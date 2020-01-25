Apple, Coronavirüs salgını için harekete geçti

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Product RED isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında, HIV/AIDS virüsüne karşı maddi desteklerde bulunan Apple; şimdi de Çin'de ortaya çıkan ölümcül Coronavirüs salgını için harekete geçti. Apple CEO'Su Tim Cook, Twitter hesabından Coronavirüs ile mücadele içerisinde olan gruplara destek olacaklarını belirtti.

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Apple bağış yapacak

Yarasalardan yılanlara, yılanlardan da insanlara bulaştığı tahmin edilen Coronavirüsü hızla yayılıyor. Birçok kurum ve kuruluş, virüsün yayılmaması adına ve virüse karşı bir tedavi yöntemi geliştirmek için hummalı bir çalışma yürütürken, bu çalışmalara dünyanın her yerinden gerek maddi gerekse de manevi destek geliyor.

Son olarak ise Apple'dan bir destek geldi. Coronavirüs ile ilgili Twitter hesabından açıklama yapan Apple CEO'su Tİm Cook şu ifadelere yer verdi: "Çin'de ve dünya genelinde yeni yıl coşkusunun yaşandığı şu günlerde biz de Coronavirüsünden etkilenenlere sevgi ve desteklerimizi iletiyoruz. Apple, virüsten etkilenenlere yardım eden gruplara bağışta bulunacak."

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Corona virüsü nedir?

Çoğumuzun hayatının bir bölümünde karşılaşabileceği bu virüs solunum yolu hastalıklarına neden oluyor. Genellikle ağır solunum yolu semptomlarıyla ortaya çıkan virüs, insandan insana genelde solunum yoluyla bulaşıyor. Kuluçka süresi 5 ila 14 gün olan virüsün en sık görülen belirtileri ateş, titreme, öksürük ve boğaz ağrısı. Ağır akut solunum yolu yetersizliği sendromu (SARS) hastalığına neden olan virüsle aynı aileye mensup olan 2019-nCoV isimli corona virüs de diğerleri gibi benzer belirtiler gösteriyor.

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