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Apple, Fujitsu ile anlaştı; iPad'in isim hakkının devraldı

9 yıl
7,6b
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19
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Devreden: Fujitsu, Devralan: Apple Inc.

Teknoloji dünyasının uzun süredir beklediği iPad, 3 Nisan'da satışa sunulacak. 27 Ocak öncesinde tanıtılmamasına rağmen isminden bahsettirmeyi başaran iPad, sonunda resmi olarak Apple'ın markası oldu.

Dünyanın birçok ülkesinde (Türkiye dahil) Slate Computing LLC adlı paravan bir firma aracılığıyla iPad'in isim hakkına sahip olan Apple, Amerika'da da iPad'in isim hakkını Fujitsu'dan devraldı. Japon devi Fujitsu'nun 2003 yılında aldığı isim hakkının içeriğinin Apple'ın iPad ürünüyle benzerlik göstermesinden dolayı Fujitsu'nun yasal yollara başvurabileceği belirtilmişti. Ancak Apple bu devralma işlemiyle bu sorunun da önüne geçmiş oldu.

iPhone'un isim hakkında da benzer sorunla karşılaşan Apple, Cisco ile anlaşmaya varmış ve iki firmada ismi ortak kullanma kararı almıştı.


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S60Doctor 6 yıl
hortlamis konuya bi yorumda benden, o fujitsunun urettigi ipad nedir ya? kalitesizinde kalitesizi Cin mali telefonlardan bile kotu duruyor.
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Gukama 6 yıl S60Doctor
s60_doctor
hortlamis konuya bi yorumda benden, o fujitsunun urettigi ipad nedir ya? kalitesizinde kalitesizi Cin mali telefonlardan bile kotu duruyor.

Yalnız yıl 2002
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timescape 6 yıl
İ Melih Gökçek ne diyor bu duruma ...
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Bf5 6 yıl timescape
timescape
İ Melih Gökçek ne diyor bu duruma ...

Hayırlı olsun uzun zamandır gördüğüm en büyük hortlardan birine imzanı attın
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LesEnfantsTerribles 9 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

işte Fujitsu'nun 2002 yılında ürettiği iPad, 3.5 inç dokunmatik ekranı olan cihazın fiyatı da 2000$ civarındaymış
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sertacaygun 9 yıl
Ne para gitmiştir bi' isim hakkı için kim bilir...
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behchat 9 yıl
ilk harfi i olan bütün kelimelerin isim hakkını almak lazım ne olur ne olmaz:)
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buckethead® 9 yıl



sertacaygun

Ne para gitmiştir bi' isim hakkı için kim bilir...

Dünyanın parasını kaldıracaktır zaten, koymaz bunlar apple'a.
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TELESCOPE 9 yıl

sertacaygun

Ne para gitmiştir bi' isim hakkı için kim bilir...



acısını bizden çıkaracağı kesin
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