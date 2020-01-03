WhatsApp, yılbaşı arifesinde gönderilen 100 milyar mesajla rekor kırdı

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WhatsApp dünyanın en popüler iletişim platformu ve bu liderliğini de gün geçtikçe pekiştiriyor. Piyasaya sürülmesinin üzerinden 10 yıl geçen WhatsApp, yılbaşı arifesinde şirket tarihinde yeni bir rekora imza attı.

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WhatsApp tarihinde rekor

WhatsApp, kullanıcıların yılbaşı arifesinde, yani 31 Aralık günü 100 milyardan fazla mesaj alışverişi yaptığını açıkladı. Bu rakamın en dikkat çekici noktalarından biri ise 20 milyardan fazla mesajın Hintli kullanıcılar tarafından gönderilmesi. Ayrıca 100 milyar mesajın 12 milyarının ise görsel olarak gönderildiği belirtildi.

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Şirket tarafından açıklanan bu rakamlar, WhatsApp'ın kurulduğu günden bu yana, 24 saat içerisinde ulaşılan en yüksek mesaj hacmi olarak kayıtlara geçti. Uçtan uca şifreleme özelliyle kullanıcıların güvenli bir ortamda mesajlaşmalarını sağlayan platformun en büyük rakiplerinden biri de Rusya merkezli Telegram olarak gösteriliyor.

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. Haberleşme Ücretsiz Cihaza göre değişir

WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. Sosyal Ağ Ücretsiz 137.5 MB

https://www.exchange4media.com/digital-news/100-billion-private-messages-were-sent-on-new-years-eve-worldwide-whatsapp-101821.html

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