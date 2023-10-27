Apple Watch Ultra 3 gecikecek: İşte öngörülen tarih

Apple Watch Ultra 3 gecikecek
Bugün yaptığı paylaşımda Kuo, henüz Apple Watch Ultra 3 üzerinde çalışmaların başlamadığını belirtti. Öyle ki Kuo, geliştirme aşamasının uzunluğu düşünüldüğünde bunun "alışılmadık" olduğuna dikkat çekiyor. Niketim geçtiğimiz yılın aynı döneminde Apple Watch Ultra 2 için hazırlıklar çoktan başlamıştı. Dolayısıyla Aralık ayına kadar herhangi bir adım atılmaz ise, 2024'e kadar yeni bir Apple Watch Ultra göremeyeceğiz.
Kuo, bu gecikmenin nedeni olarak Apple'ın "yenilikçi sağlık yönetimi özellikleri", "yeni özelliklerin tamamlanması" ve halihazırda devam eden Mikro LED sorunlarına dikkat çekti. Ayrıca Ultra 3 2024'te çıkmadığı takdirde, Ultra serisinin sevkiyatlarında gelecek yıl yüzde 20 ila 30 oranında düşüş bekleniyor. Bu da küresel Apple Watch sevkiyatlarında yaklaşık yüzde 10 düşüşle (35 milyon) sonuçlanacak.
Spesifik olarak ne bekleyebileceğimize gelince, Watch Ultra 3'ün 2,1 inç boyutlarında Mikro LED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Bildiğiniz gibi Apple, yıllardır bu teknoloji üzerinde çalışıyor ve sonunda Apple Watch Ultra'da uygulandığını görebiliriz. Niketim mevcut form faktörü, mikro LED teknolojisi için de iyi bir başlangıç noktası olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.