Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple’ın kilit tedarikçileri üretim hatlarını Çin’den uzaklaştırmaya çalışıyor

    Apple’ın kilit tedarikçileri arasında olan Foxconn ve Pegatron, bir süredir üretim hatlarını farklı ülkelere kaydırmaya çalışıyor. Çin’in riskli yapısı ise bu süreci hızlandırıyor.
    1
    Apple’ın kilit tedarikçileri üretimlerini Çin’den uzaklaştırıyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ortakları Foxconn Technology Group ve Pegatron, jeopolitik ve ekonomik riskleri azaltmak için 2023’te üretimlerini Güneydoğu Asya’ya doğru genişletmeye çalışıyor. Bunun nedeni olarak ise Çin ile Tayvan arasında artan gerilim gösteriliyor.

    Hem Foxconn hem de Pegatron, merkezi Tayvan olan elektronik imalat firması konumunda. İki firma hem Çin’de hem de Tayvan’da olmak üzere Apple ve diğer ortaklarına üretim yapıyor.

    Apple'ın üretici ortakları Çin'den uzaklaşıyor

    Bu bağlamda Foxconn başkanı Liu Yang, bir şirket etkinliğinde Güneydoğu Asya’ya doğru genişleme planlarının ilk meyvelerini 2023 almaya başlayacaklarını aktardı. Ancak hangi ülkelere odaklanacaklarına dair spesifik bir açıklama yok.

    Foxconn'un daha küçük rakibi olan Pegatron, kısmen Güneydoğu Asya'daki üretim kapasitesini ve Meksika'daki otomobil parçası üretimini artırmak için bu yıl 300 ila 350 milyon dolar sermaye harcaması yapmayı planlıyor. Pegatron aynı zamanda Tesla’nın da tedarikçisi konumunda. Bununla birlikte her iki firma da şu anda Çin ve Hindistan'da iPhone üretiyor. Öte yandan Apple, Vietnam’ı da alternatif bir üretim üssü olarak kullanıyor. Pegatron'un Vietnam ve Endonezya'da fabrikaları mevcut ancak şimdilik bu tesislerde Apple için üretim yapılmıyor.

    Apple’ın kilit tedarikçileri üretimlerini Çin’den uzaklaştırıyor Tam Boyutta Gör
    Eski ABD başkanı Trump ile başlayan Çin ticaret savaşı günümüzde de devam ediyor. ABD, Çin’e yönelik yüksek teknoloji kısıtlamaları uygularken ithalatlarda da yüksek tarifler uyguluyor. Öte yandan Çin, koronavirüs kaynaklı karantinalarına devam ediyor. Bu karantinalar Çin’deki fabrikaların zaman zaman üretimlerini durdurması ile sonuçlanıyor. Tüm bunların ışığında tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi zorunlu gibi görünüyor.

    Bu bağlamda Foxconn ve Pegatron'un 2023'te Güneydoğu Asya’ya doğru genişleme hedeflerinin hızlandığını göreceğiz. Elbette üretimlerini Çin’den ve bölgesel risklerden uzaklaştırmak isteyen tek firmalar bunlar değil. 2023 yılında Çin ve Tayvan’dan kaçışın hızlandığını görebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    OPPO A74
    OPPO A74
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    HP14 Diz&#252;st&#252; Bilgisayar
    HP14 Dizüstü Bilgisayar
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    ATABERK DOGAN-LEGEND
    ATABERK DOGAN-LEGEND
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız