Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple ile sorunlarını çözen Qualcomm'un piyasa değeri 100 milyar dolara ulaştı

    Apple ile olan davalarını çözüme ulaştıran Qualcomm, iPhone üreticisiyle lisans ve tedarik anlaşmaları imzalayarak, piyasa değerini 100 milyar dolar seviyesine yükseltmeyi başardı.
    2 hf.
    2,2b
    1
    4
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Apple ile sorunlarını çözen Qualcomm'un piyasa değeri 100 milyar dolara ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    ABD'nin önde gelen teknoloji üreticilerinden Qualcomm, 2019 yılını çok iyi bir şekilde tamamladı. Apple ile olan sorunlarını çözen şirket, bu gelişmeyle birlikte piyasa değerini de katlamış durumda.

    Ayrıca Bkz. "WhatsApp, yılbaşı arifesinde gönderilen 100 milyar mesajla rekor kırdı"

    Apple ile anlaşma hisseleri tavan yaptırdı

    Qualcomm, Apple ile olan anlaşmazlığı çözdüğünü ve Cupertino merkezli iPhone üreticisnden 4.7 milyar dolar ücret aldığını doğruladı. Lisans ücretlerine ek olarak şirket, Apple ile çok yıllı bir lisans ve çip tedarik anlaşmasına da vardı. Bu gelişmelerle birlikte hisse senedi fiyatları büyük oranda artış gösteren Qualcomm'un piyasa değeri ise 100 milyar doları aştı.

    Apple ile sorunlarını çözen Qualcomm'un piyasa değeri 100 milyar dolara ulaştı
    Tam Boyutta Gör

    2019'un son işlem gününde ABD borsasının kapanışıyla birlikte Qualcomm'un hisse senedi fiyatı 88.23 dolar seviyesindeydi. 2018'in son işlem gününde ise şirketin hisse senedi fiyatı 56.91 dolardan işlem görüyordu. Bu rakamlar da şirket hisse fiyatlarında bir yıl içinde yüzde 55 artış yaşandığını gösteriyor. Şirketin güncel piyasa değerinin ise tam olarak 100.475 milyar dolar olduğu açıklandı.



    https://www.gizchina.com/2020/01/02/qualcomm-stock-price-rises-55-in-2019-hit-90-in-november/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 5 sa.
    ..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Erasmus78 2 hf.
    İyi de geçen sene zaten Broadcom 130 milyar dolar teklif etmişti bunlara?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    erkange 2 hf. Erasmus78
    teklif edilmişti ancak bildiğim kadarı ile Amerika Başkanlık kararı ile satışa izin verilmedi.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dr20mouse 2 hf.
    Adamlar hakediyor modemleri çok iyi.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. NAND bellek fiyatlarında beklenmedik artış ihtimali 2 hf. Galaxy S10 Lite ve Galaxy Note 10 Lite fiyatı belli oldu 2 hf. Xiaomi telefonlar Google Arama ve Mesajlaşma uygulamaları ile gelecek 2 hf. Apple, AirPods kutularına ücretsiz emoji baskısı sunuyor 2 hf. Nanoleaf’in yeni ışıklandırma sistemi kullanıcı davranışlarına uyum sağlayacak 2 hf. Daha uygun fiyatlı Galaxy Book Flex Alpha tanıtıldı 2 hf. ABD Gıda ve İlaç Dairesi, meyve ve nane aromalı kartuş kullanan e-sigaraları yasakladı 2 hf. Google, meme kanserini tespit etmede radyologlardan daha başarılı yapay zeka geliştirdi 2 hf. Cep telefonlarında banka kredisine yeni düzenleme 2 hf. Oppo'dan F serisi yeni bir akıllı telefon geliyor 2 hf. Karşınızda Samsung Galaxy Note 10 Lite 2 hf. Logitech G635 Oyuncu Kulaklığı İnceleme 2 hf. Galaxy S10 Lite tanıtıldı: İşte özellikleri 2 hf. Nvidia Ampere yarı yarıya düşük enerjide yüzde 50 daha fazla performans sunacak 2 hf. Huawei P40 serisi üç model içerecek: P40, P40 Pro ve P40 Plus 2 hf. Xiaomi'den 5G ve IoT alanlarına 7 milyar dolarlık yatırım 2 hf. OSD'den öneri: "Hurda araçta ÖTV indirimi kalıcı olsun" 2 hf. Samsung Galaxy Buds+ yeni renk seçeneği ile ortaya çıktı 2 hf. OnePlus'ın "görünmez kamera" tasarımıyla ilgili ilk video yayınlandı 2 hf. Samsung düz veya kavisli olarak kullanılabilen televizyonunu CES 2020'de tanıtabilir 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Apple ile sorunlarını çözen Qualcomm'un piyasa değeri 100 milyar dolara ulaştı Sonraki 6nm Kirin 820 yonga seti geliyor 2 hf. PlayStation 5, eski oyunları kaliteli grafiklerle oynatacak 2 hf. Samsung tarafından desteklenen yeni nesil "sanal dokunuş" teknolojisi Vtouch tanıtıldı 2 hf. FCA'nın CES 2020'de sergileyeceği sıra dışı konsept çalışmaları 2 hf. WhatsApp, yılbaşı arifesinde gönderilen 100 milyar mesajla rekor kırdı 2 hf. Amazon’da yeni yıl indirimleri başladı 2 hf. CES 2020 fuarında Apple da sahne alacak 2 hf. Şimdi de iPhone 9 Plus sesleri 2 hf. Dikkat çeken boyutlarıyla yeni Dell XPS 13 tanıtıldı 2 hf. Türk Silahlı Kuvvetleri’ne NEFER dopingi! 2 hf. Samsung, 9 yeni Galaxy A serisi akıllı telefon markasını tescil ettirdi 2 hf. Xiaomi'nin yeni akıllı saati Mi Watch Color'ın fiyatı açıklandı 2 hf. Call of Duty: Mobile Battle Royale'e Sniper Challenge geliyor 2 hf. Fütüristik akıllı telefon Xiaomi Mi Mix Alpha süresiz olarak ertelendi 2 hf. Xiaomi, Oppo ve Vivo'nun ortak dosya aktarım hizmeti tüm kullanıcılara açılıyor 2 hf. 2si1 | Bitti mi? 2 hf. TSMC, iPhone 12 modelleri için 5nm A14 yonga seti üretecek 2 hf. MacBook modelleri artık mekansal ses sunacak 2 hf. Soğuk kış günleri için geliştirilen ısıtmalı eldiven: “Candle” 2 hf. Apple, Imagination'a geri dönüyor Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Blair Witch'i 5-6 Saat Aralığında Bitirebilirseniz
    Bölüm Sonu Canavarı
    Sniper: Ghost Warrior Contracts'tan Oynanış Videosu Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    BMW 3 SERİSİ AUDİ A3 SEDAN MERCEDES C SERİSİ?
    DH Forum
    Burun estetik fiyatları ve doktor önerisi
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim