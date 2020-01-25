Coronavirüslerin rezarvuarı yılanlar olabilir

Journal of Medical Virology dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmaya göre yeni coronavirüsünün genetik DNA incelenmesi ilk meyvelerini verdi. Araştırmanın gösterdiği verilere göre virüsün kaynağı Wuhan pazarında bulunan ve halka satılan yılanlar.

Kötü prognozlu viral salgınların orjinini genel olarak hayvan kaynaklı virüsler oluşturuyor. Zoonotik viral hastalıklar hayvanları enfekte ediyor ve hayvanlar arasında yayılıyor. Daha sonra virüsler bulundukları organizmada evrim geçiriyor ve genetik mutasyonlar ile insanlara bulaşma yetisi kazanıyor.

SARS ve MERS virüslerinin de yarasa kaynaklı olduğu, evrim geçirdikten sonra diğer hayvanlar arasında yayıldığı ve nihai olarak insanları da enfekte etme yetisi kazandığı düşünülüyor.

2019-nCoV

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SARS virüsünün maskeli palmiye misk kedileri ile insanlara bulaştığı düşünülmekle birlikte MERS virüsünün baş şüpheli bulaş halkasını develer oluşturuyor.

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Coronavirüs nedir ?

Yeni coronavirüs salgınına sebep olan 2019-nCoV virüsünün Wuhan hayvan pazarından yayıldığı düşünülüyor. Wuhan hayvan pazarı kurt yavruları, tavus kuşları, kirpi ve timsah gibi çeşitli egzotik hayvanların satışı ile ünlenen bir pazar.

Çin’li bilim insanlarından oluşan bir araştırma ekibi ilk kez yeni virüsün genetik analizini yaptı. Yeni araştırmanın sonucuna göre 2019-nCoV etkeninin iki farklı kaynağı bulunuyor. İlk halkayı yarasalar oluştururken ikinci halkayı orjini belirsiz bir kaynak oluşturuyor. Bu da virüsün rekombinant özellik taşıması anlamına geliyor.

Virüs tarafından kodlanan belirli protein dizileri incelendiğinde 2019-nCov etkeninin ikinci halkasının yılanlar olduğu düşünülüyor. Yapılan evrimsel genetik analizler virüsün insanlara geçmeden önceki rezarvuarının yılanlar olduğunu ortaya koyuyor.

Yeni analizlerin 2019-nCoV etkeninin neden olduğu pnömoni salgınları açısından oldukça önemli ve fayda sağlayabilecek bilgiler içerdiği belirtilmekle birlikte yılanların rezarvuar olduğu hipotezin mantıklı olduğu ancak herhangi bir köken kesin olarak kanıtlanmadığı için daha fazla çalışma yapılmasının gerekli olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Bkz. "Coronavirüs nedir ?"

Yılanlar vahşi doğada genel olarak yarasaları avlıyorlar bu durum da coronavirüs salgınının yarasalardan yılanlara, oradan da insanlara sıçramış olma olasılığını yükseliyor ancak virüslerin hem sıcakkanlı hem de soğukkanlı konakçılara nasıl adapte olduğu ve organizmalarda nasıl barındığı hala sır olarak kalıyor.

Yeni araştırma The Journal of Medical Virology dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/health-wellbeing/dna-study-snake-origin-coronavirus-outbreak/

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