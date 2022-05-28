Apple A16 yonga seti de 5nm sürecine dahil olabilir

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Dikkatler Apple’ın sonbahar dönemin tanıtacağı iPhone 14 serisine odaklanmışken gelen bilgiler biraz hayal kırıklığı yaratacak gibi. Önce bir yonga seti ayrımı gündemdeyken şimdi de üretim süreci tarafı ortaya çıktı.

Apple A16 Bionic neler sunacak?

Apple’ın A16 Bionic yonga seti ile 4nm sürecine geçeceği biliniyordu. Hatta iPhone 14 ve iPhone 14 Max modellerinde 5nm Apple A15 Bionic yonga seti, iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max modellerinde ise 4nm Apple A16 Bionic olacağı gündeme gelmişti.

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Bazı kaynaklar Apple A16 Bionic yonga setinin 5nm süreci ile devam edeceğini iddia ediyor. Apple’ın üretim süreçlerini kota edebilmek için milyarlarca dolar ödediği bilindiği için 5nm süreci hangi sebepler devam edecek merak konusu oldu. Üstelik Qualcomm çoktan 4nm sürecine geçmiş durumda iken.

5nm süreci haliyle performans tarafında önemli bir ilerleme getirmeyecek ve verimliliği kısıtlayacak. Bu bakımdan pek akla yatkın gelmiyor ancak bir ihtimal 4nm A16 Bionic ve 5nm A16 Bionic şeklinde ayrıma da gidilebilir.

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