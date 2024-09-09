iPhone 16 Türkiye fiyatları belli oldu! İşte iPhone 16 Pro Max fiyat listesi

|iPhone Modeli 📱
|Fiyat 💸
|iPhone 16 128 GB
|64.999 TL
|iPhone 16 256 GB
|69.999 TL
|iPhone 16 512 GB
|79.999 TL
|iPhone 16 Plus 128 GB
|73.999 TL
|iPhone 16 Plus 256 GB
|78.999 TL
|iPhone 16 Plus 512 GB
|88.999 TL
|iPhone 16 Pro 128 GB
|82.999 TL
|iPhone 16 Pro 256 GB
|87.999 TL
|iPhone 16 Pro 512 GB
|97.999 TL
|iPhone 16 Pro 1 TB
|107.999 TL
|iPhone 16 Pro Max 256 GB
|99.999 TL
|iPhone 16 Pro Max 512 GB
|109.999 TL
|iPhone 16 Pro Max 1 TB
|119.999 TL
iPhone 16 Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak?
iPhone 15 ve iPhone 15 Pro Max modelleri, 13 Eylül'de Apple Store Türkiye web sitesinde ön siparişe açılacak. Telefonlar 20 Eylül tarihinde ise Türkiye’ye gelecek olup Apple Store ve diğer mağazalardan satın alınabilecek.Kaynakça https://www.apple.com/tr/shop/buy-iphone/iphone-16-pro https://www.apple.com/tr/shop/buy-iphone/iphone-16 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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