Apple Watch Series 10 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

- Apple Watch Series 10 neler sunuyor ⌚
- İşlemci⚡
- Daha iyi pil ömrü🔋
- Apple Watch Series 10 özellikleri📜
- Apple Watch Series 10 fiyatı💰
- Apple Watch Series 10 çıkış tarihi❓
- Yorumlar
Apple Watch Series 10 neler sunuyor ⌚
Apple Watch Series 10, önceki nesle göre devasa yeniliklerle gelmiyor ancak 10. yılına özel önemli iyileştirmeler ve eklemelere ev sahipliği yapıyor. Akıllı saat önceki modele kıyasla iki farklı boyutta geliyor: 45mm ve 49mm. Dolayısıyla özellikle büyük modelin Apple Watch Ultra 2 ile aynı olduğunu hatırlatalım. Akıllı saatte fiziksel kontrollerin sayısı ve yerleşimleri açısından herhangi bir değişiklik yok.
Daha büyük ekran, daha ince tasarım🔆
Apple Watch X, kasa malzemesi olarak alüminyum, paslanmaz çelik ve titanyum seçenekleri ile geliyor. Ekran tarafında ise Apple, Series 10'daki ekranı bir açıdan bakıldığında %40'a kadar daha parlak hale getiriyor ve LTPO OLED Hep Açık Retina ekran korunuyor.
İşlemci⚡
Apple Watch 10, önceki S9 çipinden daha gelişmiş Apple'ın yeni S10 işlemcisiyle geliyor. Güncellenmiş çip, hız ve verimlilik iyileştirmeleri getirerek pil ömrünü ve genel performansı önemli derece iyileştirecek. Kıyaslamak adına Series 9'a göre yüzde 20 daha fazla transistör ve yüzde 30 daha hızlı bir deneyim sunacak. Ayrıca daha hızlı sinirsel görevler için dört çekirdekli bir sinir motoruna sahip.
Uyku apnesi tespiti ve yeni sağlık teknolojileri💖
Apple Watch Series 10 ise, Apple Watch 8 ve 9'da tanıtılan cilt sıcaklığı sensörü, çarpışma algılama, çift dokunma hareketi ve ultra geniş bant çipi gibi tüm yeni özelliklere/teknolojilere sahip. Ancak en önemli gelişmeler biri, uyku & nefes alma alışkanlıklarının takip edilmesini sağlayan uyku apnesi ölçümü olacak.
Apple Watch Series 9’un su geçirmezlik derecesi 50 metre ve tüplü dalış gibi aktiviteler için önerilmiyor. Apple Watch Ultra ise 100 metre derinliğe kadar suya daldırılabiliyor, 40 metreye kadar da yüksek hızlı su sporları yaparken kullanılabiliyor. Apple Watch 10, yüksek hızlı su sporları için 20 metre derinliğe kadar dayanabilecek. Ayrıca şu anda Watch Ultra’ya özel olan Apple Derinlik uygulamasıyla gelecek.
Daha iyi pil ömrü🔋
Apple Watch serisi, orijinal modele geri dönüldüğünde, şarj başına 18 saatlik pil ömründe takılıp kalmıştı. Bu süre Keza Watch 9 serisinde ise pil tasarrufu ile 36 saate çıktı. Apple Watch 10'a gelirsek, 10.nesil saat,
Apple Watch Series 10 özellikleri📜
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Apple Watch Series 10 fiyatı💰
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Apple Watch Series 10 çıkış tarihi❓
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.