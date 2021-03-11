İşte yeni Dacia Logan yerine Türkiye'ye gelecek model: 2021 Renault Taliant

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2021 yılı itibariyle Symbol'ün bittiğini ve yeni Dacia Logan'ın ülkemizde Renault tarafından farklı bir model ismiyle satılacağını siz değerli okurlarımıza duyurmuştuk. Renault Türkiye beklenen açıklamayı yaptı ve yeni Renault Taliant'ı duyurdu.

Markadan yapılan açıklamaya göre her tasarımında ve teknolojisinde hayata dokunan yenilikçi anlayışı temsil eden Renault, Taliant ile B Sedan segmentine yeni bir soluk getiriyor. Renault'nun tasarım ve marka DNA'sına tamamen sadık kalan Renault Taliant, yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla ekipman, modernite ve çok yönlülük sunuyor.

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"Taliant" ismi Renault'nun güçlü ve tutarlı uluslararası ürün konumlandırma stratejisini yansıtıyor. Farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlaması hedeflenen Taliant, yetenek ve başarıya da atıfta bulunuyor.

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İç ve dış tasarım unsurlarıyla modern ve şık bir kimliğe sahip olan Renault Taliant’ın ön farları, Renault’nun C formundaki LED ışık imzasını ortaya koyuyor. Dış tasarımında dinamik hatlara sahip olan Renault’nun yeni B Sedan modeli, tamamen yeni ve ergonomik gösterge panelinin yanı sıra genel ambiyansı modern ve kaliteli hale getiren malzemeler içeriyor.

Renault Taliant, grubun diğer modellerinde kendisini kanıtlamış modüler CMF-B platformunda yükseliyor. Bu sayede kullanıcılarına artırılmış kalite, güvenlik ve konfor vadediyor. Verimli motor ve aerodinamik yapısı ile yüksek sürüş keyfini, daha düşük yakıt tüketimiyle birleştiren Renault Taliant, bu sayede dikkat çeken bir fiyat-performans oranı sunuyor.

Renault Taliant’ın 2021’in ortasında Türkiye pazarına sunulması hedefleniyor. Renault Taliant'ın fiyatı henüz belli değil.

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