Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Tim Cook: "Apple Intelligence'ın hatasız yanıtlar vereceğini garanti edemem"

    Apple, WWDC 2024'te uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zekası Apple Intelligence'ı tanıttı. Ancak Tim Cook'un da belirttiği gibi şirketin yapay zekası hatasız olmayacak.
    Tim Cook: 'Apple Intelligence'ın hatasız olacağına söz veremem' Tam Boyutta Gör
    Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka yeteneklerini WWDC 2024'te duyurdu. Şirketin Apple Intelligence adını verdiği özellikler etkinliğin ana odak noktası oldu. Teknoloji devi, yapay zeka özelliklerini işletim sistemine başarılı bir şekilde entegre ettiğini belirtse de, yapay zekanın hatalarını ve halüsinasyonlarını göz ardı etmiyor. 

    The Washington Post ile yaptığı röportajda Tim Cook, şirketin test etme ve teknolojinin kullanıma hazır olmasını sağlama konusundaki hassasiyetini belirterek, kalite konusunda kendinden emin olduğunu ifade etti. Ancak yapay zekaları konusunda iddiali sözlerden kaçındı.

    "Yüzde 100 olduğunu iddia edemem"

    Tim Cook, "Teknolojinin kullandığımız alanlarda hazır olup olmadığı konusunda derinlemesine düşünmek de dahil olma üzere, yapmayı bildiğimiz her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu yüzden çok kaliteli olacağına eminim. Ancak dürüst olmak gerekirse bunun yüzde 100'ün altında olduğunu söyleyebilirim. Yüzde 100 olduğunu asla iddia edemem." sözlerini sarfetti.

    Apple, mesaj ve mailleri özetleme, özel emojiler oluşturma ve gelişmiş Siri yetenekleri gibi önemli yapay zeka yeteneklerini getirdiğini duyursa da, yeni teknolojinin istemler ve komutlar konusunda hata yapması kaçınılmaz görünüyor. Daha önce Google'ın Gemini'si ile ChatGPT'nin hatalı birçok yanıt verdiğine defalarca şahit olduk.

    Büyük dil modellerinin tüm detayları yaratıcılar tarafından bile anlaşılamadığı için şirketlerin yapay zekanın hataları sonuçlarını tamamen ortadan kaldırması şu aşamada mümkün değil. Tim Cook'un dediği gibi, istemlere verilen yanıtlar genellikle hatasız ve doğru olsa da, üretken yapay zekanın doğruluğu hakkında kesin bir iddiada bulunmak mümkün değil.

    Kaynakça https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/06/11/tim-cook-apple-interview/ https://wccftech.com/tim-cook-says-despite-advancements-in-ai-we-can-not-claim-that-apple-intelligence-will-not-hallucinate/
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    metin2 ninja beta balığı neden dibe çöker opel insignia 1.6 cdti kronik sorunlar gelen aramaya cevap vermediğim arayana otomatik mesaj gönderme yeşil sabunla saç yıkamak

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Nothing Phone 2
    Nothing Phone 2
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız