Apple, eğitim dünyasına damgasını vuruyor

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2003 yılında iTunes'un müzik dünyasına, AppStore'unda mobil dünyaya damga vurmasının ardından Apple, şimdi de eğitim dünyasına damgasını vuruyor. Cupertino merkezli elektronik firması, 2007'nin ortalarında iTunes Store'un içersinde faaliyete geçen iTunes U'dan 100 Milyon içerik yüklendiğini açıkladı.

Her geçen gün öğrenciler tarafından daha sık kullanılmaya başlanan iTunes U, içersinde MIT, Standford, Harward gibi üniversitelerinde bulunduğu 175 eğitim kurumunun özel olarak hazırladıkları mühendislikten psikolojiye, fen bilimlerinden hukuğa kadar birçok konuyla ilgili eğitim odaklı medyalardan, seminerlere görüntülerine kadar 75000'den fazla içeriğe dünyanın her yerinden ulaşılmasını sağlıyor.

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