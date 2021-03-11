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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşte yeni Dacia Logan yerine Türkiye'ye gelecek model: 2021 Renault Taliant

    Bu yılın ortasından itibaren satışa sunulması hedeflenen 2021 Renault Taliant, markanın Türkiye'deki yeni B Sedan temsilcisi olacak. İşte 2021 Renault Taliant'ın tasarımı:
    11 Mart 2021, 13:33 (3 sa.)
    9,9b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    9

    İşte yeni Dacia Logan yerine Türkiye'ye gelecek model: 2021 Renault Taliant
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    2021 yılı itibariyle Symbol'ün bittiğini ve yeni Dacia Logan'ın ülkemizde Renault tarafından farklı bir model ismiyle satılacağını siz değerli okurlarımıza duyurmuştuk. Renault Türkiye beklenen açıklamayı yaptı ve yeni Renault Taliant'ı duyurdu.

    Markadan yapılan açıklamaya göre her tasarımında ve teknolojisinde hayata dokunan yenilikçi anlayışı temsil eden Renault, Taliant ile B Sedan segmentine yeni bir soluk getiriyor. Renault'nun tasarım ve marka DNA'sına tamamen sadık kalan Renault Taliant, yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla ekipman, modernite ve çok yönlülük sunuyor.

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    "Taliant" ismi Renault'nun güçlü ve tutarlı uluslararası ürün konumlandırma stratejisini yansıtıyor. Farklı pazarlarda telaffuz kolaylığı sağlaması hedeflenen Taliant, yetenek ve başarıya da atıfta bulunuyor.

    İşte yeni Dacia Logan yerine Türkiye'ye gelecek model: 2021 Renault Taliant
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    İç ve dış tasarım unsurlarıyla modern ve şık bir kimliğe sahip olan Renault Taliant’ın ön farları, Renault’nun C formundaki LED ışık imzasını ortaya koyuyor. Dış tasarımında dinamik hatlara sahip olan Renault’nun yeni B Sedan modeli, tamamen yeni ve ergonomik gösterge panelinin yanı sıra genel ambiyansı modern ve kaliteli hale getiren malzemeler içeriyor.

    Renault Taliant, grubun diğer modellerinde kendisini kanıtlamış modüler CMF-B platformunda yükseliyor. Bu sayede kullanıcılarına artırılmış kalite, güvenlik ve konfor vadediyor. Verimli motor ve aerodinamik yapısı ile yüksek sürüş keyfini, daha düşük yakıt tüketimiyle birleştiren Renault Taliant, bu sayede dikkat çeken bir fiyat-performans oranı sunuyor.

    Renault Taliant’ın 2021’in ortasında Türkiye pazarına sunulması hedefleniyor. Renault Taliant'ın fiyatı henüz belli değil.



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    TheJudgé 15 saat önce

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    Editörün Seçimi Yorum
    301 ve C-Elysee'nin yaşlandığını düşünürsek B segmenti sedan piyasasında tek başına at koşturacaktır. ECO-G motorla taksicilerin gözdesi olur.
    Yorumu gör »     yc#1
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    C cand. 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Yeni kasa symbol
    Yanıtla +29
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    oturtan boğa (Gürsel ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Megane ve symbol arasındaki yasak aşkın meyvesi gibi duruyor.
    Yanıtla +20
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    hardforget (ömer ÖZAYDIN ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yeni kasa eski kasa mı bilmem fakat isim özürlü bir firma olduğu yine belli oldu. Bunların isimlerini veren galiba Fransanın köyünde doğdu, köyü hatırlatan herşeyi model ismi olarak koyuyor renolara
    Yeni kasa eski kasa mı bilmem fakat isim özürlü bir firma olduğu yine belli oldu. Bunların isimlerini veren galiba Fransanın köyünde doğdu, köyü hatırlatan herş...
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    Yanıtla +15
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    Yorumlar (33) Yorum Yaz Forumda Gör
    oneyy1905 (Savaş ) 39 sn. ( Mesaj Silindi )
    "...yalınlık ve güvenilirlikten ödün vermeden daha fazla ekipman, modernite ve çok yönlülük..."

    Ne vardı ki neyden ödün versin?
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    OKYAYDANCIKTI (B T) 9 dk. ( Mesaj Silindi )
    250bin coins hanemize hayırlı olsun
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    JNG90 (Selami Ceylan) 10 dk. ( Mesaj Silindi )
    https://forum.donanimhaber.com/kucultulmus-megane-sedan-taliant-geliyor-boyutlar-ve-bagaj-egea-dan-buyuk-dacia-logan-icerir--148280356
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    cormen 14 dk. ( Mesaj Silindi )
    Üçüncü dünya ülkesi arabanız hayırlı olsun.
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    D DH Misafiri 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    Arka lambalar hariç, eskinin aynisı. Ön cam yine cok dik. Ön burun cirkin. Estetik yok arabada.
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    W willyyyyy 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    symbol egea karşısında hiç tutunamadı, rekabetçi bir fiyatla gelmezse yine nal toplar
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    JNG90 (Selami Ceylan) 8 dk. ( Mesaj Silindi ) willyyyyy
    Symbol'ü Renault doğru dürüst getirmedi ki, hemde Egea çıktığında Symbol 5 senelik bir kasaya sahipti.

    Sıfırdan 2021 model Tailant geliyor, akıl var mantık var hiç kimse 6 senelik Egea istemez bu varken.
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    K.Kahriman (K.Kahriman ) 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    tayland derler
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    A anaconda79 (mustafa söylemez) 52 dk. ( Mesaj Silindi )
    Manuel arka camlar,manuel dikiz aynaları görür gibiyim
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    danlabilic (Danla Bilic) 58 dk. ( Mesaj Silindi )
    ??
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    kadalt (kadir altunışık) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunu bile alamayacağız malesef bu lanet ülkede, umutlar yine 2023 ten sonraya kaldı
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    Galeri, 2021 renault taliant ve
    4 etiket daha renault taliant tasarımı renault türkiye Türkiye Haberleri Bilim ve Teknoloji
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