Apple, daha gelişmiş Multi-Touch ve Multi-Touch destekli iWork üzerinde çalışıyor

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iPhone'un geliştirilme sürecinde aldığı patentleri 2009 yılının başında tek bir çatı altında toplayan ve Amerikan Patent Ofisi tarafından Multi-Touch'ın yasal sahibi olan Apple, elinde bulunan bu teknolojiyi geliştirmeye devam ediyor, iWork çoklu dokunmatik destekleyecek. Bu iki iddiaya da New York Times'ın New York Times'ın CES'i mercek altına aldığı yazısında yer verilmiş. Kaynaklar ise oldukça güvenilir; Apple'ın eski mühendisleri...

Yazarların Apple'ın eski mühendisleriyle yaptıkları görüşmelerde elde ettiği bilgilerden ilki çoklu dokunmatik destekli iWork yani Apple'ın ofis yazılımıyla ilgili. Cupertino merkezli firma, uzun yıllardır çoklu dokunmatik destekli iWork üzerinde çalışıyormuş. Bu yöndeki çalışmaların ne zaman başladığına dair herhangi bir bilgi bulunmuyor ancak bu girişimin muhtemel 2 sonucu olacaktır. Bunlardan ilki Apple önümüzdeki zamanlarda bilgisayarlarının ekranlarının çoklu dokunmatik haline getirebilir. Diğer bir olasılık da merakla beklenen Apple Tablet, iSlate yada TabletMac, ofis yazılımlarını da çalıştırabilecek bir mobil çözüm olacak.

Mühendislerden elde edilen diğer bir bilgiyse Apple'ın Multi-Touch sürekli geliştirmeye çalıştığı yönünde. İsmini Apple'ın kriterlerinden dolayı paylaşamayan mühendislerden biri yakın zamanda Apple'ın daha farklı parmak hareketleriyle kullanıcılarına daha gelişmiş çoklu dokunmatik deneyimi yaşatacağını söylüyor. Örneğin 3 parmağın aynı anda ekranda yukarıdan aşağı doğru hareket ettirilerek yada döndürülerek ilgili yazılımların açılması gibi. Buna göre Apple'ın 2007 yılında satın aldığı Fingerworks aracılığıyla geliştirdiği Multi-Touch, önümüzdeki yıllarda alıştığımız iki parmakla yapılan hareketlerin yanında yeni hareketleri de destekleyecek.

Yazıda ayrıca Uzakdoğulu üreticilerle görüşen analistlerin Tablet görüşlerine de yer verilmiş. Analistlere göre, Apple'ın tablet çözümünün bu ay sonunda tanıtılıp Mart ayının sonunda (1 Nisan Apple'ın kuruluş yıl dönümü) raflardaki yerini alacak.