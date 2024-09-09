iPhone 16 Türkiye fiyatları belli oldu! İşte iPhone 16 Pro Max fiyat listesi

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Tam Boyutta Gör Apple Event etkinliğinin sona ermesiyle birlikte, iPhone 16 ve iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyatları belli oldu. Böylece "iPhone 16 ne kadar, kaç TL olacak?" sorusunun yanıtı da belli oldu ve iPhone 16 Türkiye fiyat listesi açıklandı. Ayrıca telefonların ön sipariş ve Türkiye'ye geliş tarihleri de netleşti.

iPhone 16 Fiyat Listesi 💰 iPhone Modeli 📱 Fiyat 💸 iPhone 16 128 GB 64.999 TL iPhone 16 256 GB 69.999 TL iPhone 16 512 GB 79.999 TL iPhone 16 Plus 128 GB 73.999 TL iPhone 16 Plus 256 GB 78.999 TL iPhone 16 Plus 512 GB 88.999 TL iPhone 16 Pro 128 GB 82.999 TL iPhone 16 Pro 256 GB 87.999 TL iPhone 16 Pro 512 GB 97.999 TL iPhone 16 Pro 1 TB 107.999 TL iPhone 16 Pro Max 256 GB 99.999 TL iPhone 16 Pro Max 512 GB 109.999 TL iPhone 16 Pro Max 1 TB 119.999 TL

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iPhone 16 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?

iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max modelleri, 13 Eylül'de Apple Store Türkiye web sitesinde ön siparişe açılacak. Telefonlar 20 Eylül tarihinde ise Türkiye’ye gelecek olup Apple Store ve diğer mağazalardan satın alınabilecek.

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iPhone 16 Pro Max Türkiye fiyat listesi