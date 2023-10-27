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    Apple Watch Ultra 3 gecikecek: İşte öngörülen tarih

    Apple'ın merakla beklenen akıllı saat modeli Apple Watch Ultra 3, zorunlu olarak ertelenmiş olabilir. Öyle ki Apple'ın, halen çalışmalara başlamadığı söyleniyor. İşte detaylar...
    Apple Watch Ultra 3 gecikecek: İşte öngörülen tarih Tam Boyutta Gör
    Apple ürünleri hakkında yaptığı doğru analizlerle gündeme gelen Ming-Chi Kuo, Apple Watch Ultra 3 hakkında bazı yeni bilgiler paylaştı. Bildiğiniz gibi Apple Watch Ultra 2, selefinden tam bir yıl sonra resmiyet kazandı. Dolayısıyla bir sonraki Watch Ultra modeli için iPhone 16 serisinin tanıtılacağı Eylül 2024'e işaret ediliyordu. Ancak bu planlar zorunlu olarak ertelenmiş olabilir.

    Apple Watch Ultra 3 gecikecek

    Bugün yaptığı paylaşımda Kuo, henüz Apple Watch Ultra 3 üzerinde çalışmaların başlamadığını belirtti. Öyle ki Kuo, geliştirme aşamasının uzunluğu düşünüldüğünde bunun "alışılmadık" olduğuna dikkat çekiyor. Niketim geçtiğimiz yılın aynı döneminde Apple Watch Ultra 2 için hazırlıklar çoktan başlamıştı. Dolayısıyla Aralık ayına kadar herhangi bir adım atılmaz ise, 2024'e kadar yeni bir Apple Watch Ultra göremeyeceğiz.

    Kuo, bu gecikmenin nedeni olarak Apple'ın "yenilikçi sağlık yönetimi özellikleri", "yeni özelliklerin tamamlanması" ve halihazırda devam eden Mikro LED sorunlarına dikkat çekti. Ayrıca Ultra 3 2024'te çıkmadığı takdirde, Ultra serisinin sevkiyatlarında gelecek yıl yüzde 20 ila 30 oranında düşüş bekleniyor. Bu da küresel Apple Watch sevkiyatlarında yaklaşık yüzde 10 düşüşle (35 milyon) sonuçlanacak. 

    Spesifik olarak ne bekleyebileceğimize gelince, Watch Ultra 3'ün 2,1 inç boyutlarında Mikro LED ekrana sahip olacağı belirtiliyor. Bildiğiniz gibi Apple, yıllardır bu teknoloji üzerinde çalışıyor ve sonunda Apple Watch Ultra'da uygulandığını görebiliriz. Niketim mevcut form faktörü, mikro LED teknolojisi için de iyi bir başlangıç ​​noktası olacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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