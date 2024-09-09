iOS 18 alacak telefonlar listesi: Güncelleme hangi modellere gelecek?

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iPhone’ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle geliyor. Eylül ayında iOS 18 final sürümü yayınlanacak. Peki, iOS 18 hangi telefonlara gelecek? iOS 18 güncellemesi alacak cihazların tam listesi burada.

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iOS 18 alacak iPhone'lar 📲

Tam Boyutta Gör iOS 18 güncellemesi, iPhone XS, XR ve daha yeni iPhone modellerine gelecek. iOS 18 alacak telefonlar listesi ise şöyle ⬇️

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iOS 18 almayacak telefonlar da merak ediliyordu. iOS 18 ile birlikte iPhone X ve iPhone 8’in güncelleme desteği sona erdi. Bu cihazlar güvenlik yamaları dışında artık güncelleme almayacak. iPhone 16 serisi ise doğrudan iOS 18 yüklü gelecek. Ancak, iOS 18 yapay zeka özellikleri (Apple Intelligence) yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek.

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