Apple’ın kilit tedarikçileri üretim hatlarını Çin’den uzaklaştırmaya çalışıyor

Hem Foxconn hem de Pegatron, merkezi Tayvan olan elektronik imalat firması konumunda. İki firma hem Çin’de hem de Tayvan’da olmak üzere Apple ve diğer ortaklarına üretim yapıyor.
Apple'ın üretici ortakları Çin'den uzaklaşıyor
Bu bağlamda Foxconn başkanı Liu Yang, bir şirket etkinliğinde Güneydoğu Asya’ya doğru genişleme planlarının ilk meyvelerini 2023 almaya başlayacaklarını aktardı. Ancak hangi ülkelere odaklanacaklarına dair spesifik bir açıklama yok.
Foxconn'un daha küçük rakibi olan Pegatron, kısmen Güneydoğu Asya'daki üretim kapasitesini ve Meksika'daki otomobil parçası üretimini artırmak için bu yıl 300 ila 350 milyon dolar sermaye harcaması yapmayı planlıyor. Pegatron aynı zamanda Tesla’nın da tedarikçisi konumunda. Bununla birlikte her iki firma da şu anda Çin ve Hindistan'da iPhone üretiyor. Öte yandan Apple, Vietnam’ı da alternatif bir üretim üssü olarak kullanıyor. Pegatron'un Vietnam ve Endonezya'da fabrikaları mevcut ancak şimdilik bu tesislerde Apple için üretim yapılmıyor.
Bu bağlamda Foxconn ve Pegatron'un 2023'te Güneydoğu Asya’ya doğru genişleme hedeflerinin hızlandığını göreceğiz. Elbette üretimlerini Çin’den ve bölgesel risklerden uzaklaştırmak isteyen tek firmalar bunlar değil. 2023 yılında Çin ve Tayvan’dan kaçışın hızlandığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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