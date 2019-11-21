Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple, harita servisi için milyarlarca dolar harcadı

    Sadece Apple ekosistemi için geliştirilen harita hizmeti firmaya milyarlarca dolara mal oldu. Rekabetten kopmamak için Apple sürekli yatırım yapmaya devam ediyor.
    1 gün
    3,1b
    2
    11
    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple, harita servisi için milyarlarca dolar harcadı

    İlk yıllarında Google eksenli olarak harita hizmetlerine yer veren Apple'ın çalışmaları takdire şayan. Zaman zaman skandal seviyesinde hatalar yaşansa ve Tim Cook'un özrüne kadar gitse de Apple yoğun çaba sarf ederek Google ile rekabet edecek hale geldi. Bunun bedeli ise büyük oldu.

    Maliyet çok büyük

    Google Maps, Yandex Maps gibi hizmetler her platforma hitap edecek tarzda geliştiriliyor ve bu sayede erişim kitlesi büyük. Haliyle reklam başta olmak üzere önemli gelirler elde edebiliyorlar.

    Apple ise sadece kendi ekosistemine hitap eden bir harita hizmetine sahip. Diğer platformlara çıkmayı düşünmeyen firmayı rakiplerinden ayıran en önemli fark bu. Kısıtlı alana hitap etmesine rağmen Apple en az rakipleri kadar büyük masraf yapmış durumda.

    Ayrıca Bkz. "Seul, çatı üzeri güneş enerji sistemleriyle ile 1 GW elektrik üretmeyi planlıyor"

    Kongrenin tekel oluşturma iddialarını araştırdığı dosyada diğer büyük devlerle ifade veren Apple'a harita hizmetleri de soruldu. Firma bugüne kadar harita geliştirmeleri için milyarlarca dolar harcadığını belirtti.

    Firma net rakamlar vermese de çift haneli seviyelere ulaştığı tahmin ediliyor. Sadece yazılım tarafında değil gerekli kayıt araçları, cihazlar, arabalar, çalışanlar, uydu kiraları gibi ucu bucağı olmayan bir maliyet listesi mevcut.

    Diğer taraftan rekabeti karşılayabilmek de şart. Son dönemde Kuş Bakışı deneyim ve StreetView tarzında Çevrene Bak özellikleri hizmete eklendi. Daha doğru konumlama için Apple büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu bakımdan sürekli maliyet çıkaran bir hizmet denebilir.



    https://appleinsider.com/articles/19/11/19/apple-spent-billions-on-revamped-maps-service Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Fenomenon 1 gün en beğenilen
    Burada apple'ın neden harita servisine bu kadar önem verdiğini anlamaya çalışmak lazım. Çünkü apple 1 verip 10 alamayacağı hiçbir servise önem vermez.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MustafaC53 1 gün
    Yazık olmuş paralarına. Google veya Yandex in tırnağı değiller harita konusunda.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    deoks 1 gün
    Türkiye’de Google ile yarışamaz. Anadolu şehirlerinin en ayrıntılı haritaları googleda
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    erturkcan2 4 sa.
    Keşke şuraya milyarlarca dolar harcamak yerine millete hızlı şarj aleti verseymiş. İoscular hızlı şarj aleti görünce bu ne diye boşluğa düşüyorlar cahil kaldılar.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    suslu76 1 gün
    Harita isine gecgirdigi icin Google ve Yandex Haritalar ile kiyaslaninca oncelik bakimindan sonra gelen mevkilerde hizmet kalitesi bakimindan onlarin gerisinde kalmasi normal. Yalniz gelismis ulkelerde veya buyuk sehirlerde cok buyuk farklar yok. Ben sahsen sesli asistan ve tasarim bakimindan daha iyi oldugunu dusunuyorum. Yalniz acik adres olmadan her yeri bulamayabiliyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Xloud 1 gün
    Mesut bey bu konuda video çeker mi acaba :)
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 1 gün
    Diğer şehirleri bilemeyeceğim lakin İstanbul'da kullanıyorum neredeyse hiçbir problemi yok. İstanbul için toplu taşıma bilgisi de eklenirse güzel olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 gün
    yanlış yerlere yatırım yapıyor Tim ilk iş görevinden istifa etmeli.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    clb12 1 gün DH Misafiri
    Emrin olur hemen iletiyorum kendisine.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    deoks 1 gün
    Türkiye’de Google ile yarışamaz. Anadolu şehirlerinin en ayrıntılı haritaları googleda
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    ozakin70 1 gün
    Apple’a koymaz bi bu kadar daha yatırım yapar ama diğerlerinin kazanamadığını kazanır geçer kenara oturur hisselerini izler...
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Fenomenon 1 gün en beğenilen
    Burada apple'ın neden harita servisine bu kadar önem verdiğini anlamaya çalışmak lazım. Çünkü apple 1 verip 10 alamayacağı hiçbir servise önem vermez.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gun 1 gün
    Bazı zamanlarda navigasyon konusunda Türkiye’de en azından benim gözlemim diğerlerine göre çokta fark etmiyor.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MustafaC53 1 gün
    Yazık olmuş paralarına. Google veya Yandex in tırnağı değiller harita konusunda.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Moueson +380 bkadem +326 12 Angry Men +314 WuLKaS +210 commandx +209 Leipold +198 Yürüyen Hoparlör +146 McLaren64 +134 1ses1 +118 Virinom +108
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    2 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    3102 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    uygulama haber, apple maps ve
    3 etiket daha iOS / OS X / tvOS / watchOS Apple Ekrem71
    Facebook Sayfası260,7b
    Twitter Profili77,3b
    YouTube Kanalı257b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Black Friday İndirimleri İçin İp Uçları 1 gün Netflix, The Witcher dizisinin yeni afişini paylaştı 1 gün Maybach lüksü artık SUV sınıfında: Mercedes-Maybach GLS 600 tanıtıldı 1 gün Telegram'ın kurucusu Pavel Durov: WhatsApp'ı telefonunuzdan silin! 1 gün PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü 1 gün 2si1 | Disney+'a ilk günde 10 milyon abone 1 gün Xiaomi'nin 4.000 mAh pili 17 dakikada dolduran hızlı şarj teknolojisi 2020'de geliyor 1 gün Samsung Galaxy S11 kullanıcıları 60 ve 120 Hz arasında seçim yapabilecek 1 gün Corsair'den Mac çıkarması | iCue Mac OS sürümü yayınlandı 1 gün Volkswagen'den Türkiye açıklaması: “bir harp meydanının yanına temel atmayacağız” 1 gün FCC onayı alan Samsung Galaxy S10 Lite için geri sayım başladı 1 gün EBV ile ilgili yeni mekanizma keşfedildi 1 gün Dijital Hizmet Vergisi Meclis’ten geçti 1 gün Xiaomi en ucuz akıllı bilekliğini tanıttı: Mi Smart Band 3i 1 gün Citroen, Dünya Ralli Şampiyonası'ndan ayrıldığını duyurdu 1 gün Fareler üzerinde yapılan deneylere göre Elektronik sigara ile kanser bağlantılı 1 gün Tesla'nın rakibinden 1,100 beygirlik elektrikli otomobil konsepti: Karma SC2 1 gün Sony AI birimi yapay zekâ teknolojilerine odaklanacak 1 gün Bu robot farklı | Çiğ köfte de yapıyor 1 gün SpaceX'in Starship Mk1 prototipi basınç testi sırasında patladı! 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Apple, harita servisi için milyarlarca dolar harcadı Sonraki 4 arka kameralı Realme 5s tanıtıldı 1 gün Corsair yeni RGB şeritlerini duyurdu 1 gün Monero resmi web sitesi hacklendi 2 gün Apple'dan iPhone 11 modelleri için denklanşör butonuna sahip şarjlı kılıf 2 gün Apple, Windows için yeni multimedya uygulamaları oluşturacak programcı arıyor 2 gün Intel’in stok sıkıntısı nedeniyle piyasada daha fazla AMD tabanlı notebook yer alacak 2 gün Nvidia mobil GPU’larını Super’le güncellemeye hazırlanıyor 2 gün Titan'ın, ilk küresel jeolojik haritası tamamlandı 2 gün Toyota RAV4 Plug-in Hybrid tanıtıldı: En güçlü, en hızlı ve en verimli RAV4 2 gün 2020 Mini John Cooper Works GP tanıtıldı: En hızlı ve en güçlü Mini 2 gün Beklenen oldu: Joker'in devam filmi geliyor (Güncelleme) 2 gün Huawei Mate X ekran değişimi bir iPhone 11 Pro'ya bedel 2 gün Seat, elektrikli motosiklet konsepti e-Scooter'ı tanıttı 2 gün Qualcomm'un yeni 5G modemi Huawei Balong 5000'in yarısı kadar 2 gün Philips, 43 inçlik ultra geniş monitörünü duyurdu 2 gün Black Friday İndirimleri ile Bilgisayar Toplama Rehberi 2 gün Binance artık TL kabul ediyor 2 gün Samsung ikinci katlanabilir telefonunu tanıttı: Galaxy W20 5G 2 gün Turknet'ten müşterilerin kredi kartı bilgilerinin sızdırılmasına ilişkin açıklama 2 gün Netflix, yeni 'Vikings' dizisini duyurdu: Valhalla Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PlayStation 5 için gündeme gelen "kartuş" bilmecesi çözüldü
    DonanımHaber
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    RED DEAD REDEMPTION 2 [PC ANA KONU][5 KASIMDA GELİYOR]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim