Apple CarPlay 2.0 tasarımı belli oldu: Nasıl görünecek?

Apple CarPlay 2.0 tasarımı belli oldu
Kaçıranlar için Apple, 2022’de düzenlediği WDC etkinliğinde CarPlay 2.0’ın detaylarını paylaşmış ve yeni sürümün kısa sürede piyasaya sürüleceğini belirtmişti. Ancak lansman tarihi sürekli olarak ertelendi ve henüz herhangi bir araçta mevcut değil.
Öne çıkan widget’lar arasında saat dilimlerini gösteren saat widget’ı, güncel hava durumu bilgilerini içeren hava durumu widget’ı, yaklaşan etkinlikleri ve görevleri hatırlatan takvim ve hatırlatıcı widget’ı bulunuyor. Bir diğer gelişme ise, CarPlay 2.0'ın kullanıcıların akıllı telefonlarında alıştıkları düzeni araç ekranlarına taşıması. Böylece araç içi kontroller daha kolay hale gelirken sürücülerin dikkatinin dağılma riski en aza indiriliyor.
Apple, yeni sürüm için lansman tarihini henüz açıklamış değil. Ancak şirket, mevcut CarPlay sürümünü iyileştirmek yerine tamamen yeni bir nesil sunmayı tercih ediyor. Bunun bir nedeni, CarPlay 2.0’ın orijinal sürümden çok daha kapsamlı bir yapı sunarak araçların kontrol panelleriyle entegre bir sistem haline gelmesi olabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Keşke bunu yapacaklarına 2 heykel yapsalardı