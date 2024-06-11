Kaçıranlar için: Apple’ın duyurduğu en büyük özellikler ve yenilikler

Apple’ın WWDC 2024 etkinliği bitti. Kimileri etkinlikte istediklerini buldu kimileri ise beklentileri karşılayamadı. Apple’ın borsadaki anlık performansına bakarsak yatırımcıların beklediklerini alamadıklarını söyleyebiliriz. Öte yandan Apple, WWDC 2024’te bir dizi duyuru gerçekleştirdi. İşte Apple’ın tanıttığı en büyük özellikler ve yenilikler.
Apple Intelligence
Apple Intelligence, kullanıcıların bazı yerel uygulamalarda görüntü oluşturma ya da metin özetleme gibi pek çok yeni özelliği kullanmasını sağlayacak. Apple Intelligence, güvenlik konusunda da iddialı, an azından Apple bu konuda kendinden emin. Apple, yapay zeka özelliklerini olabildiğince cihaz üzerinde çalıştıracak ancak işlem gücü yetmediğinde buluta başvurulacak. Apple, güvenliği sağlamak için Apple Intelligence’ın özel bulut bilişim sunucularıyla çalışacağını söylüyor. Bu arada sistem ücretsiz olarak iPhone 15 Pro modellerinin yanı sıra M1 çip ve üzeri iPad ve Mac'lerde de kullanılabilecek.
Siri’ye yapay zeka öpücüğü
Siri, artık ChatGPT’ye sahip
Mesajlar, Fotoğraflar ve daha fazlasında yeni yapay zeka özellikleri
iOS 18 artık daha özelleştirilebilir
RCS desteği geliyor
Parolalar uygulaması geldi
14 yıl sonra gelen Hesap Makinesi
iPhone’u Mac’inize yansıtın
Tüm bunlarla birlikte WatchOS 11'e, ihtiyaç duyduğunuz zamana göre otomatik olarak widget ekleyen yeni bir özellik de dahil olmak üzere bir sürü yeni özellik geliyor. visionPro’da çalışan işletim sistemi visionOS 2 olarak güncelleniyor ve uzamsal fotoğraflar, ultra geniş bir ekran gibi bir dizi işlevsellik odaklı güncelleme alıyor. Vision Pro ise Çin, Singapur, Avustralya, Kanada, Fransa ve İngiltere dahil olmak üzere daha fazla ülkeye önümüzdeki aylarda geliyor.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.