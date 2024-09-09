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    Apple iPhone 16’yı ve tüm yeni cihazlarını canlı yayında tanıtıyor

    Apple Watch Series 10 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

    Apple, 9 Eylül’de düzenlediği etkinliğinde Watch Series 10 akıllı saatini tanıttı. İşte Apple Watch X olarak da bilinen Apple Watch Series 10 fiyatı ve özellikleri...
    Apple Watch Series 10 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, 9 Eylül tarihli lansman etkinliği resmen başladı. Etkinlik kapsamında tanıştığımız ürünlerden birisi de Watch Series 10 isimli akıllı saat oldu. Peki kullanıcıların Apple Watch X olarak da beklediği Apple Watch 10 akıllı saat modeli tüketicilere neler sunuyor ve hangi özelliklere sahip? İşte Apple Watch Series 10 fiyatı ve özellikleri

    Apple Watch Series 10 neler sunuyor ⌚

    Apple Watch Series 10, önceki nesle göre devasa yeniliklerle gelmiyor ancak 10. yılına özel önemli iyileştirmeler ve eklemelere ev sahipliği yapıyor. Akıllı saat önceki modele kıyasla iki farklı boyutta geliyor: 45mm ve 49mm. Dolayısıyla özellikle büyük modelin Apple Watch Ultra 2 ile aynı olduğunu hatırlatalım. Akıllı saatte fiziksel kontrollerin sayısı ve yerleşimleri açısından herhangi bir değişiklik yok.

    Apple Watch Series 10 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör

    Daha büyük ekran, daha ince tasarım🔆

    Apple Watch X, kasa malzemesi olarak alüminyum, paslanmaz çelik ve titanyum seçenekleri ile geliyor. Ekran tarafında ise Apple, Series 10'daki ekranı bir açıdan bakıldığında %40'a kadar daha parlak hale getiriyor ve LTPO OLED Hep Açık Retina ekran korunuyor.

    İşlemci⚡

    Apple Watch 10, önceki S9 çipinden daha gelişmiş Apple'ın yeni S10 işlemcisiyle geliyor. Güncellenmiş çip, hız ve verimlilik iyileştirmeleri getirerek pil ömrünü ve genel performansı önemli derece iyileştirecek. Kıyaslamak adına Series 9'a göre yüzde 20 daha fazla transistör ve yüzde 30 daha hızlı bir deneyim sunacak. Ayrıca daha hızlı sinirsel görevler için dört çekirdekli bir sinir motoruna sahip.

    Uyku apnesi tespiti ve yeni sağlık teknolojileri💖

    Apple Watch Series 10 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Apple, Apple Watch'u bir sağlık cihazı olarak konumlandırmada başarı elde etti. Apple son yıllarda kan oksijen izleme, sıcaklık algılama ve bisikletçiler ve koşucular için yeni yazılım özellikleri gibi çeşitli yeni sağlık izleme araçları tanıttı. Ancak, devam eden bir patent anlaşmazlığı nedeniyle kan oksijen özelliğinin ABD'de satılan yeni Series 9 ve Ultra 2 saatlerinde artık mevcut olmadığını belirtmekte fayda var.

    Apple Watch Series 10 ise, Apple Watch 8 ve 9'da tanıtılan cilt sıcaklığı sensörü, çarpışma algılama, çift dokunma hareketi ve ultra geniş bant çipi gibi tüm yeni özelliklere/teknolojilere sahip. Ancak en önemli gelişmeler biri, uyku & nefes alma alışkanlıklarının takip edilmesini sağlayan uyku apnesi ölçümü olacak.

    Apple Watch Series 9’un su geçirmezlik derecesi 50 metre ve tüplü dalış gibi aktiviteler için önerilmiyor. Apple Watch Ultra ise 100 metre derinliğe kadar suya daldırılabiliyor, 40 metreye kadar da yüksek hızlı su sporları yaparken kullanılabiliyor. Apple Watch 10, yüksek hızlı su sporları için 20 metre derinliğe kadar dayanabilecek. Ayrıca şu anda Watch Ultra’ya özel olan Apple Derinlik uygulamasıyla gelecek.

    Daha iyi pil ömrü🔋

    Apple Watch serisi, orijinal modele geri dönüldüğünde, şarj başına 18 saatlik pil ömründe takılıp kalmıştı. Bu süre Keza Watch 9 serisinde ise pil tasarrufu ile 36 saate çıktı. Apple Watch 10'a gelirsek, 10.nesil saat, 

    Apple Watch Series 10 özellikleri📜

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    Apple Watch Series 10 fiyatı💰

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    Apple Watch Series 10 çıkış tarihi❓

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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