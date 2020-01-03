Apple ile sorunlarını çözen Qualcomm'un piyasa değeri 100 milyar dolara ulaştı

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ABD'nin önde gelen teknoloji üreticilerinden Qualcomm, 2019 yılını çok iyi bir şekilde tamamladı. Apple ile olan sorunlarını çözen şirket, bu gelişmeyle birlikte piyasa değerini de katlamış durumda.

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Apple ile anlaşma hisseleri tavan yaptırdı

Qualcomm, Apple ile olan anlaşmazlığı çözdüğünü ve Cupertino merkezli iPhone üreticisnden 4.7 milyar dolar ücret aldığını doğruladı. Lisans ücretlerine ek olarak şirket, Apple ile çok yıllı bir lisans ve çip tedarik anlaşmasına da vardı. Bu gelişmelerle birlikte hisse senedi fiyatları büyük oranda artış gösteren Qualcomm'un piyasa değeri ise 100 milyar doları aştı.

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2019'un son işlem gününde ABD borsasının kapanışıyla birlikte Qualcomm'un hisse senedi fiyatı 88.23 dolar seviyesindeydi. 2018'in son işlem gününde ise şirketin hisse senedi fiyatı 56.91 dolardan işlem görüyordu. Bu rakamlar da şirket hisse fiyatlarında bir yıl içinde yüzde 55 artış yaşandığını gösteriyor. Şirketin güncel piyasa değerinin ise tam olarak 100.475 milyar dolar olduğu açıklandı.

https://www.gizchina.com/2020/01/02/qualcomm-stock-price-rises-55-in-2019-hit-90-in-november/

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