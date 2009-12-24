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Apple, eğitim dünyasına damgasını vuruyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple, eğitim dünyasına damgasını vuruyor
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2003 yılında iTunes'un müzik dünyasına, AppStore'unda mobil dünyaya damga vurmasının ardından Apple, şimdi de eğitim dünyasına damgasını vuruyor. Cupertino merkezli elektronik firması, 2007'nin ortalarında iTunes Store'un içersinde faaliyete geçen iTunes U'dan 100 Milyon içerik yüklendiğini açıkladı.

Her geçen gün öğrenciler tarafından daha sık kullanılmaya başlanan iTunes U, içersinde MIT, Standford, Harward gibi üniversitelerinde bulunduğu 175 eğitim kurumunun özel olarak hazırladıkları mühendislikten psikolojiye, fen bilimlerinden hukuğa kadar birçok konuyla ilgili eğitim odaklı medyalardan, seminerlere görüntülerine kadar 75000'den fazla içeriğe dünyanın her yerinden ulaşılmasını sağlıyor.


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kahveisteyen 9 yıl
Bilgi ancak bu kadar kolay ve derli toplu olduğunda anlam kazanıyor. Darısı YÖK'ün başına. İnternet üzerinden fotokopi satıyor bizim üniversitelerimiz.
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TELESCOPE 9 yıl

kahveisteyen

Bilgi ancak bu kadar kolay ve derli toplu olduğunda anlam kazanıyor. Darısı YÖK'ün başına. İnternet üzerinden fotokopi satıyor bizim üniversitelerimiz.



aynen öğle,size katılıyorum
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MePa 9 yıl
Eskiden yayınları ayrı ayrı Podcast'ler halinde takip ediyorduk, şimdi iTunes U adı altında topladılar. Gayet güzel içerikler var.
Gerçekten başarılı bir oluşum. Bilgiye erişimde sınırları kaldırıyor.
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