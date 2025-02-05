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    Apple, davet uygulaması Apple Invites'ı tanıttı

    Apple, etkinlik davet uygulaması Apple Invites'ı duyurdu. Uygulama ile herhangi bir etkinlik için davetiyeler oluşturup kişiler davet edilebiliyor.             
    Apple, davet uygulaması Apple Invites'ı tanıttı Tam Boyutta Gör
    Apple, etkinlik davet uygulaması Apple Invites'ı duyurdu. Herhangi bir durum veya etkinlik için özel davetler oluşturmanıza olanak tanıyan yeni uygulamada, kendi resimlerinizi arka plan olarak kullanarak davetiyeler oluşturmak mümkün.

    Apple Invites, iOS 18 veya sonraki sürümlerini çalıştıran tüm iPhone'lar için App Store'dan indirilebiliyor. Ayrıca icloud.com/invites üzerinden web'den de erişilebiliyor. iCloud+ aboneleri, Apple Hesabı veya Apple cihazı olup olmadığına bakılmaksızın davetler oluşturabiliyor. Misafirler ise herhangi bir Apple cihazı veya hesabına gerek olmadan davetlere katılabiliyor.

    Apple Invites, davetiniz için kendi galerinizden veya uygulamanın kendi arka plan galerisinden resim kullanmanıza olanak tanıyor. Ayrıca misafirlere yol tarifi ve hava durumu bilgisi vermek için Apple Haritalar ve Hava Durumu uygulamalarıyla da entegre edilebiliyor. Ek olarak Apple Music'te ortak çalma listeleri de oluşturmak mümkün.

    Davetiyeleri oluşturmak için Image Playground'dan yararlanarak görseller üretmek ve doğru metni oluşturmak için Yazma Araçları'ndan yardım almak gibi yapay zeka özellikleri de Invites uygulamasına entegre edilmiş.

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