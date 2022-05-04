Apple işlemcilerde yeni bir güvenlik açığı ortaya çıktı

AMD ve Intel yongalarında keşfedilen 'Spectre' gibi donanım tabanlı güvenlik açıkları, günümüz yonga üreticileri için büyük bir sorun haline geldi. Şimdi de Spectre kadar tehlike olmasa da Apple işlemcilerde yeni bir açık keşfedildi.
Birçok yongayı etkileyebilir
Araştırmacılar tarafından 'Augury' olarak isimlendirilen ve Apple’ın M1, M1 Max ve A14 işlemcilerini etkileyen yeni açığın, çekirdeğin ve talimatların hangi verilere eriştiğini izleyerek çalışan Spectre’ye karşı birçok savunmayı geçersiz kıldığını bildiriliyor.
Bununla birlikte Apple silikonunun önceki bellek ön yüklemelerinin içeriğini hesaba katan bir optimizasyon olan Veri Belleğine Bağlı Ön Getirici (DMP) kullanımından faydalanan Augury, belleğin içeriği hakkında bir ipucu sağlanan bu yöntem ile verilerin sızdırılmasını mümkün kılıyor.
Augury’nin eski A serisi yongalara ve daha yeni M1 çözümlerine kadar ulaşabileceğini söyleyen ve tüm bulguları Apple'a gönderen araştırmacılar, açığın Spectre kadar tehlikeli olmadığını ancak ASLR'yi (Adres Alanı Düzeni Randomizasyonu) bozabileceğini düşünüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Telegramdan Korkutan Açıklama Geldi Eğer Sende Telegram Kullanıyorsan Hemen Sayfamıza Gelip Bu Önemli Açıklamayı Oku!! DEVAMI: LİNK: https://t.me/+_2rYCnI76vg0N2Nk Araştırmacıların söylediğine göre, on binlerce abonesi olan kanallarda veri sızıntılarını paylaşan ve satan bir bilgisayar korsanları ağı bulunuyor. Geçen yıl uygulamada "Email:pass" ve "Combo"dan bahsedilme sayısının dört kat arttığı bildirildi. Uygulamada dolaşan bazı veri dökümleri, oyun ve e-posta hizmetleri için 300.000 ila 600.000 e-posta ve şifre kombinasyonu içeriyor. Siber suçlular ayrıca uygulama aracılığıyla kredi kartı numaraları, pasaport kopyaları ve bilgisayar korsanlığı araçları gibi finansal bilgileri de satıyorlar.