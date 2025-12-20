Şarj soketi sayısı 37 bini geçerken elektrikli araç sayısı hızla artıyor

Verilere göre toplam şarj soketi sayısı 37 bin 473’e yükseldi. Ekim ayında 36 bin 280 olarak kaydedilen soket sayısı, geçen yılın aynı döneminde ise 25 bin 96 seviyesindeydi. Rapora göre şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de kasım ayında yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Toplam kurulu güç, bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 2 bin 789 megavat seviyesine çıktı.
Tüketim kasımda 50 milyon KWh'i geçti
Soket türlerine göre dağılımda da artış dikkat çekti. AC şarj soket sayısı kasımda yüzde 3,6 artışla 21 bin 422’ye yükselirken, DC şarj soket sayısı yüzde 2,9 artarak 16 bin 51’e çıktı. Bir önceki ay AC soket sayısı 20 bin 677, DC soket sayısı ise 15 bin 603 seviyesindeydi.
DC sokette lider Trugo
Elektrik tüketimi tarafında da Trugo’nun ağırlığı hissedildi. Kasım ayında Trugo istasyonlarında 12 bin 41 megavatsaat, Zes’te 8 bin 744 megavatsaat, Eşarj’da 3 bin 950 megavatsaat, Astor’da 2 bin 537 megavatsaat elektrik tüketildi. Bu dönemde Trugo’nun toplam tüketimdeki payı yüzde 23,95, Zes’in payı yüzde 17,61, Eşarj’ın payı ise yüzde 7,86 olarak hesaplandı.
Şarj altyapısındaki bu genişleme, elektrikli araç sayısındaki artışla doğrudan bağlantılı ilerledi. Ekim ayında 334 bin 768 olan elektrikli araç sayısı, kasımda yüzde 5,1 artarak 351 bin 836’ya ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde Türkiye genelindeki elektrikli araç sayısı 167 bin 519 seviyesindeydi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
