Şarj soketi sayısı 37 bini geçerken elektrikli araç sayısı hızla artıyor

Tam Boyutta Gör Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi kasım ayında da büyümesini sürdürdü. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) yayımladığı “Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri” raporuna göre, ülke genelindeki elektrikli araç şarj soketi sayısı kasımda bir önceki aya kıyasla yüzde 3,3 artış gösterdi.

Verilere göre toplam şarj soketi sayısı 37 bin 473’e yükseldi. Ekim ayında 36 bin 280 olarak kaydedilen soket sayısı, geçen yılın aynı döneminde ise 25 bin 96 seviyesindeydi. Rapora göre şarj istasyonlarının toplam kurulu gücü de kasım ayında yukarı yönlü seyrini sürdürdü. Toplam kurulu güç, bir önceki aya göre yüzde 3,3 artarak 2 bin 789 megavat seviyesine çıktı.

Tüketim kasımda 50 milyon KWh'i geçti

Tam Boyutta Gör Kasım ayında şarj istasyonları üzerinden gerçekleşen elektrik tüketimi 50 milyon 280 bin 931 kilovatsaat olarak kayıtlara geçti. Bu tüketimin yüzde 61,7’sine karşılık gelen 31 milyon 34 bin 943 kilovatsaatlik bölümü yeşil şarj istasyonlarından sağlandı. Geriye kalan 19 milyon 245 bin 988 kilovatsaatlik tüketim ise diğer şarj istasyonları üzerinden karşılandı.

Tam Boyutta Gör Elektrik tüketiminde şehirler bazında bakıldığında ilk sırada İstanbul yer aldı. Kasım ayında İstanbul’da şarj istasyonları üzerinden 14 bin 816 megavatsaat elektrik tüketildi. İstanbul’u 7 bin 716 megavatsaatle Ankara, 2 bin 600 megavatsaatle İzmir izledi.

Soket türlerine göre dağılımda da artış dikkat çekti. AC şarj soket sayısı kasımda yüzde 3,6 artışla 21 bin 422’ye yükselirken, DC şarj soket sayısı yüzde 2,9 artarak 16 bin 51’e çıktı. Bir önceki ay AC soket sayısı 20 bin 677, DC soket sayısı ise 15 bin 603 seviyesindeydi.

DC sokette lider Trugo

Tam Boyutta Gör Şarj ağı işletmecileri arasında soket sayılarına bakıldığında kasım itibarıyla Zes toplamda 3 bin 79 AC ve 1 bin 998 DC soketle öne çıkarken, Trugo 503 AC ve 2 bin 267 DC soketle DC hızlı şarjda liderliğe yükseldi. Eşarj 381 AC ve 1 bin 859 DC soketle Trugo ve Zes’i takip etti. DC hızlı şarj soketi sayısında Trugo’nun liderliğini Zes ve Eşarj izledi.

Elektrik tüketimi tarafında da Trugo’nun ağırlığı hissedildi. Kasım ayında Trugo istasyonlarında 12 bin 41 megavatsaat, Zes’te 8 bin 744 megavatsaat, Eşarj’da 3 bin 950 megavatsaat, Astor’da 2 bin 537 megavatsaat elektrik tüketildi. Bu dönemde Trugo’nun toplam tüketimdeki payı yüzde 23,95, Zes’in payı yüzde 17,61, Eşarj’ın payı ise yüzde 7,86 olarak hesaplandı.

Şarj altyapısındaki bu genişleme, elektrikli araç sayısındaki artışla doğrudan bağlantılı ilerledi. Ekim ayında 334 bin 768 olan elektrikli araç sayısı, kasımda yüzde 5,1 artarak 351 bin 836’ya ulaştı. Bir önceki yılın aynı döneminde Türkiye genelindeki elektrikli araç sayısı 167 bin 519 seviyesindeydi.

