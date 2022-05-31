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    Apple kendi arama motorunu mu geliştiriyor?

    Yakın kaynaklar Apple’ın cihazlarında kullanmak üzere bir işletim sistemi geliştirdiğini iddia ediyor. Bu arama motoru daha akıllı bir Siri assitanı ile birleştirilecek. 
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    Apple

    Apple’ın Steve Jobs dönemlerinden bu yana dışa bağımlı olmama konusunda verdiği mücadele takdire şayan. ARM tabanlı geliştirdiği işlemciler bugün sektöre damga vuruyor ve sektörü de peşinden sürüklüyor. Kendi işletim sistemleri de yıllardır telefondan bilgisayara ve akıllı saate kadar hayat veriyor.

    Apple arama motoru geliştiriyor olabilir

    Teknoloji sektörünün önemli ve Apple’a yakın isimlerinden Robert Scoble ilginç bir iddiada bulundu. WWDC 2022 konferansında zengin gerçeklik konusunda önemli açıklamalar yapması beklenen Apple arama motoru tarafında da sürpriz yapabilir.

    Scoble firmanın bir arama motoru üzerinde çalıştığını dile getirdi. Bunun nasıl veya ne şekilde olacağı konusunda şimdilik bir bilgi yok. Apple işletim sistemi ve bazı uygulamalarının haricinde kullanıcıları üçüncü taraf uygulamalar konusunda serbest bırakıyor. Bununla birlikte bir arama motoru denemesi oldukça büyük emek gerektiriyor.

    Apple daha önce harita hizmetinde Google bağımlılığından kurtulmak istemiş ancak bir süre büyük hatalar nedeniyle Apple Haritalar eleştiri konusu olmuştu. Yapılan büyük yatırımların sonucunda bugün Apple Haritalar önemli bir konuma yükseldi.

    Arama motoru dendiği zaman hakim unsur elbette Google ve kolay kolay bunu bırakacağa benzemiyor. Apple’ın ilk etapta kullanıcılarını Google’dan uzaklaştırması gerekecek. iOS ve macOS sistemlerinde varsayılan olarak kendi arama motorunu kullanması buna büyük katkı yapabilir.

    Ne var ki Google’dan arama motorunu kullanması için alınan milyarlarca dolarlık ödemenin kesilmesi bir yana arama motoru ekosistemini yönetmek ve pek çok düzenleyici kurum ile karşı karşıya kalmak da cabası. Apple böyle bir yükün altına girer mi merak konusu.

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