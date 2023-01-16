Apple’ın kilit tedarikçileri üretim hatlarını Çin’den uzaklaştırmaya çalışıyor

Tam Boyutta Gör Apple’ın ortakları Foxconn Technology Group ve Pegatron, jeopolitik ve ekonomik riskleri azaltmak için 2023’te üretimlerini Güneydoğu Asya’ya doğru genişletmeye çalışıyor. Bunun nedeni olarak ise Çin ile Tayvan arasında artan gerilim gösteriliyor.

Hem Foxconn hem de Pegatron, merkezi Tayvan olan elektronik imalat firması konumunda. İki firma hem Çin’de hem de Tayvan’da olmak üzere Apple ve diğer ortaklarına üretim yapıyor.

Apple'ın üretici ortakları Çin'den uzaklaşıyor

Bu bağlamda Foxconn başkanı Liu Yang, bir şirket etkinliğinde Güneydoğu Asya’ya doğru genişleme planlarının ilk meyvelerini 2023 almaya başlayacaklarını aktardı. Ancak hangi ülkelere odaklanacaklarına dair spesifik bir açıklama yok.

Foxconn'un daha küçük rakibi olan Pegatron, kısmen Güneydoğu Asya'daki üretim kapasitesini ve Meksika'daki otomobil parçası üretimini artırmak için bu yıl 300 ila 350 milyon dolar sermaye harcaması yapmayı planlıyor. Pegatron aynı zamanda Tesla’nın da tedarikçisi konumunda. Bununla birlikte her iki firma da şu anda Çin ve Hindistan'da iPhone üretiyor. Öte yandan Apple, Vietnam’ı da alternatif bir üretim üssü olarak kullanıyor. Pegatron'un Vietnam ve Endonezya'da fabrikaları mevcut ancak şimdilik bu tesislerde Apple için üretim yapılmıyor.

Tam Boyutta Gör Eski ABD başkanı Trump ile başlayan Çin ticaret savaşı günümüzde de devam ediyor. ABD, Çin’e yönelik yüksek teknoloji kısıtlamaları uygularken ithalatlarda da yüksek tarifler uyguluyor. Öte yandan Çin, koronavirüs kaynaklı karantinalarına devam ediyor. Bu karantinalar Çin’deki fabrikaların zaman zaman üretimlerini durdurması ile sonuçlanıyor. Tüm bunların ışığında tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi zorunlu gibi görünüyor.

Bu bağlamda Foxconn ve Pegatron'un 2023'te Güneydoğu Asya’ya doğru genişleme hedeflerinin hızlandığını göreceğiz. Elbette üretimlerini Çin’den ve bölgesel risklerden uzaklaştırmak isteyen tek firmalar bunlar değil. 2023 yılında Çin ve Tayvan’dan kaçışın hızlandığını görebiliriz.

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Apple’ın kilit tedarikçileri üretimlerini Çin’den uzaklaştırıyor