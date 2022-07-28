Samsung rekor gelirlere devam ediyor

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Pek çok teknoloji devinin beklentilerin altında kaldığı veya durgunluğa girdiği bu dönemde Samsung yatırımcılarını sevindirmeyi başardı. Firma son yılların en büyük faaliyet kârına imza attı.

Samsung ikinci çeyrekte coştu

Yapılan açıklamaya göre yılın ikinci çeyreğinde firma 59.4 milyar dolar gelir elde etti ve son dönemlerin rekoru kırıldı. Faaliyet kârı ise 10.8 milyar dolar ile yüzde 12 arttı ve son 4 yılın rekorunu kırdı.

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Firmanın yarı iletken bölümü tarihi başarı elde ederken 21.9 milyar dolar gelir ve 7.7 milyar dolar faaliyet kârı üretti. Mobil ve PC odaklı yonga siparişlerinde bu dönemde biraz zayıflama olduğu dile getirildi.

Ekran bölümü de bu çeyrekte 5 milyar dolar gelir ve 900 milyon dolar civarında faaliyet kârı ile tabloya katkı yaptı. Mobil bölüm ise 20 milyar dolar civarında gelir elde etti ancak talepte düşüş yaşandı. Amiral gemileri bu dönemde yüksek kâr marjı ile yüz güldürdü. Firma üçüncü çeyrekte amiral gemileri ve çoklu cihaz deneyimlerine ağırlık vereceğini açıkladı.

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