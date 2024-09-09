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    Anlık Bildirim

    iOS 18 alacak telefonlar listesi: Güncelleme hangi modellere gelecek?

    iPhone 16'nın tanıtılmasıyla birlikte iOS 18 alacak telefonlar tekrar gündem oldu. Güncelleme hangi iPhone modellerine gelecek merak edenler için işte iOS 18 destekleyen cihazlar:

    iPhone’ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka özellikleri ve özelleştirme seçenekleriyle geliyor. Eylül ayında iOS 18 final sürümü yayınlanacak. Peki, iOS 18 hangi telefonlara gelecek?  iOS 18 güncellemesi alacak cihazların tam listesi burada.

    iOS 18 alacak iPhone'lar 📲

    ios 18 güncellemesi alacak telefonlar Tam Boyutta Gör
    iOS 18 güncellemesi, iPhone XS, XR ve daha yeni iPhone modellerine gelecek. iOS 18 alacak telefonlar listesi ise şöyle ⬇️
    • iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)
    • iPhone XR
    • iPhone XS Max
    • iPhone XS
    • iPhone 11 Pro Max
    • iPhone 11 Pro
    • iPhone 11
    • iPhone 12 Pro Max
    • iPhone 12 Pro
    • iPhone 12 mini
    • iPhone 12
    • iPhone 13 Pro Max
    • iPhone 13 Pro
    • iPhone 13 mini
    • iPhone 13
    • iPhone 14 Pro Max
    • iPhone 14 Pro
    • iPhone 14 Plus
    • iPhone 14
    • iPhone 15 Pro Max
    • iPhone 15 Pro
    • iPhone 15 Plus
    • iPhone 15

    iOS 18 almayacak telefonlar da merak ediliyordu. iOS 18 ile birlikte iPhone X ve iPhone 8’in güncelleme desteği sona erdi. Bu cihazlar güvenlik yamaları dışında artık güncelleme almayacak. iPhone 16 serisi ise doğrudan iOS 18 yüklü gelecek. Ancak, iOS 18 yapay zeka özellikleri (Apple Intelligence) yalnızca iPhone 15 Pro ve daha yeni modellerde kullanılabilecek.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 50 dakika önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 saat önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 gün önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    Profil resmi
    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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