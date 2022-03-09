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    Apple önümüzdeki ay iMovie uygulamasına gelecek iki yeni özelliği tanıttı

    Apple'ın video düzenleme uygulaması iMovie, Nisan'da iki yeni özelliğe kavuşacak. Şirket dünkü etkinlikte Magic Movie ve Resimli Taslaklar adlı film yapım araçlarını tanıttı.
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    Apple, iMovie uygulamasına gelecek iki yeni özelliği tanıttı
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    Apple, 8 Mart'ta düzenlediği Peek Performance etkinliğinde sayısız yeni ürün duyururken, iki yeni iMovie film yapım özelliğinin tanıtımını da yaptı. Cupertinolu şirketin resmi web sitesinde yer alan bilgilere göre söz konusu yenilikler Nisan ayında kullanıma sunulacak.

    Magic Movie

    Magic Movie, videolarınızı yalnızca birkaç dokunuşunuzla düzenleyerek başlıkların, geçişlerin hatta müziğin olduğu farklı stillerde filmlere dönüştürüyor. Arşivinizden bir ortam dosyası veya albüm seçtiğinizde Magic Movie bu görüntülerin en iyi bölümlerini belirleyerek onlardan otomatik olarak düzenlenmiş bir film oluşturuyor. Üstelik 20 farklı stilden dilediğiniz birini seçerek filminizin tarzına karar verebiliyorsunuz.

    Apple, iMovie uygulamasına gelecek iki yeni özelliği tanıttı
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    Çekimlerinizin basitleştirilmiş bir listesinden seçeceğiniz klipleri kolayca yeniden sıralayabilir veya silebilirsiniz. Ayrıca kısaltma, bölme ve daha fazlası için sunulan araçlarla diğer tüm ayrıntıları da düzenleyebilirsiniz. Magic Movie’nin en dikkat çeken özelliklerinden biri de müziğinizin projenizin uzunluğuna göre dinamik olarak yeniden düzenlenmesi.

    Resimli Taslaklar

    Resimli Taslaklar, videolu hikaye anlatımının inceliklerini öğrenmenize ve becerilerinizi daha da geliştirmenize olanak tanıyor. Size film yapım sürecinde rehberlik yapacak olan hazır video taslaklarından yardım almanız mümkün. Yemek Tarifleri, Ürün İnceleme veya Bilimsel Deneyler gibi popüler türlerde 20 farklı resimli taslaktan dilediğiniz birini seçebilirsiniz.

    Apple, iMovie uygulamasına gelecek iki yeni özelliği tanıttı
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    Her resimli taslak, çekim yapma, klip düzenleme ve farklı hikaye yapılarını öğrenme gibi pek çok konuda size yol gösterecek örnekler içeren bir çekim listesine sahip. Resimli taslak videonuzu sosyal medyada paylaşabilmek için onu kolayca Fotoğraflar arşivinize kaydedebilir veya arkadaşlarınıza doğrudan Mesajlar ya da Mail aracılığıyla gönderebilirsiniz.

    iMovie ilk olarak 1999'da Mac platformu için yayınlanmıştı. Uygulama 2010'da iPhone'a ve 2011'de iPad'e geldi. Apple cihaz sahibi olan herkes iMovie'yi ücretsiz olarak kullanabilme şansına sahip. Uygulama, Apple'ın profesyonel video düzenleme yazılımı Final Cut Pro'nun giriş düzeyi karşılığı olarak konumlanıyor.

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