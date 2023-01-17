Apple'ın planları belli oldu: iPhone'ların yarısı Hindistan'da üretilecek

iPhone'ların yarısı Hindistan'da üretilecek
Günümüzde Hindistan, küresel iPhone üretiminin yalnızca yüzde 5’inden sorumlu. Ancak Eylül ayında paylaşılan raporlar, 2025 yılına kadar bu seviyenin yüzde 25'e ulaşacağını söylüyordu. Bugün China Morning Post ise, 2027 yılına kadar üretilen her iPhone modelinden birinin Hindistan'dan geleceğini bildirdi. Bu durum bizlere yüzde 50'lik bir seviyeye çıkılacağını gösteriyor.
Buna ek olarak haber kaynağı, Apple’ın Çin tedarikçilerinden verilen iPhone bileşen siparişlerini azalttığını ve bunun da kazanç tahminleri ve stok fiyatlarını olumsuz yönde etkilediğini söylüyor. Görünüşe göre Cuppertino devi, üretimi genişletme planlarına hız vermeye başladı. Zira paylaşılan son veriler, Nisan'dan Aralık ayına kadar Hindistan'da 2,5 milyar dolardan fazla iPhone ihraç edildiğini ortaya çıkardı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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