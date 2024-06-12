Tim Cook: "Apple Intelligence'ın hatasız yanıtlar vereceğini garanti edemem"

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Tam Boyutta Gör Apple, uzun süredir üzerinde çalıştığı yapay zeka yeteneklerini WWDC 2024'te duyurdu. Şirketin Apple Intelligence adını verdiği özellikler etkinliğin ana odak noktası oldu. Teknoloji devi, yapay zeka özelliklerini işletim sistemine başarılı bir şekilde entegre ettiğini belirtse de, yapay zekanın hatalarını ve halüsinasyonlarını göz ardı etmiyor.

The Washington Post ile yaptığı röportajda Tim Cook, şirketin test etme ve teknolojinin kullanıma hazır olmasını sağlama konusundaki hassasiyetini belirterek, kalite konusunda kendinden emin olduğunu ifade etti. Ancak yapay zekaları konusunda iddiali sözlerden kaçındı.

"Yüzde 100 olduğunu iddia edemem"

Tim Cook, "Teknolojinin kullandığımız alanlarda hazır olup olmadığı konusunda derinlemesine düşünmek de dahil olma üzere, yapmayı bildiğimiz her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Bu yüzden çok kaliteli olacağına eminim. Ancak dürüst olmak gerekirse bunun yüzde 100'ün altında olduğunu söyleyebilirim. Yüzde 100 olduğunu asla iddia edemem." sözlerini sarfetti.

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Apple, mesaj ve mailleri özetleme, özel emojiler oluşturma ve gelişmiş Siri yetenekleri gibi önemli yapay zeka yeteneklerini getirdiğini duyursa da, yeni teknolojinin istemler ve komutlar konusunda hata yapması kaçınılmaz görünüyor. Daha önce Google'ın Gemini'si ile ChatGPT'nin hatalı birçok yanıt verdiğine defalarca şahit olduk.

Büyük dil modellerinin tüm detayları yaratıcılar tarafından bile anlaşılamadığı için şirketlerin yapay zekanın hataları sonuçlarını tamamen ortadan kaldırması şu aşamada mümkün değil. Tim Cook'un dediği gibi, istemlere verilen yanıtlar genellikle hatasız ve doğru olsa da, üretken yapay zekanın doğruluğu hakkında kesin bir iddiada bulunmak mümkün değil.

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