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    WhatsApp, yılbaşı arifesinde gönderilen 100 milyar mesajla rekor kırdı

    Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu olan WhatsApp, şirket tarihinde yeni bir rekora imza attı. Yapılan açıklamaya göre 31 Aralık günü WhatsApp'tan 100 milyarın üzerinde mesaj gönderildi.
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    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    WhatsApp, yılbaşı arifesinde gönderilen 100 milyar mesajla rekor kırdı
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    WhatsApp dünyanın en popüler iletişim platformu ve bu liderliğini de gün geçtikçe pekiştiriyor. Piyasaya sürülmesinin üzerinden 10 yıl geçen WhatsApp, yılbaşı arifesinde şirket tarihinde yeni bir rekora imza attı.

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    WhatsApp tarihinde rekor

    WhatsApp, kullanıcıların yılbaşı arifesinde, yani 31 Aralık günü 100 milyardan fazla mesaj alışverişi yaptığını açıkladı. Bu rakamın en dikkat çekici noktalarından biri ise 20 milyardan fazla mesajın Hintli kullanıcılar tarafından gönderilmesi. Ayrıca 100 milyar mesajın 12 milyarının ise görsel olarak gönderildiği belirtildi.

    WhatsApp, yılbaşı arifesinde gönderilen 100 milyar mesajla rekor kırdı
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    Şirket tarafından açıklanan bu rakamlar, WhatsApp'ın kurulduğu günden bu yana, 24 saat içerisinde ulaşılan en yüksek mesaj hacmi olarak kayıtlara geçti. Uçtan uca şifreleme özelliyle kullanıcıların güvenli bir ortamda mesajlaşmalarını sağlayan platformun en büyük rakiplerinden biri de Rusya merkezli Telegram olarak gösteriliyor.

    WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

    WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. Sosyal Ağ Ücretsiz 137.5 MB



    https://www.exchange4media.com/digital-news/100-billion-private-messages-were-sent-on-new-years-eve-worldwide-whatsapp-101821.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    tiestoly 2 hf.
    Reklam iğrenç olacaktır
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    sametsale 2 hf.
    Buna katkım 0
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    kenbalx 2 hf.
    Böyle ücretsiz uygulamalardan nasıl para kazanıyorlar acaba :) Yazışmalarımız hangi flitrelerden geçip tasniflenip saklanıyor...
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    Cosmos2999 2 hf. kenbalx
    böyle uygulamalar insanlari kendine alistirana kadar ve vazgecilmez olana kadar yatirimcilardan yatirim alir ve zarar eder. Youtube uzun yillar zarar etti. Vazgecilmez oldugu zaman kazanc getirecek yöntemler bulurlar. simdi youtube zorunlu reklam izlettiriyor.. millet de baya izliyor mecbur yada abonelik aliyor. yeni bir uygulama aynisini yapsa ikinci gün dükkan kapatir.
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    interwap 2 hf.
    Mobil cihazdaki uygulama sanki sunucu ile biraz gecikmeli iletişim kuruyor. Belki bir sebebi bu.
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    WB 2 hf.
    Bosa vakit harcamamak icin whatsapp vs mesaj programlarindan uzak durmak lazim
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    labtek38 2 hf.
    Hindu Noel kutlamaz diyorum ve Hindu kardeşlerimize silkinip kendilerine gelmelerini. Hırıstiyanlaştırılmalarına izin vermemelerini tavsiye ediyorum.
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    V4LKyR 2 hf.
    Telegram çok daha iyi bu WhatsApp çöpünden.

    Ama kullanan çok yok maalesef. İnsanları yönlendirmek lazım.
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    smart1978 2 hf.
    Telegram dan haber verin :) ...
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    Virinom 2 hf. smart1978
    En fazla 1-2 milyardır.
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    1205 kez okundu.
    8 yorum yazıldı.

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    WhatsApp, rekor ve
    6 etiket daha yeni yıl mesaj sayısı 100 milyar mesaj Mobil Uygulamalar Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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