Kaçıranlar için: Apple’ın duyurduğu en büyük özellikler ve yenilikler

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Apple’ın WWDC 2024 etkinliği bitti. Kimileri etkinlikte istediklerini buldu kimileri ise beklentileri karşılayamadı. Apple’ın borsadaki anlık performansına bakarsak yatırımcıların beklediklerini alamadıklarını söyleyebiliriz. Öte yandan Apple, WWDC 2024’te bir dizi duyuru gerçekleştirdi. İşte Apple’ın tanıttığı en büyük özellikler ve yenilikler.

Apple Intelligence

Tam Boyutta Gör Açıkçası etkinliğin en önemli başlığı Apple'ın kendi yapay zeka sistemini piyasaya sürmesiydi. Firma diğer akranlarına göre geç kalmış olsa da yapay zekayı Apple Intelligence (kısaltınca AI oluyor) markası altında iPhone, iPad ve Mac'e getiriyor. Firmaya göre Apple Intelligence, Apple’ın güçlü üretken modelleri iPhone, iPad ve Mac'inizin tam merkezine yerleştiren kişisel zeka sistemi.

Apple Intelligence, kullanıcıların bazı yerel uygulamalarda görüntü oluşturma ya da metin özetleme gibi pek çok yeni özelliği kullanmasını sağlayacak. Apple Intelligence, güvenlik konusunda da iddialı, an azından Apple bu konuda kendinden emin. Apple, yapay zeka özelliklerini olabildiğince cihaz üzerinde çalıştıracak ancak işlem gücü yetmediğinde buluta başvurulacak. Apple, güvenliği sağlamak için Apple Intelligence’ın özel bulut bilişim sunucularıyla çalışacağını söylüyor. Bu arada sistem ücretsiz olarak iPhone 15 Pro modellerinin yanı sıra M1 çip ve üzeri iPad ve Mac'lerde de kullanılabilecek.

Siri’ye yapay zeka öpücüğü

Tam Boyutta Gör Siri, bundan on yıl önce çıkmış olsa da son dönemlerde güzellik uykusundaydı, diğer pek çok sesli asistan gibi. Apple’ın AI yapay zeka konusundaki büyük atılımı Siri'yi de içeriyor. Yenilenen sesli asistan artık iPhone'a daha derinlemesine entegre olacak ve etkin olduğunda telefonun kenarlarını saran ışık huzmelerine sahip olacak. Siri, uygulamalarınız üzerinde daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayacak. Ayrıca Siri’den belirli bir e-postanın içindeki bilgileri bulmasını, özetlemesini veya arkadaşlarınızdan birinin fotoğrafını göstermesini isteyebileceksiniz. Apple, Siri’ye kendi büyük dil modellerini (LLM) de ekleyerek bunları yapıyor.

Siri, artık ChatGPT’ye sahip

Tam Boyutta Gör Siri özelindeki en büyük değişiklik ise Microsoft tarafından desteklenen OpenAI’ın ChatGPT sohbet robotuyla entegre olması. Siri’ye bir şeyler sorduğunuzda bunu kendisi cevaplayabiliyorsa size cevabı iletecek. Ancak bu sorgu ChatGPT için daha uygunsa isteğinizi ChatGPT'ye göndermeden önce sizden izin isteyecek. ChatGPT'yi Siri aracılığıyla ücretsiz olarak ve bir hesap olmadan kullanabileceksiniz.

Mesajlar, Fotoğraflar ve daha fazlasında yeni yapay zeka özellikleri

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 18'in içerisine de yapay zekayı yerleştiriyor. Yerleşik uygulamalarda e-postaları özetlemenin ve tona bağlı yanıtlar oluşturmak gibi bir dizi yeni yetenek getiriliyor. Ayrıca bir metin girdisiyle istediğiniz emojiyi oluşturan Genmoji özelliği getiriliyor. Buna benzer şekilde Image Playground adlı yeni bir yapay zeka görüntü oluşturucu uygulaması da tanıtıldı. Fotoğraflar uygulamasındaki aramalar da geliştiriliyor. Artık “takla atan bir kişi” diye aramalar yapıp bunu içere fotoğraflar bulunabilecek. Fotoğraflar uygulamasında Google'ın Magic Eraser'ına benzer şekilde fotoğraflarınızın arka planındaki nesneleri de temizleyebilirsiniz. Ayrıca Apple, Notlar ve Telefon uygulamalarına yapay zeka destekli transkripsiyonlar ve özetler ekliyor.

iOS 18 dev beta çıktı: iOS 18 developer beta nasıl yüklenir? 3 sa. önce eklendi

iOS 18 artık daha özelleştirilebilir

Tam Boyutta Gör Uygulama simgelerini istediğiniz yere koyabilme özelliği Android’ten 10 yıl sonra iPhone’lara nihayet geldi. Artık simgelere özel boyutlar da atanabiliyor ve hepsinin rengi değiştirilebiliyor. iOS 18'de yeni ve daha özelleştirilebilir bir Kontrol Merkezi de bulunuyor. Fotoğraflar uygulamasının yeniden tasarlanması ve arka plandaki işlemleri en aza indirerek oyun deneyimini optimize eden yeni Oyun Modu gibi yenilikler de var.

RCS desteği geliyor

Geçtiğimiz yıl RCS desteğini duyuran Apple, bu desteğin iOS 18 ile birlikte geleceğini doğruladı. iMessage, mesajları planlama ve uydu üzerinden SMS mesajlaşma desteği de dahil olmak üzere önemli yenilikler alıyor. Apple ayrıca renkli Tapback seçeneklerini de kullanıma sunuyor ve metinleri kalın, altı çizili, italik ve animasyonlu hale getirmenize olanak tanıyor.

Parolalar uygulaması geldi

Tam Boyutta Gör Farklı cihazlarda oturum açma bilgilerinizi takip etmenizi sağlayacak yeni bir Parolalar uygulaması tanıtıldı. LastPass ve 1Password gibi diğer şifre yöneticilerine benzer şekilde şifreler oluşturmanıza ve saklamanıza olanak tanıyacak. Parolalar iOS, iPadOS, macOS, visionOS ve hatta Windows'ta kullanılabilecek. Artık sayıları yüzleri aşan şifreler için iPhone’da yerleşik bir çözümün olması kullanıcılar için faydalı.

14 yıl sonra gelen Hesap Makinesi

Tam Boyutta Gör iPadOS 18, Apple Pencil destekli firmanın kendi Hesap Makinesi uygulamasını 14 yıl sonra alıyor. Artık iPad’de üçüncü taraf uygulamalarıyla uğraşmak gerekmeyecek. Matematik Notları adı verilen yeni özellik, Apple Pencil'ı kullanarak iPad'inize denklemler yazmanızı ve uygulamanın bunları sizin için çözmesini sağlıyor. Apple, el yazınızın görünümünü iyileştirmek ve notlarınızın yazım denetimini yapmak için makine öğrenimini kullanan Smart Script özelliğini de kullanıma sunuyor.

iPhone’u Mac’inize yansıtın

Tam Boyutta Gör macOS 15 Sequoia güncellemesiyle birlikte iPhone Mirroring adlı bir özellik de geliyor. Bu özellik sayesinde iPhone'unuzu Mac'inize yansıtabileceksiniz. Böylece Mac cihazınızdan iPhone'unuzu kontrol edebilecek, bildirimleri görüntületebilecek, dosyaları doğrudan sürükleyip bırakabilecek ve dahasını yapabiceksiniz. Tüm bunlar yapılırken iPhone, StandBy modunda kilitli kalmaya devam ediyor. Yeni macOS’teki Safari'ye önemli kısımları işaretleyen Highlights ve özetleme yetenekleri geldi.

Tüm bunlarla birlikte WatchOS 11'e, ihtiyaç duyduğunuz zamana göre otomatik olarak widget ekleyen yeni bir özellik de dahil olmak üzere bir sürü yeni özellik geliyor. visionPro’da çalışan işletim sistemi visionOS 2 olarak güncelleniyor ve uzamsal fotoğraflar, ultra geniş bir ekran gibi bir dizi işlevsellik odaklı güncelleme alıyor. Vision Pro ise Çin, Singapur, Avustralya, Kanada, Fransa ve İngiltere dahil olmak üzere daha fazla ülkeye önümüzdeki aylarda geliyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iOS Haberleri

Apple’ın duyurduğu en büyük özellikler ve yenilikler