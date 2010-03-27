Apple, Fujitsu ile anlaştı; iPad'in isim hakkının devraldı

Devreden: Fujitsu, Devralan: Apple Inc.

Teknoloji dünyasının uzun süredir beklediği iPad, 3 Nisan'da satışa sunulacak. 27 Ocak öncesinde tanıtılmamasına rağmen isminden bahsettirmeyi başaran iPad, sonunda resmi olarak Apple'ın markası oldu.

Dünyanın birçok ülkesinde (Türkiye dahil) Slate Computing LLC adlı paravan bir firma aracılığıyla iPad'in isim hakkına sahip olan Apple, Amerika'da da iPad'in isim hakkını Fujitsu'dan devraldı. Japon devi Fujitsu'nun 2003 yılında aldığı isim hakkının içeriğinin Apple'ın iPad ürünüyle benzerlik göstermesinden dolayı Fujitsu'nun yasal yollara başvurabileceği belirtilmişti. Ancak Apple bu devralma işlemiyle bu sorunun da önüne geçmiş oldu.

iPhone'un isim hakkında da benzer sorunla karşılaşan Apple, Cisco ile anlaşmaya varmış ve iki firmada ismi ortak kullanma kararı almıştı.