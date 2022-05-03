Apple uyardı: iPhone fiyatları artabilir

Tam Boyutta Gör

2022’nin ikinci çeyreğinde rekor bir kazanca imza atan Apple, yılın üçüncü çeyreği konusunda yeni açıklamalarda bulundu. Apple CEO’su Tim Cook, mevcut çeyrekte yaşanan bileşen sıkıntıları, Çin’de yaşanan COVID-19 kapanmaları, döviz kuru zayıflıkları, Rus satışlarının durması ve enflasyon olmak üzere toplam 5 soruna dikkat çekerek 4 milyar ila 8 milyar dolar arasında bir arz açığı yaşanabileceği söyledi.

Ürün fiyatlarını etkileyebilir

Yılın ilerleyen dönemlerinde krizin hafiflemesini bekleyen Apple, Covid-19 salgınının artması sebebiyle Çin fabrikalarında kısıtlamalar ile karşı karşıya kaldı. Yaşanan sorunlar günümüzde etkisini korurken analistler ile gerçekleştirilen bir sohbette Cook, sorunların neredeyse tüm ürün kategorilerini etkileyeceğini söyledi.

iPhone 14 modellerinin fiyatları ortaya çıktı 4 gün önce eklendi

Birçok analist, şirket hakkında olumlu düşünceler paylaşsa da Raymond James finans şirketinden analist Chris Caso, sonbaharda iPhone 14 serisi piyasaya çıktığında iPhone fiyatlarının ABD dışında artabileceği konusunda uyardı. Döviz kuru sorununun uzun vadeli olabileceğini söyleyen Caso, Apple ürün fiyatlarının ABD sınırlarının ötesinde artabileceğini ve zamanlamanın iPhone 14 için talihsiz olabileceğini dile getirdi.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

Apple uyarıda bulundu: iPhone fiyatları yükselebilir