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    Anlık Bildirim

    Apple etkinliği sızdı: 13 inç MacBook Pro planda yok

    Apple'ın yeni nesil Macbook ve iMac modelleri için geri sayım resmen başladı. Son olarak etkinlikte tanıtılacak modeller hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. İşte detaylar...
    Apple etkinliği sızdı: 13 inç MacBook Pro planda yok Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Apple, M3 çipiyle güncellenen yeni iMac ve MacBook modellerini duyurmaya hazırlanıyor. Öyle ki bu modellerin 30 Ekim Pazartesi gecesi düzenlenecek ''Scary Fast'' etkinliğinde görücüye çıkacağı söyleniyor. Son olarak etkinliğe günler kala, lanse edilecek cihazlar hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Üstelik bu bilgi, sağlam bir kaynaktan geliyor. 

    Apple etkinliği netleşmeye başladı

    Kaçıranlar için daha önce Apple'ın M3 Max ve M3 Pro MacBook Pro modellerini test ettiği ve bu makinelerin yenileneceğinden sizlere bahsetmiştik. Bu noktada 30 Ekim tarihli etkinlikte, 24 inç iMac'in yanı sıra 13 inç ve 15 inç MacBook Air modellerinin tanıtılması bekleniyor. Ayrıca tek duyuru bu olmayacak. M3 Pro, M3 Max ve M3 Ultra'nın bulunduğu yeni nesil MacBook Pro ve Mac Studio modelleri de bir süredir gündemde. 

    M3'lü 13 inç Macbook Pro planda yok

    Bu noktada Apple analisti Mark Gurman, etkinlikte yapılacak bir M3 MacBook Pro 13 inç duyurusunun pek olası görünmediğini belirtti. Analist, mevcut 13 inç MacBook Pro'nun stoklarının azaldığını ve "M3 çipinin temel versiyonunu" içeren yeni bir modelin üzerinde çalışıldığını söylüyor. Ancak yeni modelin yaklaşmakta olan Apple etkinliğinde duyurulmasını beklemiyor.

    Bunun yerine etkinliğin ana odak noktası, M3 çiplerle güncellenen 14 ve 16 inç MacBook Pro modelleri olacak. Öte yandan mevcut 13 inç MacBook'nun 18 aydan daha eski olduğunu düşünürsek bunun şaşırtıcı olduğunu söyleyebiliriz.

    Ayrıca tek duyuru bu olmayacak. Apple'ın yeni MacBook Pro'ların yanı sıra M3 çipli yeni bir iMac'i de duyuracağı söyleniyor. Bilmeyenler için mevcut iMac, halihazırda M1 yonga setinden güç alıyor. Bu nedenle önemli bir yükseltme olacak. Öyle ki mevcut raporlar, yeni iMac'in en az 8 CPU çekirdeğine ve 10 GPU çekirdeğine sahip olacağını, üst modellerde ise bu sayının 16 ve 40'a kadar ulaşacağını söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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