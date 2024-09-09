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    iPhone 16 Türkiye fiyatları belli oldu! İşte iPhone 16 Pro Max fiyat listesi

    iPhone 16 tanıtım etkinliğinin sona ermesiyle birlikte, Apple Türkiye yeni iPhone'ların fiyatlarını duyurdu! İşte iPhone 16 Pro Max fiyat listesi:               
    iPhone 16 fiyat listesi Tam Boyutta Gör
    Apple Event etkinliğinin sona ermesiyle birlikte, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyatları belli oldu. Böylece "iPhone 16 ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı da belli oldu ve iPhone 16 Türkiye fiyat listesi açıklandı. Ayrıca telefonların ön sipariş ve Türkiye'ye geliş tarihleri de netleşti.

    iPhone 16 Fiyat Listesi 💰
    iPhone Modeli 📱 Fiyat 💸
    iPhone 16 128 GB 64.999 TL
    iPhone 16 256 GB 69.999 TL
    iPhone 16 512 GB 79.999 TL
    iPhone 16 Plus 128 GB 73.999 TL
    iPhone 16 Plus 256 GB 78.999 TL
    iPhone 16 Plus 512 GB 88.999 TL
    iPhone 16 Pro 128 GB 82.999 TL
    iPhone 16 Pro 256 GB 87.999 TL
    iPhone 16 Pro 512 GB 97.999 TL
    iPhone 16 Pro 1 TB 107.999 TL
    iPhone 16 Pro Max 256 GB 99.999 TL
    iPhone 16 Pro Max 512 GB 109.999 TL
    iPhone 16 Pro Max 1 TB 119.999 TL

    iPhone 16 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

    iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max modelleri, 13 Eylül'de Apple Store Türkiye web sitesinde ön siparişe açılacak. Telefonlar 20 Eylül tarihinde ise Türkiye’ye gelecek olup Apple Store ve diğer mağazalardan satın alınabilecek.

    Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/buy-iphone/iphone-16-pro https://www.apple.com/tr/shop/buy-iphone/iphone-16
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 49 dakika önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 saat önce

    çöp

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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