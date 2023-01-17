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    Apple'ın planları belli oldu: iPhone'ların yarısı Hindistan'da üretilecek

    Apple, Çin dışındaki üretim kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarına hız vermeye başladı. 2027 yılına kadar üretilen her iPhone'dan biri Hindistan'dan gelebilir.
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    Apple harekete geçti: iPhone'ların yarısı Hindistan'da üretilecek Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en büyük iPhone fabrikası olarak adlandırılan Foxconn Zhengzhou tesisinde yaşanan sorunlar, Apple'ın Çin dışı üretim planlarına hız kazandırmış durumda. Hatırlamak gerekirse Çin'in uyguladığı sıkı karantina politikaları, iPhone 14 modellerinde büyük aksaklıklara neden oldu. Şimdi Apple, Hindistan ve Vietnam’ın üretimdeki ağırlığını artırmayı planlıyor.

    iPhone'ların yarısı Hindistan'da üretilecek

    Günümüzde Hindistan, küresel iPhone üretiminin yalnızca yüzde 5’inden sorumlu. Ancak Eylül ayında paylaşılan raporlar, 2025 yılına kadar bu seviyenin yüzde 25'e ulaşacağını söylüyordu. Bugün China Morning Post ise, 2027 yılına kadar üretilen her iPhone modelinden birinin Hindistan'dan geleceğini bildirdi. Bu durum bizlere yüzde 50'lik bir seviyeye çıkılacağını gösteriyor. 

    Buna ek olarak haber kaynağı, Apple’ın Çin tedarikçilerinden verilen iPhone bileşen siparişlerini azalttığını ve bunun da kazanç tahminleri ve stok fiyatlarını olumsuz yönde etkilediğini söylüyor. Görünüşe göre Cuppertino devi, üretimi genişletme planlarına hız vermeye başladı. Zira paylaşılan son veriler, Nisan'dan Aralık ayına kadar Hindistan'da 2,5 milyar dolardan fazla iPhone ihraç edildiğini ortaya çıkardı.

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