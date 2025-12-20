Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şarj soketi sayısı 37 bini geçerken elektrikli araç sayısı hızla artıyor

    Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısı kasımda büyümesini sürdürdü. Soket sayısı 37 bini aşarken kurulu güç ve elektrik tüketimi arttı. Yeşil şarjın payı ise yüzde 61’i geçti.

    Şarj soketi sayısı 37 bini geçti, elektrikli araç sayısı artıyor Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi kasım ayında da büyümesini sürdürdü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporuna göre, ülke genelindeki elektrikli araç şarj soketi sayısı kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3 artış gösterdi.

    Verilere göre toplam şarj soketi sayısı 37 bin 473’e yükseldi. Ekim ayında 36 bin 280 olarak kaydedilen soket sayısı, geçen yılın aynı döneminde ise 25 bin 96 seviyesindeydi. Rapora göre şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de kasım ayında yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Toplam kurulu güç, bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 2 bin 789 megavat seviyesine çıktı.

    Tüketim kasımda 50 milyon KWh'i geçti

    Şarj soketi sayısı 37 bini geçti, elektrikli araç sayısı artıyor Tam Boyutta Gör
    Kasım ayında şarj istasyonları üzerinden gerçekleşen elektrik tüketimi 50 milyon 280 bin 931 kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu tüketimin yüzde 61,7’sine karşılık gelen 31 milyon 34 bin 943 kilovatsaatlik bölümü yeşil şarj istasyonlarından sağlandı. Geriye kalan 19 milyon 245 bin 988 kilovatsaatlik tüketim ise diğer şarj istasyonları üzerinden karşılandı.
    Şarj soketi sayısı 37 bini geçti, elektrikli araç sayısı artıyor Tam Boyutta Gör
    Elektrik tüketiminde şehirler bazında bakıldığında ilk sırada İstanbul yer aldı. Kasım ayında İstanbul’da şarj istasyonları üzerinden 14 bin 816 megavatsaat elektrik tüketildi. İstanbul’u 7 bin 716 megavatsaatle Ankara, 2 bin 600 megavatsaatle İzmir izledi.

    Soket türlerine göre dağılımda da artış dikkat çekti. AC şarj soket sayısı kasımda yüzde 3,6 artışla 21 bin 422’ye yükselirken, DC şarj soket sayısı yüzde 2,9 artarak 16 bin 51’e çıktı. Bir önceki ay AC soket sayısı 20 bin 677, DC soket sayısı ise 15 bin 603 seviyesindeydi.

    DC sokette lider Trugo

    Şarj soketi sayısı 37 bini geçti, elektrikli araç sayısı artıyor Tam Boyutta Gör
    Şarj ağı işletmecileri arasında soket sayılarına bakıldığında kasım itibarıyla Zes toplamda 3 bin 79 AC ve 1 bin 998 DC soketle öne çıkarken, Trugo 503 AC ve 2 bin 267 DC soketle DC hızlı şarjda liderliğe yükseldi. Eşarj 381 AC ve 1 bin 859 DC soketle Trugo ve Zes’i takip etti. DC hızlı şarj soketi sayısında Trugo’nun liderliğini Zes ve Eşarj izledi.

    Elektrik tüketimi tarafında da Trugo’nun ağırlığı hissedildi. Kasım ayında Trugo istasyonlarında 12 bin 41 megavatsaat, Zes’te 8 bin 744 megavatsaat, Eşarj’da 3 bin 950 megavatsaat, Astor’da 2 bin 537 megavatsaat elektrik tüketildi. Bu dönemde Trugo’nun toplam tüketimdeki payı yüzde 23,95, Zes’in payı yüzde 17,61, Eşarj’ın payı ise yüzde 7,86 olarak hesaplandı.

    Şarj altyapısındaki bu genişleme, elektrikli araç sayısındaki artışla doğrudan bağlantılı ilerledi. Ekim ayında 334 bin 768 olan elektrikli araç sayısı, kasımda yüzde 5,1 artarak 351 bin 836’ya ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde Türkiye genelindeki elektrikli araç sayısı 167 bin 519 seviyesindeydi.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

    Profil resmi
    Irai3Eif 11 saat önce

    kaç para bu ki?...

    Profil resmi
    TIGERSHARK 16 saat önce

    yahu ne 50 mp yap şunu 12-20 bak gece nasıl fark ediyor.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    house flipper türkçe yama araç deri koltuk temizleme tavsiye metropol para dağıtımı vodafone çekim gücü 9 kiloluk çamaşır makinesinde sıkma devri kaç olmalı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15 DC15250A008
    Dell 15 DC15250A008
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum