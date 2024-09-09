Apple Watch Series 10 tanıtıldı! İşte fiyatı ve özellikleri

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Tam Boyutta Gör Apple, 9 Eylül tarihli lansman etkinliği resmen başladı. Etkinlik kapsamında tanıştığımız ürünlerden birisi de Watch Series 10 isimli akıllı saat oldu. Peki kullanıcıların Apple Watch X olarak da beklediği Apple Watch 10 akıllı saat modeli tüketicilere neler sunuyor ve hangi özelliklere sahip? İşte Apple Watch Series 10 fiyatı ve özellikleri

Apple Watch Series 10 neler sunuyor ⌚

Apple Watch Series 10, önceki nesle göre devasa yeniliklerle gelmiyor ancak 10. yılına özel önemli iyileştirmeler ve eklemelere ev sahipliği yapıyor. Akıllı saat önceki modele kıyasla iki farklı boyutta geliyor: 45mm ve 49mm. Dolayısıyla özellikle büyük modelin Apple Watch Ultra 2 ile aynı olduğunu hatırlatalım. Akıllı saatte fiziksel kontrollerin sayısı ve yerleşimleri açısından herhangi bir değişiklik yok.

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Daha büyük ekran, daha ince tasarım🔆

Apple Watch X, kasa malzemesi olarak alüminyum, paslanmaz çelik ve titanyum seçenekleri ile geliyor. Ekran tarafında ise Apple, Series 10'daki ekranı bir açıdan bakıldığında %40'a kadar daha parlak hale getiriyor ve LTPO OLED Hep Açık Retina ekran korunuyor.

İşlemci⚡

Apple Watch 10, önceki S9 çipinden daha gelişmiş Apple'ın yeni S10 işlemcisiyle geliyor. Güncellenmiş çip, hız ve verimlilik iyileştirmeleri getirerek pil ömrünü ve genel performansı önemli derece iyileştirecek. Kıyaslamak adına Series 9'a göre yüzde 20 daha fazla transistör ve yüzde 30 daha hızlı bir deneyim sunacak. Ayrıca daha hızlı sinirsel görevler için dört çekirdekli bir sinir motoruna sahip.

Uyku apnesi tespiti ve yeni sağlık teknolojileri💖

Tam Boyutta Gör Apple, Apple Watch'u bir sağlık cihazı olarak konumlandırmada başarı elde etti. Apple son yıllarda kan oksijen izleme, sıcaklık algılama ve bisikletçiler ve koşucular için yeni yazılım özellikleri gibi çeşitli yeni sağlık izleme araçları tanıttı. Ancak, devam eden bir patent anlaşmazlığı nedeniyle kan oksijen özelliğinin ABD'de satılan yeni Series 9 ve Ultra 2 saatlerinde artık mevcut olmadığını belirtmekte fayda var.

Apple Watch Series 10 ise, Apple Watch 8 ve 9'da tanıtılan cilt sıcaklığı sensörü, çarpışma algılama, çift dokunma hareketi ve ultra geniş bant çipi gibi tüm yeni özelliklere/teknolojilere sahip. Ancak en önemli gelişmeler biri, uyku & nefes alma alışkanlıklarının takip edilmesini sağlayan uyku apnesi ölçümü olacak.

Apple Watch Series 9’un su geçirmezlik derecesi 50 metre ve tüplü dalış gibi aktiviteler için önerilmiyor. Apple Watch Ultra ise 100 metre derinliğe kadar suya daldırılabiliyor, 40 metreye kadar da yüksek hızlı su sporları yaparken kullanılabiliyor. Apple Watch 10, yüksek hızlı su sporları için 20 metre derinliğe kadar dayanabilecek. Ayrıca şu anda Watch Ultra’ya özel olan Apple Derinlik uygulamasıyla gelecek.

Daha iyi pil ömrü🔋

Apple Watch serisi, orijinal modele geri dönüldüğünde, şarj başına 18 saatlik pil ömründe takılıp kalmıştı. Bu süre Keza Watch 9 serisinde ise pil tasarrufu ile 36 saate çıktı. Apple Watch 10'a gelirsek, 10.nesil saat,

Apple Watch Series 10 özellikleri📜

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