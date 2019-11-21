Apple, harita servisi için milyarlarca dolar harcadı

İlk yıllarında Google eksenli olarak harita hizmetlerine yer veren Apple'ın çalışmaları takdire şayan. Zaman zaman skandal seviyesinde hatalar yaşansa ve Tim Cook'un özrüne kadar gitse de Apple yoğun çaba sarf ederek Google ile rekabet edecek hale geldi. Bunun bedeli ise büyük oldu.

Maliyet çok büyük

Google Maps, Yandex Maps gibi hizmetler her platforma hitap edecek tarzda geliştiriliyor ve bu sayede erişim kitlesi büyük. Haliyle reklam başta olmak üzere önemli gelirler elde edebiliyorlar.

Apple ise sadece kendi ekosistemine hitap eden bir harita hizmetine sahip. Diğer platformlara çıkmayı düşünmeyen firmayı rakiplerinden ayıran en önemli fark bu. Kısıtlı alana hitap etmesine rağmen Apple en az rakipleri kadar büyük masraf yapmış durumda.

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Kongrenin tekel oluşturma iddialarını araştırdığı dosyada diğer büyük devlerle ifade veren Apple'a harita hizmetleri de soruldu. Firma bugüne kadar harita geliştirmeleri için milyarlarca dolar harcadığını belirtti.

Firma net rakamlar vermese de çift haneli seviyelere ulaştığı tahmin ediliyor. Sadece yazılım tarafında değil gerekli kayıt araçları, cihazlar, arabalar, çalışanlar, uydu kiraları gibi ucu bucağı olmayan bir maliyet listesi mevcut.

Diğer taraftan rekabeti karşılayabilmek de şart. Son dönemde Kuş Bakışı deneyim ve StreetView tarzında Çevrene Bak özellikleri hizmete eklendi. Daha doğru konumlama için Apple büyük yatırımlar yapmaya devam ediyor. Bu bakımdan sürekli maliyet çıkaran bir hizmet denebilir.

https://appleinsider.com/articles/19/11/19/apple-spent-billions-on-revamped-maps-service