iPhone için ilk alternatif App Store'lardan biri belli oldu

Setapp, iPhone uygulama mağazası olacak
Alternatif uygulama mağazaları, Apple’ın Dijital Pazarlar Yasasına uyum sağlamak amacıyla iOS 17.4 güncellemesiyle AB'de uyguladığı çeşitli değişiklikler arasında yer alıyor. Mac için Setapp, abonelik tabanlı bir hizmet; kullanıcılara aylık 9,99 dolar karşılığında düzinelerce popüler uygulamadan oluşan seçilmiş bir koleksiyon sunuyor. Setapp, iOS 17.4 güncellemesinin yayınlamasıyla birlikte AB’deki iPhone kullanıcıları için iOS App Store’a alternatiflerden biri olacak.
MacPaw, Epic Games ile birlikte AB'de iPhone için alternatif uygulama pazarı sunma planını açıklayan ilk şirketlerden biri. Mac'teki Setapp aboneleri, QR kod sistemiyle iOS uygulamalarına erişebilecek. Beta sürümde üretkenlik ve iş araçları, yaratıcı ve tasarım yazılımı, yaşam tarzı ve üretkenlik, yardımcı uygulamalar, özelleştirilen profesyonel araçlar dahil olmak üzere özenle seçilmiş uygulama kategorilerine erişilebilecek.
Apple’ın iOS 17.4 güncellemesini 6 Mart’ta veya öncesinde sunması bekleniyor. App Store’a gelecek değişiklikler AB’deki kullanıcıları ilgilendiriyor. Türkiye dahil birçok ülke açısından çok önemli bir güncelleme değil.Kaynakça https://www.macrumors.com/2024/02/29/setapp-alternative/ https://macpaw.com/news/setapp-ios-beta-announcement Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.