli yeniliklerle araç kullanıcılarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Uzun süredir geliştirilen sürüm, Apple ekosistemine aşina olan kullanıcılar için benzer bir deneyim sunacak. Geçtiğimiz saatlerde de, Apple CarPlay 2.0'a ait bazı görüntüler paylaşıldı. 

    Apple CarPlay 2.0 tasarımı belli oldu

    Kaçıranlar için Apple, 2022’de düzenlediği WDC etkinliğinde CarPlay 2.0’ın detaylarını paylaşmış ve yeni sürümün kısa sürede piyasaya sürüleceğini belirtmişti. Ancak lansman tarihi sürekli olarak ertelendi ve henüz herhangi bir araçta mevcut değil. 

    Apple CarPlay 2.0 tasarımı belli oldu: Nasıl görünecek? Tam Boyutta Gör
    Sızdırılan detaylara göre CarPlay 2.0, kullanıcıların araç içi deneyimlerini zenginleştirecek çeşitli widget’larla donatılmış durumda. Hızlı uygulama seçim çubuğu korunurken, eklenen widget’lar sayesinde sürücüler gerekli bilgilere hızlı ve kolay erişim sağlayacak. 

    Öne çıkan widget’lar arasında saat dilimlerini gösteren saat widget’ı, güncel hava durumu bilgilerini içeren hava durumu widget’ı, yaklaşan etkinlikleri ve görevleri hatırlatan takvim ve hatırlatıcı widget’ı bulunuyor. Bir diğer gelişme ise, CarPlay 2.0'ın kullanıcıların akıllı telefonlarında alıştıkları düzeni araç ekranlarına taşıması. Böylece araç içi kontroller daha kolay hale gelirken sürücülerin dikkatinin dağılma riski en aza indiriliyor.

    Apple, yeni sürüm için lansman tarihini henüz açıklamış değil. Ancak şirket, mevcut CarPlay sürümünü iyileştirmek yerine tamamen yeni bir nesil sunmayı tercih ediyor. Bunun bir nedeni, CarPlay 2.0’ın orijinal sürümden çok daha kapsamlı bir yapı sunarak araçların kontrol panelleriyle entegre bir sistem haline gelmesi olabilir.

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    L
    lordoftheorg 1 saat önce

    Keşke bunu yapacaklarına 2 heykel yapsalardı

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