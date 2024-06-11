Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Kaçıranlar için: Apple’ın duyurduğu en büyük özellikler ve yenilikler

    Apple’ın WWDC 2024 etkinliği bitti ve firma yeni işletim sistemleriyle birlikte yapay zekaya adımını attı. Peki Apple’ın WWDC 2024’te tanıttığı en önemli özellikler ve yenilikler neler?

    Apple’ın WWDC 2024 etkinliği bitti. Kimileri etkinlikte istediklerini buldu kimileri ise beklentileri karşılayamadı. Apple’ın borsadaki anlık performansına bakarsak yatırımcıların beklediklerini alamadıklarını söyleyebiliriz. Öte yandan Apple, WWDC 2024’te bir dizi duyuru gerçekleştirdi. İşte Apple’ın tanıttığı en büyük özellikler ve yenilikler.

    Apple Intelligence

    Apple’ın duyurduğu en büyük özellikler ve yenilikler Tam Boyutta Gör
    Açıkçası etkinliğin en önemli başlığı Apple'ın kendi yapay zeka sistemini piyasaya sürmesiydi. Firma diğer akranlarına göre geç kalmış olsa da yapay zekayı Apple Intelligence (kısaltınca AI oluyor) markası altında iPhone, iPad ve Mac'e getiriyor. Firmaya göre Apple Intelligence, Apple’ın güçlü üretken modelleri iPhone, iPad ve Mac'inizin tam merkezine yerleştiren kişisel zeka sistemi.

    Apple Intelligence, kullanıcıların bazı yerel uygulamalarda görüntü oluşturma ya da metin özetleme gibi pek çok yeni özelliği kullanmasını sağlayacak. Apple Intelligence, güvenlik konusunda da iddialı, an azından Apple bu konuda kendinden emin. Apple, yapay zeka özelliklerini olabildiğince cihaz üzerinde çalıştıracak ancak işlem gücü yetmediğinde buluta başvurulacak. Apple, güvenliği sağlamak için Apple Intelligence’ın özel bulut bilişim sunucularıyla çalışacağını söylüyor. Bu arada sistem ücretsiz olarak iPhone 15 Pro modellerinin yanı sıra M1 çip ve üzeri iPad ve Mac'lerde de kullanılabilecek.

    Siri’ye yapay zeka öpücüğü

    Apple’ın duyurduğu en büyük özellikler ve yenilikler Tam Boyutta Gör
    Siri, bundan on yıl önce çıkmış olsa da son dönemlerde güzellik uykusundaydı, diğer pek çok sesli asistan gibi. Apple’ın AI yapay zeka konusundaki büyük atılımı Siri'yi de içeriyor. Yenilenen sesli asistan artık iPhone'a daha derinlemesine entegre olacak ve etkin olduğunda telefonun kenarlarını saran ışık huzmelerine sahip olacak. Siri, uygulamalarınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayacak. Ayrıca Siri’den belirli bir e-postanın içindeki bilgileri bulmasını, özetlemesini veya arkadaşlarınızdan birinin fotoğrafını göstermesini isteyebileceksiniz. Apple, Siri’ye kendi büyük dil modellerini (LLM) de ekleyerek bunları yapıyor.

    Siri, artık ChatGPT’ye sahip

    Apple’ın duyurduğu en büyük özellikler ve yenilikler Tam Boyutta Gör
    Siri özelindeki en büyük değişiklik ise Microsoft tarafından desteklenen OpenAI’ın ChatGPT sohbet robotuyla entegre olması. Siri’ye bir şeyler sorduğunuzda bunu kendisi cevaplayabiliyorsa size cevabı iletecek. Ancak bu sorgu ChatGPT için daha uygunsa isteğinizi ChatGPT'ye göndermeden önce sizden izin isteyecek. ChatGPT'yi Siri aracılığıyla ücretsiz olarak ve bir hesap olmadan kullanabileceksiniz.

    Mesajlar, Fotoğraflar ve daha fazlasında yeni yapay zeka özellikleri

    Apple’ın duyurduğu en büyük özellikler ve yenilikler Tam Boyutta Gör
    Apple, iOS 18'in içerisine de yapay zekayı yerleştiriyor. Yerleşik uygulamalarda e-postaları özetlemenin ve tona bağlı yanıtlar oluşturmak gibi bir dizi yeni yetenek getiriliyor. Ayrıca bir metin girdisiyle istediğiniz emojiyi oluşturan Genmoji özelliği getiriliyor. Buna benzer şekilde Image Playground adlı yeni bir yapay zeka görüntü oluşturucu uygulaması da tanıtıldı. Fotoğraflar uygulamasındaki aramalar da geliştiriliyor. Artık “takla atan bir kişi” diye aramalar yapıp bunu içere fotoğraflar bulunabilecek. Fotoğraflar uygulamasında Google'ın Magic Eraser'ına benzer şekilde fotoğraflarınızın arka planındaki nesneleri de temizleyebilirsiniz. Ayrıca Apple, Notlar ve Telefon uygulamalarına yapay zeka destekli transkripsiyonlar ve özetler ekliyor.

    iOS 18 artık daha özelleştirilebilir

    Apple’ın duyurduğu en büyük özellikler ve yenilikler Tam Boyutta Gör
    Uygulama simgelerini istediğiniz yere koyabilme özelliği Android’ten 10 yıl sonra iPhone’lara nihayet geldi. Artık simgelere özel boyutlar da atanabiliyor ve hepsinin rengi değiştirilebiliyor. iOS 18'de yeni ve daha özelleştirilebilir bir Kontrol Merkezi de bulunuyor. Fotoğraflar uygulamasının yeniden tasarlanması ve arka plandaki işlemleri en aza indirerek oyun deneyimini optimize eden yeni Oyun Modu gibi yenilikler de var.

    RCS desteği geliyor

    Apple’ın duyurduğu en büyük özellikler ve yenilikler
    Geçtiğimiz yıl RCS desteğini duyuran Apple, bu desteğin iOS 18 ile birlikte geleceğini doğruladı. iMessage, mesajları planlama ve uydu üzerinden SMS mesajlaşma desteği de dahil olmak üzere önemli yenilikler alıyor. Apple ayrıca renkli Tapback seçeneklerini de kullanıma sunuyor ve metinleri kalın, altı çizili, italik ve animasyonlu hale getirmenize olanak tanıyor.

    Parolalar uygulaması geldi

    Apple’ın duyurduğu en büyük özellikler ve yenilikler Tam Boyutta Gör
    Farklı cihazlarda oturum açma bilgilerinizi takip etmenizi sağlayacak yeni bir Parolalar uygulaması tanıtıldı. LastPass ve 1Password gibi diğer şifre yöneticilerine benzer şekilde şifreler oluşturmanıza ve saklamanıza olanak tanıyacak. Parolalar iOS, iPadOS, macOS, visionOS ve hatta Windows'ta kullanılabilecek. Artık sayıları yüzleri aşan şifreler için iPhone’da yerleşik bir çözümün olması kullanıcılar için faydalı.

    14 yıl sonra gelen Hesap Makinesi

    Apple’ın duyurduğu en büyük özellikler ve yenilikler Tam Boyutta Gör
    iPadOS 18, Apple Pencil destekli firmanın kendi Hesap Makinesi uygulamasını 14 yıl sonra alıyor. Artık iPad’de üçüncü taraf uygulamalarıyla uğraşmak gerekmeyecek. Matematik Notları adı verilen yeni özellik, Apple Pencil'ı kullanarak iPad'inize denklemler yazmanızı ve uygulamanın bunları sizin için çözmesini sağlıyor. Apple, el yazınızın görünümünü iyileştirmek ve notlarınızın yazım denetimini yapmak için makine öğrenimini kullanan Smart Script özelliğini de kullanıma sunuyor.

    iPhone’u Mac’inize yansıtın

    Apple’ın duyurduğu en büyük özellikler ve yenilikler Tam Boyutta Gör
    macOS 15 Sequoia güncellemesiyle birlikte iPhone Mirroring adlı bir özellik de geliyor. Bu özellik sayesinde iPhone'unuzu Mac'inize yansıtabileceksiniz. Böylece Mac cihazınızdan iPhone'unuzu kontrol edebilecek, bildirimleri görüntületebilecek, dosyaları doğrudan sürükleyip bırakabilecek ve dahasını yapabiceksiniz. Tüm bunlar yapılırken iPhone, StandBy modunda kilitli kalmaya devam ediyor. Yeni macOS’teki Safari'ye önemli kısımları işaretleyen Highlights ve özetleme yetenekleri geldi.

    Tüm bunlarla birlikte WatchOS 11'e, ihtiyaç duyduğunuz zamana göre otomatik olarak widget ekleyen yeni bir özellik de dahil olmak üzere bir sürü yeni özellik geliyor. visionPro’da çalışan işletim sistemi visionOS 2 olarak güncelleniyor ve uzamsal fotoğraflar, ultra geniş bir ekran gibi bir dizi işlevsellik odaklı güncelleme alıyor. Vision Pro ise Çin, Singapur, Avustralya, Kanada, Fransa ve İngiltere dahil olmak üzere daha fazla ülkeye önümüzdeki aylarda geliyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arka tekerden gelen tak tak sesi otelde animatör olmak ağzı kokan ünlüler yönetim bilişim sistemleri mezunları yorumları toyota corolla alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Realme C55
    Realme C55
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer A315-58-36YJ-02
    Acer A315-58-36YJ-02
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız