Tim Cook: "Apple Intelligence'ın hatasız yanıtlar vereceğini garanti edemem"

The Washington Post ile yaptığı röportajda Tim Cook, şirketin test etme ve teknolojinin kullanıma hazır olmasını sağlama konusundaki hassasiyetini belirterek, kalite konusunda kendinden emin olduğunu ifade etti. Ancak yapay zekaları konusunda iddiali sözlerden kaçındı.
"Yüzde 100 olduğunu iddia edemem"
Tim Cook, "Teknolojinin kullandığımız alanlarda hazır olup olmadığı konusunda derinlemesine düşünmek de dahil olma üzere, yapmayı bildiğimiz her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu yüzden çok kaliteli olacağına eminim. Ancak dürüst olmak gerekirse bunun yüzde 100'ün altında olduğunu söyleyebilirim. Yüzde 100 olduğunu asla iddia edemem." sözlerini sarfetti.
Apple, mesaj ve mailleri özetleme, özel emojiler oluşturma ve gelişmiş Siri yetenekleri gibi önemli yapay zeka yeteneklerini getirdiğini duyursa da, yeni teknolojinin istemler ve komutlar konusunda hata yapması kaçınılmaz görünüyor. Daha önce Google'ın Gemini'si ile ChatGPT'nin hatalı birçok yanıt verdiğine defalarca şahit olduk.
Büyük dil modellerinin tüm detayları yaratıcılar tarafından bile anlaşılamadığı için şirketlerin yapay zekanın hataları sonuçlarını tamamen ortadan kaldırması şu aşamada mümkün değil. Tim Cook'un dediği gibi, istemlere verilen yanıtlar genellikle hatasız ve doğru olsa da, üretken yapay zekanın doğruluğu hakkında kesin bir iddiada bulunmak mümkün değil.Kaynakça https://www.washingtonpost.com/opinions/2024/06/11/tim-cook-apple-interview/ https://wccftech.com/tim-cook-says-despite-advancements-in-ai-we-can-not-claim-that-apple-intelligence-will-not-hallucinate/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.